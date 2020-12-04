«Ваш папа убил человека»: трагедия в больнице Академгородка — пациент напал на спящего соседа по палате

— В ходе предварительного следствия установлено, что 24 августа в период с 17:00 до 17:45 Останин, находясь в помещении палаты № 7 хирургического отделения, нанес удар предметом в область шеи Г. , чем причинил последнему телесное повреждение в виде колото-резаной раны шеи, от которого наступила смерть, — говорится в заключении эксперта криминалистического центра (копия документа имеется в распоряжении редакции).

«Какими таблетками его напичкали?»

Родственники пенсионера до сих пор не могут осознать случившееся — до 22 августа ветеран труда Валентин Останин был вменяемым и адекватным, водил машину, каждый день забирал дочь с работы.

— Он никогда не наблюдался в психологическом диспансере, — говорит Марина Фомина, дочь Валентина Останина. — Он всю жизнь работал на стройке, его фотография висела на Доске почета, в «Юности», он весь Академ построил, город построил, считался хорошим прорабом. И у меня в голове не укладывается, как за два дня человек мог сойти с ума.

В июле Валентин Останин начал жаловаться на боли в желудке, поэтому родственники отправили его в ЦКБ. Там пенсионеру поставили диагноз «хронический панкреатит», прописали «Гептрал». Марина Фомина купила отцу аналог — «Гептор» (родственники предполагают, что таблетки могли послужить неким катализатором того, что произошло в дальнейшем, но никаких подобных побочных эффектов у таких препаратов они не нашли).