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Экс-майору полиции вынесли приговор за фальсификацию доказательств и халатность

Звания майора его уже лишили

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Приговор еще не вступил в законную силу

Приговор еще не вступил в законную силу

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В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 35-летнему бывшему майору полиции. Мужчину осудили за преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении).

По данным следствия и суда, в декабре 2019 года старший участковый уполномоченный выдал преступнику изъятое «вещество массой 0,06 г, содержащее наркотическое средство». Так, сотрудник ведомства позволил наркотическим средствам вновь вступить в незаконный оборот.

— Тем самым дача надлежащей правовой оценки действиям неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, стала невозможной, — уточнили в Следственном комитете.

Спустя год, в начале 2020-го, мужчина искусственно создал «заведомо не соответствующие действительности» и материалам этого уголовного дела предметы, схожие с выданным назад наркотическим средством.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ (освобожден от наказания за истечением сроков давности), лишения свободы сроком на 3 года (условно с испытательным сроком на 3 года) с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года, — добавили в ведомстве.

Также обвиняемого лишили звания майора полиции. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замначальника районного отдела полиции. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.

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СКполицейскийсуд
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