Суд заключил под стражу двух ППС-ников, вымогавших крупную сумму у новосибирца

Сегодня, 13 ноября, в Заельцовский районный суд Новосибирска поступили ходатайства следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудников службы ППС Шамиева Халида Эльхан оглы и Семашко Кирилла Андреевича.
Полицейских патрульно-постовой службы полиции линейного отдела Министерства внутренних дел РФ обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в, г»
Суд рассмотрел ходатайства следователя. С учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемым преступления и сведений об их личностях, суд вынес постановление о заключении
Пока что постановление суда не вступило в законную силу.
Калининский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева в получении взятки от совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева.