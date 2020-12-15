Дело о подростке, который впал в кому после ссоры с продавцом. Какое наказание грозит виновнику

Виновнику конфликта на Каменской может грозить до полугода колонии
В Новосибирске продолжают расследовать конфликт между подростком и
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Новосибирский адвокат Геннадий Черкасов рассказал, что может грозить продавцу, если его вина будет доказана, и могут ли переквалифицировать дело на более тяжкую статью.
— Я такие наказания называю борьбой за чистую биографию, — комментирует адвокат наказание, которое предусматривает статья 118 УК РФ. — То есть фактически там претерпевать мало что придется. Просто борьба за чистую анкету. Факт судимости вечен — точнее, сама судимость со временем отпадает, а то, что привлекался и был судимым, это видно вечно.
Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет (мера, когда осужденному необходимо не менять место жительства и ежемесячно являться в полицию для отметки). Максимально строгое наказание — это полгода колонии.
— Статья 118 — это когда у человека нет умысла. К примеру, обвиняемый бьет потерпевшего по лицу, тот неудачно падает и получает травму. Это неосторожное отношение к последствиям. Причем вред здоровью может быть как средним, так и тяжким. Нужно оценивать, когда обвиняемый просто толкает и человек неудачно падает. И когда он понимает, что от толчка будут тяжелые последствия. Если потерпевший стоял над пропастью, стоя на канате, а обвиняемый его толкнул, — это уже точно не
В данном случае, по его словам, речь идет о первичном возбуждении уголовного дела. Во время расследования следователи могут прийти совершенно к другим выводам.
— Тут главное — умысел, если во время следствия станет понятно, что обвиняемый намеренно толкнул, то дело могут переквалифицировать. Если ребенок стоял на лестнице, а продавец его намеренно ударил так, что подросток упал, — тут уже будут судить совершенно по другой статье. Скорее всего, это уже умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Речь идет о статье 111 УК РФ, которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
При этом адвокат пояснил, что в случае если после возбуждения уголовного дела по статье 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» потерпевший погибнет, а следователи придут к выводу, что у обвиняемого действительно не было умысла причинить жертве травму такого плана, то дело будет переквалифицировано на статью 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Эта статья предусматривает наказание либо ограничение свободы, либо исправительные работы — сроком до двух лет.
В прошлом году в Новосибирске было несколько случаев, когда суд признавал человека виновным в убийстве по неосторожности. Так, в июле 2019 года водитель троллейбуса Константин Бубёнов закончил смену и возвращался в депо на Сибиряков-Гвардейцев. Когда он заезжал на территорию, то не рассчитал маневр и задел козырек административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы МКП «Горэлектротранспорт»: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу. Позже дочь погибшей сотрудницы депо отсудила у «Горэлектротранспорта» компенсацию морального вреда — 750 тысяч рублей. Ответчик не стал обжаловать решение суда, и оно вступило в законную силу. Самого водителя признали виновным по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год и шесть месяцев.
В декабре 2019 года год и пять месяцев ограничения свободы получил ранее не судимый любитель компьютерной игры World of Tanks за то, что он нечаянно застрелил незнакомца во дворе своего дома. Мужчину судили по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».