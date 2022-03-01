Экс-майору полиции вынесли приговор за фальсификацию доказательств и халатность

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 35-летнему бывшему майору полиции. Мужчину осудили за преступления по ч. 1 с т. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 с т. 30 3 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении).



По данным следствия и суда, в декабре 2019 года старший участковый уполномоченный выдал преступнику изъятое «вещество массой 0,06 г , содержащее наркотическое средство». Так, сотрудник ведомства позволил наркотическим средствам вновь вступить в незаконный оборот.