«Ваш папа убил человека»: трагедия в больнице Академгородка — пациент напал на спящего соседа по палате

В больнице новосибирского Академгородка произошло убийство
СК расследует убийство, произошедшее еще в конце августа в центральной клинической больнице на улице Пирогова в Советском районе Новосибирска. 76-летний пациент Валентин Останин разбил зеркало и осколком зарезал своего 40-летнего соседа по палате. За несколько дней до этого между мужчинами произошел конфликт — пенсионер угрожал потерпевшему и вообще вел себя агрессивно. Сейчас он находится на принудительном лечении в психиатрической больнице, хотя родственники утверждают: до лечения Валентин Останин был адекватным и вменяемым человеком. Подробности в материале криминального журналиста НГС Алёны Истоминой.
— В ходе предварительного следствия установлено, что 24 августа в период с 17:00 до 17:45 Останин, находясь в помещении палаты
«Какими таблетками его напичкали?»
Родственники пенсионера до сих пор не могут осознать случившееся — до 22 августа ветеран труда Валентин Останин был вменяемым и адекватным, водил машину, каждый день забирал дочь с работы.
— Он никогда не наблюдался в психологическом диспансере, — говорит Марина Фомина, дочь Валентина Останина. — Он всю жизнь работал на стройке, его фотография висела на Доске почета, в «Юности», он весь Академ построил, город построил, считался хорошим прорабом. И у меня в голове не укладывается, как за два дня человек мог сойти с ума.
В июле Валентин Останин начал жаловаться на боли в желудке, поэтому родственники отправили его в ЦКБ. Там пенсионеру поставили диагноз «хронический панкреатит», прописали «Гептрал». Марина Фомина купила отцу аналог — «Гептор» (родственники предполагают, что таблетки могли послужить неким катализатором того, что произошло в дальнейшем, но никаких подобных побочных эффектов у таких препаратов они не нашли).
22 августа пенсионеру стало хуже, родные вызвали ему скорую, которая доставила мужчину в клиническую больницу. Близкие утверждают, что ежедневно звонили врачам и узнавали о здоровье своего родственника. В палату к нему их не пускали — сначала ссылались на коронавирус, потом стали говорить, что «ваш папа опасен».
Утром 24 августа Валентин Останин вдруг начал обзванивать родственников, кричать, что его хотят убить, просил вызвать милицию. В тот же вечер Марина Фомина приехала в ЦКБ, но к отцу ее не пустили, сославшись на его уже невменяемое состояние.
— Мне ничего не сказали, вообще ничего. А в это время отец, оказывается, уже убийство совершил, — вспоминает Марина Фомина. — Когда я позвонила утром на следующий день, то врач сказал: «Ваш папа убил человека». Объяснил, что отец отвязался от кровати (он якобы был привязан), разбил зеркало и порезал соседа. Что отцу вкололи, какими таблетками напичкали, что за несколько дней он превратился в невменяемого?
Спал под капельницей
Убитый — 40-летний Анатолий. Согласно документам, которые есть в распоряжении НГС, мужчина находился в больнице с диагнозом «токсическое отравление алкоголем», от больничного листа отказался. Его родственник в разговоре с журналистом упомянул, что Анатолий был «важным начальником в РЖД» (подтвердить эту информацию не удалось), у него остались жена и две несовершеннолетние дочери:
— Он лечил печень, просто приехал в больницу, чтобы подлечиться. Под капельницей лежал. Дед зарезал его, когда он спал под капельницей.
Из свидетельских показаний медиков (копия документа есть в редакции) следует, что оба мужчины — подозреваемый и убитый — «были зафиксированы к кроватям мягкими повязками». В больнице говорили, что пенсионер кричал 40-летнему Анатолию: «Если отвяжусь, я тебя покалечу». Угрожал и соседу, и медикам.
— На суде (по мере пресечения. — Прим. ред.) отец говорил, что возле него драконы летают, что он на ступе летает. Потом, когда отца перевезли на Владимировскую, мы с ним нормально общались, он нормальным человеком стал, стал меня узнавать, как будто ничего не было. Что ему в больнице давали, что у него так крыша поехала? — говорит дочь Валентина Останина.
Как следует из материалов дела, пенсионер разбил зеркало и зарезал осколками соседа по палате. Когда медики зашли в палату
Сейчас Валентин Останин временно находится на принудительном лечении в психиатрической больнице. 24 января состоится очередное судебное заседание по мере пресечения, на котором будет понятно, оставят ли его в больнице или поместят в СИЗО.
В Следственном комитете отказались комментировать инцидент до окончания расследования. В ЦКБ также не хотят говорить на эту тему.
— Это совершенно не тема для обсуждения на НГС или где-либо еще, — объяснила свою позицию главный врач больницы Ирэна Цыцорина. — Этим занимаются специально обученные люди из компетентных органов. Я ничего комментировать не буду.
Следственный комитет расследует уголовное дело по
— Речь идет о причинении смерти лицом, который не осознавал свои действия и не руководил ими, — говорит адвокат Геннадий Черкасов, консультирующий представителей Валентина Останина. — Мы изучали возможность воздействия на его поведение назначенных медицинских препаратов, поскольку предполагали их возможное влияние. Аналогичный вопрос ставился и экспертам. Категорично наши предположения не опровергнуты, речь, насколько я понял из экспертной позиции, о не изученности. Вместе с тем нам неизвестны и другие причины, по которым мужчина потерял возможность понимать свои действия и контролировать их. Исходя из доступной информации, каких-либо предпосылок к ситуации просто не имелось.