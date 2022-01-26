«Я сама стала жертвой обмана». Фитоняшку из Новосибирска осудили за хищение драгоценностей на 3 млн рублей

— На записях с видеокамер ТЦ полицейские зафиксирована, как подозреваемая в конце смены покидает ювелирный салон в компании неизвестной женщины, при них были сумки. Камеры на парковке показали, что там их ждал мужчина, неизвестная женщина в его компании и с сумками уехали из «Сибирского Молла» отдельно от Калугиной, — рассказала НГС помощник прокурора Октябрьского района Наталья Черных.



Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Калугину объявили в розыск и нашли спустя месяц.



Статус подозреваемой не помешал Калугиной прийти на шоу «На самом деле» Первого канала, где она заявила, что сама стала жертвой преступления. Якобы некий Александр познакомился с ней и сказал, что директора ювелирного салона подозревают в торговле поддельными драгоценностями. Для проверки этой информации изделия нужно было проверить.



— Я думала, что работаю на компанию, которая проверяет качество продукции. Изначально я внедрилась в качестве аудитора в «Диадему» именно для этого. После того как мы вынесли драгоценности, Александр их забрал и перестал отвечать на звонки, — рассказала Калугина на шоу.