5 марта суббота
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 105.81
eur 116.53
Тема дняАрест по делу о кресле убившем пенсионерку
Все новости
Все новости

Дело о кресле, упавшем на пенсионерку: обвиняемых в групповом убийстве арестовали

Ранее им вменяли причинение смерти по неосторожности

15 397
52Обсудить

Поделиться

От удара креслом пенсионерка погибла на месте

От удара креслом пенсионерка погибла на месте

Поделиться

В Новосибирске в СИЗО отправили 19-летнего новосибирца и 23-летнюю девушку — их обвиняют в групповом убийстве 80-летней бабушки. По версии следствия, они выбросили из окна кресло, которое упало на старушку. Трагедия произошла 3 марта.

Молодые люди находились в квартире дома № 3 по улице Вокзальная магистраль Железнодорожного района на 7-м этаже.

— По данным следствия, фигуранты по делу решили избавиться от мебели путем ее выброса из окна на прилегающий к указанному дому участок местности около подъезда. Молодые люди, действуя группой лиц, подняли кресло на подоконник комнаты жилища и через открытое окно вытолкнули кресло вниз, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

От удара кресла пенсионерка погибла на месте. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома о происшествии.

Против молодых людей сначала было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Но в итоге следователи статью изменили. Сейчас обвинение предъявлено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Вину ни парень, ни девушка не признали. В СИЗО они будут находиться до 3 мая.

В январе НГС писал о жителе дома № 42 в микрорайоне Горском. Мужчина больше месяца терроризировал соседей: он стрелял в квартире, хранил там целый арсенал оружия и, предположительно, наркотики. Из окон и балкона сосед выбрасывал домашние вещи.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ13
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

СИЗОследствиеубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter