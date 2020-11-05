10 лет бойне в Кущёвке: история самого жуткого массового убийства в современной России

5 ноября 2010 года случайно оказавшаяся на Кубани репортерская группа Первого канала сообщила жуткую новость — в станице Кущёвской убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийцами оказались члены банды местного депутата Сергея Цапка, которая, как выяснило следствие, была реальной властью в станице. Прошло 10 лет, но уголовные дела, связанные с кущёвской ОПГ, тянутся до сих пор. Наши коллеги из 161.RU собрали всё, что известно об этой истории, и съездили в Кущёвскую — посмотреть, как живет станица сейчас.
Жуткая новость
Вечером 4 ноября в доме № 6 на Зеленой улице погибли 51-летний фермер Сервер Аметов, его жена Галина, невестка Елена с маленькой дочкой Амирой. Тогда они встречали гостей из Ростова — директора крупной российской сельхозкомпании «Астон» Владимира Мироненко с женой Мариной, двух их дочерей и родителей Марины — Виктора и Лидию Игнатенко. В доме была и соседка Аметовых Наталья Касьян. Двенадцатой жертвой стал 14-летний сын Натальи Павел — он забежал после тренировки к соседям, чтобы позвать маму домой.
Паше стреляли в спину — увидев бандитов, он пытался убежать, но не успел. Всех, кто находился в доме, избили и зарезали. Тела стащили в зал и сложили в одну кучу. Наверх положили 9-месячную Амиру — она еще была жива, позже девочка задохнулась от дыма. Убийцы подожгли тела и ушли. Но пожара не случилось, огонь быстро потух, а утром трупы обнаружила беременная дочь хозяина дома Лиля.
Те, кто на тот момент работал в правоохранительных органах, говорят, картина была настолько ужасной — даже спустя десять лет это тяжело вспоминать.
― У меня перед глазами стоят фото с места преступления — и ком к горлу подкатывает, — говорит один из собеседников 161.RU.
Автор: Екатерина Шестакова / 161.RU
Сейчас станичники говорят, что до убийства обычные жители о Цапках особо и не слышали: «Мы ж не фермеры, они нас особо не трогали». Поэтому массовая расправа для многих стала шоком. При этом кого-то она особо не задела.
― Я был молодым, когда здесь были сходки, дискотеки, разборки. Да, дрались, но мы жили. Нормально жили. И тогда спокойно, и сейчас. Да, пацаны сделали неправильно, я их осуждаю. Хотя я их всех знал. Не дружил, просто виделись, общались.
Новость о массовом убийстве в кубанской станице стала основной на ближайший месяц. В Кущёвскую тут же выехала следственная группа из Москвы. Главными подозреваемыми почти сразу стали местный авторитет Сергей Цапок и его банда. Большинство членов ОПГ поймали в течение нескольких недель. Еще двоих, Вячеслава Рябцева и Владимира Алексеева, объявили в международный розыск — через год Украина их выдала российской стороне.
Хозяева станицы
После трагедии выяснилось, что банда Цапка и Цеповяза установила свои правила в станице. Следователи насчитали не менее 40 преступлений, которые совершила банда. За 12 лет Цапки убили 19 человек, а два убийства не довели до конца — одного человека спасли медики, еще один сумел убежать.
Бандитов «прикрывала» местная полиция, точнее — начальник кущёвского отдела противодействия экстремизму Александр Ходыч. Местные силовики просто игнорировали жалобы жертв Цапков. Немало натерпелись студенты местных медучилища и Северо-Кубанского государственного технологического института (СКГТИ): юношей бандиты избивали и отбирали деньги, а девушек насиловали.
Громкой историей стало открытое письмо ректора института Галины Крошки и 170 студентов. В 2005 году они написали обращение на имя губернатора Александра Ткачева, прокурора Сергея Еремина и начальника ГУВД края Сергея Кучерука. Подписавшиеся заявили, что в станице действует ОПГ, а полиция бездействует. Тогда глава районного ОВД Владимир Финько заявил, что в его отделе всё в порядке.
Впоследствии против Крошки возбудили уголовное дело о выдаче липовых дипломов. Женщина перенесла два инсульта, паралич и потеряла рассудок. Суд отправил бывшего ректора на принудительное лечение. Ни Цапок, ни Ходыч до 2010 года фигурантами уголовного дела не стали.
Благодаря связям Цапки легко расширяли бизнес. Они разработали схему, по которой «отжимали» земли у местных фермеров. Им предлагали брать кредиты в подконтрольном бандитам банке на условиях, при которых было невозможно выплатить заем. Банк назначал фирму-поручителя по возврату долга — это всегда была структура, связанная с ОПГ. Дальше — суд, фермеры проигрывают дела и лишаются предприятий вместе с землей.
После массового убийства в Кущёвской председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наказал нескольких высокопоставленных кубанских следователей — он объявил о неполном служебном соответствии двух замруководителя следственного управления региона. Одним из этих замов был Аслан Хуаде — нынешний глава СУ СК по Ростовской области.
Суды и самоубийства
Основной причиной массового убийства следователи назвали месть. Сергей Цапок считал, что его старшего брата Николая убил Сервер Аметов. Другая версия, которую со ссылкой на самого Цапка описало издание «КП», — конкуренция.
― Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие, — цитировало авторитета издание.
Банду Цапков в итоге судили не только за массовую расправу, а на скамье подсудимых оказались не только те, кто участвовал в резне. В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд вынес приговор Сергею Цапку, его дяде Николаю Цапку, Вячеславу Цеповязу, Владимиру Запорожцу, Владимиру Алексееву и Игорю Черных. Их признали виновными в бандитизме, покушениях, убийствах, разбое, незаконном лишении свободы, повреждении чужого имущества, изнасилованиях и незаконном хранении оружия. В итоге Сергея Цапка, Алексеева и Черных приговорили к пожизненным, дядя организатора, Быков, Рябцев и Цеповяз получили по 20 лет, а Запорожец — 19 лет.
Приговора дождались не все. Участники банды Сергей Карпенко и Виталий Иванов покончили с собой. Сергей Цапок услышал вердикт судьи, но не отбыл наказание — в 2014 году он умер в СИЗО. Причиной назвали оторвавшийся тромб.
Под статью попала и мать организатора ОПГ Надежда Цапок. В декабре 2010 года выяснилось, что на предприятии женщины «Артекс-Агро» трудились рабы. Против нее трижды возбуждали уголовные дела по статье «Мошенничество». И все разы признали виновной. В 2011 году Надежду Цапок отправили в колонию на 3 года за аферы с субсидиями, в 2014 году — на 6 лет и 6 месяцев за аферы с землей. В 2016 году ей дали 7 лет и 6 месяцев — снова за мошенничество с земельными участками. Женщина вышла на свободу в 2018 году — ей пересчитали срок с учетом пребывания в СИЗО.
Выплаты пострадавшим
В 2015 году несколько пострадавших от рук Цапков обратились в суд с гражданскими исками. В общей сложности они требовали от банды 1,4 миллиарда рублей компенсации морального и материального вреда.
Краснодарский краевой суд арестовал имущество гражданской жены организатора банды Анжелы-Марии Цапок на 6 миллионов долларов, дом и спортивный автомобиль. По словам главы «Центра правосудия» Армена Восканяна, добытое имущество бандиты оформляли на родственников. Но Анжела-Мария заявила, что это всё заработала сама.
Производство по иску возлюбленной Цапка разделили на две части. Женщина отказалась от претензий на валютную часть, а вот автомобиль и особняк суд оставил ей.
В итоге между 7 родственниками жертв разделили 119 миллионов рублей. Еще 31 миллион рублей Анжела-Мария добровольно отдала потерпевшим. На тот момент, в сентябре 2018 года, непогашенным оставался еще долг в 130 миллионов рублей.
Новые фигуранты и угрозы
В 2018 году в деле Цапковской ОПГ появился новый фигурант — предприниматель Федор Стрельцов. По версии следствия, он был распорядителем имущества банды и завладел награбленным после громких задержаний. Против бизнесмена возбудили дело по статье о мошенничестве и объявили в международный розыск. По последним данным, Стрельцов находится на Украине.
В 2019 году в Ростове задержали его жену Светлану Стрельцову, которая стала фигурантом по делу о вымогательстве. Силовики утверждают, что Стрельцова вместе с мужем требовали с замдиректора агрокомплекса «Кущёвский» Александра Глазырина заплатить многомиллионную взятку за прекращение уголовного дела против Федора. Получив отказ, перешли к угрозам.
Летом того же 2019 года под следствие попали бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя и ее брат Иван Стришний. Следствие считает, что они вместе со Стрельцовым в 2010 году в офисе «Славы Кубани» вымогали 77 миллионов рублей у предпринимателя Александра Исюка.
В декабре стало известно, что четыре кущёвских предпринимателя — Александр Исюк, Николай Гордик, Сергей Холмовой и Валерий Дорошенко — подали к Цеповязу и Стришней гражданские иски на сумму более миллиарда рублей в качестве компенсации за захваченный бизнес. В феврале 2020 года предприниматели заявили, что начали получать телефонные угрозы.
Неизвестно, заинтересовалось ли следствие заявлением бизнесменов. Редакция 161.RU направила запрос по этому поводу в ГУ МВД по Ростовской области и Краснодарскому краю, в СК РФ и в СУ СК по Краснодарскому краю. Кубанские следователи и полиция ответили, что нам стоит обратиться по этому вопросу в Ростов. В донской полиции и в СК РФ на момент публикации на запросы не ответили. Александр Исюк, который первый заявил о поступающих угрозах, общаться с журналистами отказался.
Что теперь?
Местные жители рассказывают, что сейчас в Кущёвской спокойно и тихо.
― Я знаю, что мой ребенок может выйти на улицу погулять. И даже в 10 часов вечера его никто не тронет, не обидит. Десять лет назад вы сами знаете, какая здесь была история.
Муниципальный депутат Виктор Павлущенко уверен — это потому что станица по-прежнему на особом контроле силовиков.
― К Кущёвке пристальное внимание правоохранительных органов. Сейчас это всё быстро… Если в советское время было 1–2 судьи, то теперь вон, посмотрите, какой огромный суд. Если милиции было по пальцам посчитать, то сейчас их сотни. Особо не забалуешь.
Про события 10-летней давности кущёвцы вспоминают неохотно. Чиновники возмущаются («Вам что, писать больше не о чем?») или просто отказываются говорить («Илья Александрович (глава райадминистрации) этот вопрос не комментирует»). Глава сельского поселения тоже не смог пообщаться с журналистами из-за больничного. И так — не только они. С трудом идут на разговор и простые станичники, и те, кто тогда работал в полиции.
По словам источника 161.RU, после трагедии в Кущёвской многие полицейские лишились работы: «Наверху думали, что мы все здесь повязаны». Эти слова подтверждает еще один собеседник. При этом в ГУ МВД по Краснодарскому краю корреспонденту 161.RU уточнили, что была внутренняя проверка — по ее итогам уволили только трех сотрудников.
Меньше всего станичников пугает вопрос, как изменилась Кущёвская за эти десять лет. Но ответы при этом всегда очень похожи. Большинство — такие:
― Чисто стало, уютно. Хотелось бы многого. Жизнь, может быть, и изменилась, но мы-то сидим дома, нам всё равно.