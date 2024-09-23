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Страна и мир Стрельба у офиса Wildberries «Лучший выбор»: глава Wildberries больше не Бакальчук

«Лучший выбор»: глава Wildberries больше не Бакальчук

Какое решение приняла основательница компании

7 277
83 комментария

Глава Wildberries отказалась от фамилии мужа

Глава маркетплейса Wildberries на фоне развода с супругом Владиславом Бакальчуком сменила фамилию на девичью. Теперь ее зовут Татьяна Ким.

— Лучший выбор — оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня — снова) Ким, — написала она у себя в Telegram-канале.

Пара начала бракоразводный процесс после решения Татьяны объединить бизнес с оператором наружной рекламы Russ. Это не понравилось Владиславу, и он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову и рэперу Тимати, чтобы они повлияли на жену. Сделка всё же состоялась, и глава Wildberries подала документы на развод.

Ситуация не устроила Бакальчука. 18 сентября возле офиса компании произошла стрельба. В результате два человека погибли. Владиславу предъявили обвинение по статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

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Татьяна Бакальчук Развод Фамилия Wildberries Решение
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Комментарии
83
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
1 час
Обратно свою, Ким, возьмет?, ничего хорошего про эту кореянку не слышал. 😂😂😂
Директор Завода (Ржака)
2 часа
Совсем крыша у бабы поехала....
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