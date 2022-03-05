Дело о кресле, упавшем на пенсионерку: обвиняемых в групповом убийстве арестовали

В Новосибирске в СИЗО отправили
Молодые люди находились в квартире дома
— По данным следствия, фигуранты по делу решили избавиться от мебели путем ее выброса из окна на прилегающий к указанному дому участок местности около подъезда. Молодые люди, действуя группой лиц, подняли кресло на подоконник комнаты жилища и через открытое окно вытолкнули кресло вниз, где в это время
От удара кресла пенсионерка погибла на месте. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома о происшествии.
Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но в итоге следователи статью изменили. Сейчас обвинение предъявлено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Вину ни парень, ни девушка не признали. В СИЗО они будут находиться до 3 мая.
В январе НГС писал о жителе дома