«Лучший выбор»: глава Wildberries больше не Бакальчук

Глава маркетплейса Wildberries на фоне развода с супругом Владиславом Бакальчуком сменила фамилию на девичью. Теперь ее зовут Татьяна Ким.
— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она у себя в Telegram-канале.
Пара начала бракоразводный процесс после решения Татьяны объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ. Это не понравилось Владиславу, и он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати, чтобы они повлияли на жену. Сделка всё же состоялась, и глава Wildberries подала документы на развод.
Ситуация не устроила Бакальчука. 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли. Владиславу предъявили обвинение по статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).