Суд на 1,5 месяца продлил арест двум пэпээсникам, вымогавшим у новосибирца деньги

Заельцовский районный суд продлил домашний арест полицейским, которые вымогали крупную сумму у жителя Новосибирска.
Ходатайства следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудников службы ППС Шамиева Халида Эльхан оглы и Семашко Кирилла Андреевича поступили в ноябре минувшего года. Полицейских обвиняли в преступлении, предусмотренном
Сегодня, 22 февраля, следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области поддержала заявление о продлении срока их ареста. Теперь обвиняемые проведут под домашним арестом еще полтора месяца — до 24 марта 2022 года.
Пока постановление суда не вступило в законную силу.
В четверг, 17 февраля, в Центральном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора НСО Владимира Фалилеева.