Дело о кресле, упавшем на пенсионерку: обвиняемых в групповом убийстве арестовали

В Новосибирске в СИЗО отправили 19-летнего новосибирца и 23-летнюю девушку — их обвиняют в групповом убийстве 80-летней бабушки. По версии следствия, они выбросили из окна кресло, которое упало на старушку. Трагедия произошла 3 марта.

Молодые люди находились в квартире дома № 3 по улице Вокзальная магистраль Железнодорожного района на 7-м этаже.