Новосибирскому полицейскому предъявлено обвинение в убийстве девушки-трансгендера

Новосибирские следователи предъявили Денису Калинину обвинение в убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской — информацию об этом подтвердили в Следственном комитете.
— Расследование уголовного дела продолжается, в отношении обвиняемого решением суда по ходатайству следователя выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Дело расследуют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Потерпевшей по делу проходит мать погибшей девушки, ее интересы представляет адвокат правозащитной организации «Зона права». Ее члены занимаются оказанием юридической помощи людям, пострадавшим от действий сотрудников правоохранительных органов.
Дениса Калинина подозревают в жестоком убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. 13 октября ее тело было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Как рассказала подруга девушки, у 20-летнего сотрудника ППС Железнодорожного района Новосибирска был с ней роман. Но пара рассталась, а подозреваемый мог задушить девушку из ревности.
Криминальный журналист НГС Алёна Истомина поговорила с близкими убитой Виктории Басаковской и узнала, как Денис пытался запутать следователей (раскрыть дело помогла странная переписка — публикуем ее).
Все подробности этого громкого дела вы можете прочитать в специальном сюжете. Или смотрите это минутное видео, в котором мы коротко рассказываем, что случилось:
Виктории Басаковской — известной новосибирской девушке-трансгендеру — в конце сентября исполнилось 24 года, а через несколько недель ее нашли мёртвой. По предварительным данным, девушку из ревности задушил полицейский. По паспорту девушка была Николаем — она так и не успела поменять документы. В июне прошлого года Викторию из-за этого не пустили заниматься в бойцовский клуб.
После этого она дала откровенное интервью НГС и рассказала о проблемах, с которыми в обществе сталкиваются трансгендеры. Речь шла и о личном — Виктория поделилась, когда и почему она начала принимать гормоны, как ее семья отнеслась к такому решению и почему она не стала делать операцию по смене пола. Выдержки из разговора вы можете почитать здесь.