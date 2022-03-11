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Новосибирская полиция задержала подозреваемого в убийстве болельщика «Локомотива» и его сожительницы

Ему готовятся предъявить обвинение в особо тяжком преступлении

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Убийство произошло в Тогучине

Убийство произошло в Тогучине

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В Новосибирской области вчера, 10 марта, был задержан подозреваемый в двойном убийстве болельщика ХК «Локомотив» и его сожительницы. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, задержать подозреваемого удалось по горячим следам.

— В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — говорится в сообщении Управления Следственного комитета по Новосибирской области

По версии следствия, 9 марта в Тогучине компания из двух мужчин и девушки распивала спиртное. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес своим знакомым удары ножом, а затем скрылся.

На прошлой неделе в Новосибирске в СИЗО отправили 19-летнего новосибирца и 23-летнюю девушку — их обвиняют в групповом убийстве 80-летней бабушки. По версии следствия, они выбросили из окна кресло, которое упало на старушку. Трагедия произошла 3 марта.

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