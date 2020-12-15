Дело о подростке, который впал в кому после ссоры с продавцом. Какое наказание грозит виновнику

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Новосибирский адвокат Геннадий Черкасов рассказал, что может грозить продавцу, если его вина будет доказана, и могут ли переквалифицировать дело на более тяжкую статью.

— Я такие наказания называю борьбой за чистую биографию, — комментирует адвокат наказание, которое предусматривает статья 118 УК РФ. — То есть фактически там претерпевать мало что придется. Просто борьба за чистую анкету. Факт судимости вечен — точнее, сама судимость со временем отпадает, а то, что привлекался и был судимым, это видно вечно.



Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет (мера, когда осужденному необходимо не менять место жительства и ежемесячно являться в полицию для отметки). Максимально строгое наказание — это полгода колонии.