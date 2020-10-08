Сибиряк вылил растворитель на сожительницу с годовалым ребёнком и поджёг их

В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего на свою сожительницу и её годовалого ребёнка.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, 33-летнего мужчину обвиняют по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

