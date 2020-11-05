10 лет бойне в Кущёвке: история самого жуткого массового убийства в современной России

Приговора дождались не все. Участники банды Сергей Карпенко и Виталий Иванов покончили с собой. Сергей Цапок услышал вердикт судьи, но не отбыл наказание — в 2014 году он умер в СИЗО. Причиной назвали оторвавшийся тромб.



Под статью попала и мать организатора ОПГ Надежда Цапок. В декабре 2010 года выяснилось, что на предприятии женщины «Артекс-Агро» трудились рабы. Против нее трижды возбуждали уголовные дела по статье «Мошенничество». И все разы признали виновной. В 2011 году Надежду Цапок отправили в колонию на 3 года за аферы с субсидиями, в 2014 году — на 6 лет и 6 месяцев за аферы с землей. В 2016 году ей дали 7 лет и 6 месяцев — снова за мошенничество с земельными участками. Женщина вышла на свободу в 2018 году — ей пересчитали срок с учетом пребывания в СИЗО.



Выплаты пострадавшим



В 2015 году несколько пострадавших от рук Цапков обратились в суд с гражданскими исками. В общей сложности они требовали от банды 1,4 миллиарда рублей компенсации морального и материального вреда.



Краснодарский краевой суд арестовал имущество гражданской жены организатора банды Анжелы-Марии Цапок на 6 миллионов долларов, дом и спортивный автомобиль. По словам главы «Центра правосудия» Армена Восканяна, добытое имущество бандиты оформляли на родственников. Но Анжела-Мария заявила, что это всё заработала сама.



Производство по иску возлюбленной Цапка разделили на две части. Женщина отказалась от претензий на валютную часть, а вот автомобиль и особняк суд оставил ей.



В итоге между 7 родственниками жертв разделили 119 миллионов рублей. Еще 31 миллион рублей Анжела-Мария добровольно отдала потерпевшим. На тот момент, в сентябре 2018 года, непогашенным оставался еще долг в 130 миллионов рублей.

