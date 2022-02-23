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Суд на 1,5 месяца продлил арест двум пэпээсникам, вымогавшим у новосибирца деньги

Сотрудников полиции обвинили в вымогательстве в крупном размере с применением насилия

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Под домашним арестом они останутся до конца марта

Под домашним арестом они останутся до конца марта

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Заельцовский районный суд продлил домашний арест полицейским, которые вымогали крупную сумму у жителя Новосибирска.

Ходатайства следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудников службы ППС Шамиева Халида Эльхан оглы и Семашко Кирилла Андреевича поступили в ноябре минувшего года. Полицейских обвиняли в преступлении, предусмотренном п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Сегодня, 22 февраля, следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области поддержала заявление о продлении срока их ареста. Теперь обвиняемые проведут под домашним арестом еще полтора месяца — до 24 марта 2022 года.

Пока постановление суда не вступило в законную силу.

В четверг, 17 февраля, в Центральном суде Новосибирска была избрана мера пресечения в отношении бывшего прокурора НСО Владимира Фалилеева.

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ППСпродлили арестсуд
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