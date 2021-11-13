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Суд заключил под стражу двух ППС-ников, вымогавших крупную сумму у новосибирца

Сотрудников полиции обвинили в вымогательстве в крупном размере с применением насилия

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Постановление суда пока в силу не вступило

Постановление суда пока в силу не вступило

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Сегодня, 13 ноября, в Заельцовский районный суд Новосибирска поступили ходатайства следователя Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по НСО об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сотрудников службы ППС Шамиева Халида Эльхан оглы и Семашко Кирилла Андреевича.

Полицейских патрульно-постовой службы полиции линейного отдела Министерства внутренних дел РФ обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Суд рассмотрел ходатайства следователя. С учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемым преступления и сведений об их личностях, суд вынес постановление о заключении Шамиева Х. Э. и Семашко К. А. под стражу на 1 месяц 13 суток, то есть до 24.12.2021, сообщается на сайте Заельцовского районного суда Новосибирска.

Пока что постановление суда не вступило в законную силу.

Калининский районный суд Новосибирска признал виновным бывшего сотрудника полиции Евгения Пушкарева в получении взятки от совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева.

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ППСвымогательствополициясуд
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