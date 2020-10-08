Сибиряк вылил растворитель на сожительницу с годовалым ребёнком и поджёг их

Житель Тогучина вылил растворитель и поджёг свою сожительницу и ребёнка
В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего на свою сожительницу и её годовалого ребёнка.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области,
Инцидент произошёл
— Поскольку обвиняемый стал вести себя агрессивно, женщина взяла на руки ребенка и выбежала из дома на улицу. Разъярённый мужчина взял бутылку с растворителем, которая стояла на веранде, и побежал вслед за сожительницей. Догнав женщину, на руках которой находился малолетний ребенок, злоумышленник вылил на них растворитель и поджёг их при помощи зажигалки, — уточнили в пресс-службе.
Открытое пламя на одежде пострадавших потушили соседи, которые услышали крики о помощи. Женщину и мальчика госпитализировали в Тогучинскую центральную больницу, где им оказали помощь.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Похожий инцидент произошёл в Сузуне 14 августа. В Сузунскую больницу на скорой доставили