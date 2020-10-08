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Сибиряк вылил растворитель на сожительницу с годовалым ребёнком и поджёг их

К пострадавшим на крики помощи вовремя подоспели соседи, благодаря чему женщину и мальчика удалось спасти

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Инцидент произошёл в Тогучине в июле этого года

Инцидент произошёл в Тогучине в июле этого года

Житель Тогучина вылил растворитель и поджёг свою сожительницу и ребёнка

В Новосибирской области осудят мужчину, напавшего на свою сожительницу и её годовалого ребёнка.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, 33-летнего мужчину обвиняют по статье «Покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью» (ч. 3 ст. 30, п. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Инцидент произошёл 3 июля этого года — во время застолья между обвиняемым, который ранее был неоднократно судим, и пострадавшей женщиной вспыхнула ссора.

— Поскольку обвиняемый стал вести себя агрессивно, женщина взяла на руки ребенка и выбежала из дома на улицу. Разъярённый мужчина взял бутылку с растворителем, которая стояла на веранде, и побежал вслед за сожительницей. Догнав женщину, на руках которой находился малолетний ребенок, злоумышленник вылил на них растворитель и поджёг их при помощи зажигалки, — уточнили в пресс-службе.

Открытое пламя на одежде пострадавших потушили соседи, которые услышали крики о помощи. Женщину и мальчика госпитализировали в Тогучинскую центральную больницу, где им оказали помощь.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Похожий инцидент произошёл в Сузуне 14 августа. В Сузунскую больницу на скорой доставили 37-летнюю женщину с ожогами туловища, шеи, бедра, обеих голеней 1-й и 2-й степени. Известно, что её сожитель в ходе ссоры облил женщину бензином и кинул на нее зажженную зажигалку.

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