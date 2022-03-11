Новосибирская полиция задержала подозреваемого в убийстве болельщика «Локомотива» и его сожительницы

В Новосибирской области вчера, 10 марта, был задержан подозреваемый в двойном убийстве болельщика ХК «Локомотив» и его сожительницы. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, задержать подозреваемого удалось по горячим следам.

— В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, — говорится в сообщении Управления Следственного комитета по Новосибирской области

