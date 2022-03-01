Экс-майору полиции вынесли приговор за фальсификацию доказательств и халатность

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор
По данным следствия и суда, в декабре 2019 года старший участковый уполномоченный выдал преступнику изъятое «вещество массой
— Тем самым дача надлежащей правовой оценки действиям неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, стала невозможной, — уточнили в Следственном комитете.
Спустя год, в начале
— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ (освобожден от наказания за истечением сроков давности), лишения свободы сроком на 3 года (условно с испытательным сроком на 3 года) с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года, — добавили в ведомстве.
Также обвиняемого лишили звания майора полиции. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение в отношении экс-замначальника районного отдела полиции. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий.