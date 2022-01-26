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Тема дняФитоняшку осудили за хищение драгоценностей
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«Я сама стала жертвой обмана». Фитоняшку из Новосибирска осудили за хищение драгоценностей на 3 млн рублей

До оглашения приговора Екатерина Калугина почти 1,5 года провела в следственном изоляторе

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Похитительницу драгоценностей приговорили к <nobr class="_">3,5 года</nobr> колонии. Украденное не нашли до сих пор

Похитительницу драгоценностей приговорили к 3,5 года колонии. Украденное не нашли до сих пор

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26 января в суде Октябрьского района Новосибирска огласили обвинительный приговор по делу о хищении драгоценностей на три миллиона рублей из ТЦ «Сибирский Молл». Подсудимая заявила, что сама стала жертвой обмана, якобы умысла на кражу у нее не было, а похищенным распорядились подельники. В сети Екатерину Калугину окрестили агентом Кэт, перед задержанием она засветилась в столичном ток-шоу. Украденное золото и бриллианты до сих пор не найдены.

Агент Кэт: операция «Диадема»


5 августа 2020 года Екатерина Калугина устраивается в ювелирный салон «Диадема» в ТЦ «Сибирский Молл», 24 августа в день ее смены пропадает крупная партия из 437 ювелирных изделий общей стоимостью больше 3 миллионов рублей. Все ячейки, где хранились драгоценности, были опустошены. Сама Калугина не отвечала на звонки, скрывшись в неизвестном направлении.

— На записях с видеокамер ТЦ полицейские зафиксирована, как подозреваемая в конце смены покидает ювелирный салон в компании неизвестной женщины, при них были сумки. Камеры на парковке показали, что там их ждал мужчина, неизвестная женщина в его компании и с сумками уехали из «Сибирского Молла» отдельно от Калугиной, — рассказала НГС помощник прокурора Октябрьского района Наталья Черных.

Правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Калугину объявили в розыск и нашли спустя месяц.

Статус подозреваемой не помешал Калугиной прийти на шоу «На самом деле» Первого канала, где она заявила, что сама стала жертвой преступления. Якобы некий Александр познакомился с ней и сказал, что директора ювелирного салона подозревают в торговле поддельными драгоценностями. Для проверки этой информации изделия нужно было проверить.

— Я думала, что работаю на компанию, которая проверяет качество продукции. Изначально я внедрилась в качестве аудитора в «Диадему» именно для этого. После того как мы вынесли драгоценности, Александр их забрал и перестал отвечать на звонки, — рассказала Калугина на шоу.

На шоу Калугина пришла в парике, заявив, что не хочет показывать свой нынешний цвет волос из-за преследования. Также она показала заключенный договор с «аудиторской компанией» ООО ФБК (не путать с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, его самого Минюст <a href="https://ngs.ru/text/politics/2022/01/25/70399661/" class="_" target="_blank">признал экстремистом</a>, а его организацию — экстремисткой и иноагентом)

На шоу Калугина пришла в парике, заявив, что не хочет показывать свой нынешний цвет волос из-за преследования. Также она показала заключенный договор с «аудиторской компанией» ООО ФБК (не путать с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, его самого Минюст признал экстремистом, а его организацию — экстремисткой и иноагентом)

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Вскоре после выхода шоу в эфир Екатерину журналисты иронично прозвали агентом Кэт, а правоохранители посчитали необходимым заключить девушку в СИЗО, где она пробыла почти полтора года. Таинственного Александра и драгоценности до сих пор не нашли.

Владелец «Диадемы» в историю агента Кэт об аудите не верит.

— Прямо говоря, я однозначно не верю в эту историю. Потому что у меня внучке 7 лет, и она более интересные и правдоподобные истории придумывает. И мне, мягко говоря, смешно, — сказал он изданию Smotrim.ru.

Мужчина закрыл свой магазин, торговать ему стало нечем.

«Я не преступница, а жертва!»


О самой Калугиной известно немного: ей 30 лет, до ареста она вела аккаунт в Instagram о спорте и правильном питании. Коллеги из «Диадемы» отмечали, что девушка легко входила в доверие, производила приятное впечатление внешностью и обаянием, однако глаза у нее регулярно были грустные.

О своих увлечениях Кэт рассказывала в социальных сетях

О своих увлечениях Кэт рассказывала в социальных сетях

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Помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Наталья Чернова сказала НГС, что в ходе проверок доводов Калугиной не было найдено оснований для смягчения квалификации преступления. Гособвинение попросило для нее наказание в виде 3,5 года лишения свободы.

В своем последнем слове Калугина сказала, что раскаивается, и попросила о смягчении приговора.

— Чтобы я ни сказала, это не изменит того, что я сделала. Но прошу обратить внимание на то, что ранее я к уголовной ответственности не привлекалась и очень раскаиваюсь. Я сама стала жертвой обмана, но свою ответственность осознаю в полной мере. В СИЗО я находилась больше года и четырех месяцев, за это время у меня значительно ухудшилось состояние здоровья, — сказала суду Калугина.

Калугина возражала против съемки журналистами ее последнего слова

Калугина возражала против съемки журналистами ее последнего слова

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Также она попросила назначить ей не связанное с лишением свободы наказание, что позволит ей работать и гасить ущерб.

— У меня есть гарантийное письмо о том, что меня готовы трудоустроить. Находясь на свободе, я буду выплачивать ущерб потерпевшим. Я совершила преступление не потому, что я плохой человек, а потому что была наивна, глупа и доверчива, — подытожила Калугина.

Суд посчитал вину агента Кэт доказанной, назначив ей наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. С учетом заключения в СИЗО, где в случае приговора к заключению в колониях общего режима день считается за полтора, Калугиной предстоит отсидеть еще примерно полтора года. Также ее обязали возместить ущерб в 3 миллиона 759 тысяч рублей владельцу «Диадемы».

Решение суда не вступило в законную силу. Адвокат Екатерины Калугиной отказался общаться с НГС.

10 января стало известно, что директора новосибирского оборонного завода обвиняют в хищении акций на 600 миллионов рублей.

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