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Бизнес Стрельба у офиса Wildberries Два пиарщика из Новосибирска оказались в советчиках у Владислава Бакальчука — что известно об их работе

Два пиарщика из Новосибирска оказались в советчиках у Владислава Бакальчука — что известно об их работе

В списке — общение с журналистами, разработка коммуникационной стратегии и другое

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1 комментарий

Один из них ранее занимал должность главного редактора НГС

Агентство стратегический коммуникаций «42» стало RP-консультантом сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука, сообщает телеграм-канал «Беспощадный пиарщик». В числе сотрудников организации оказались двое новосибирцев.

Так, руководителем Агентства стратегических коммуникаций «42» выступает Александр Агафонов — экс-главный редактор НГС. В беседе с корреспондентом издания он сообщил, что организация работает с Владиславом Бакальчуком с августа.

Еще один сибиряком в списке сотрудников организации является бывший пресс-атташе Новосибирского крематория Алексей Кошляков — он занимает должность креативного директора.

Алексей Кошляков рассказал, что входит в работу с сооснователем Wildberries. — в список вошли разработка коммуникационной стратегии, мониторинг СМИ, обсуждение информационных поводов и другое.

— Общение с журналистами по их запросам на комментарии по той или иной теме, запросы на интервью, согласование этих интервью с Владиславом. Само собой, консультация Владислава по тем или иным вопросам, связанными с темой коммуникаций, — объяснил Алексей Кошляков.

Алексей Кошляков уточнил, что работал пресс-атташе Новосибирского крематория и Музея мировой погребальной культуры в 2010-2012 годах, после он занимал должности в правительстве Новосибирской области, отдельных СМИ, в том числе НГС.

— Было довольно много проектов в моей профессиональной деятельности. В Агентстве стратегических коммуникаций «42», можно сказать, с момента основания, но активно и вплотную занимаюсь проектами агентства примерно год-полтора, — сообщил Алексей Кошляков.

Накануне стало известно, что глава Wildberries на фоне развода с супругом сменила фамилию на девичью. Теперь ее зовут Татьяна Ким.

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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
2 минуты
хорошая работа, ничего не делать, листать интернет и языком чесать.
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