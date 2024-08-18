«Иногда буйволы ломают забор»: сибирячка пережила развод и рак, бросила всё и уехала в Новый Афон — теперь у нее бизнес в горах

В Абхазии Ольга полюбила спорт и экстрим Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











Жительница Новосибирска Ольга Матвеева пережила рак и расставание с мужем, но в 2021 году начала все с чистого листа и переехала на постоянное место жительства в Абхазию. Там женщина организовала кемпинг в горах, куда съезжаются туристы и волонтеры из разных уголков России и других стран. Ольга Матвеева рассказала, реально ли в зрелом возрасте переехать в другую страну и заново наладить свою жизнь. Подробности — в материале НГС.



«Уехала, куда глаза глядят»

До переезда в Абхазию Ольга была там не раз и влюблялась в страну все сильнее. Она побывала в разных уголках мира, так как всегда любила путешествия, но Абхазия заняла особое место в списке.



— Это чувство оказалось взаимным. Страна приняла меня как родная мать, — отмечает Ольга.



До переезда женщина жила в Новосибирске, была счастливой женой и матерью, работала главным бухгалтером. В 33 года у сибирячки диагностировали рак, что стало поворотным моментом в ее жизни.

В Абхазию женщина влюбилась давно Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Меня спасли в Израиле, и вот уже 10 лет я живу и ценю каждый момент жизни. Это был первый и важный переломный момент. Трудности открыли для меня мир творчества, и я нашла свою страсть в стилистике и фотографии, — отметила женщина.



Увлечение фотографией привело Ольгу в театр, куда она устроилась работать театральным фотографом. Ее работы можно было встретить на театральных афишах в Новосибирске, в портретных галереях театров и на обложках модных журналов.



Вторым переломным моментом на пути к Абхазии для Ольги стало расставание с супругом, с которым они прожили 20 лет. Именно после этого женщина приняла решение все бросить и начать жизнь с чистого листа.



— Я не смогла справиться с болью, которую нанес мне муж, и приняла решение, во что бы то ни стало жить дальше, бросить все то, что было мне дорого, и уехать, куда глаза глядят. И мы с дочерью в 2021 году улетели в Абхазию, — с грустью вспоминает Ольга.



С чего все началось

С юности Ольга обожала палаточные лагеря и походы. Это началось после того, как в 14 лет родители отправили девушку в спортивный палаточный лагерь «Ориент» на берегу Обского водохранилища под Новосибирском. Первые два дня юная Ольга не выходила из палатки, заливалась слезами и даже планировала побег домой, в Искитим, который находится в 70 километрах от стоянки. Все резко изменилось на третий день пребывания.

Идея создания кемпинга в горах возникла из-за любви Ольги к отдыху в палатках Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Я проснулась до рассвета, вышла на берег и увидела потрясающее зрелище — рассвет над морем. Этот момент перевернул мою жизнь и задал ей новый вектор. С тех пор походы, палатки, костры и гитара стали частью моей жизни. Летние каникулы я не могла дождаться — каждый раз с друзьями ходили в походы, устраивали сплавы, и я сама стала организовывать такие выезды, — вспоминает женщина.



В студенчестве Ольга с большой компанией друзей выезжала на берег. Там студенты жили почти все лето. По воспоминаниям женщины, это были не спортивные походы, а ночи веселья и куража. Потом сибирячка вышла замуж, появилась дочь, и палаточные лагеря стали уже семейной традицией. Именно благодаря этому кемпинг в горах Абхазии стал для Ольги воплощением мечты, хотя изначально она ничего не планировала.



— Мы с дочерью переехали в Абхазию без четкого плана, решили пустить все на самотек. Сначала просто купили машину и начали путешествовать. Я очень дружелюбный человек, поэтому быстро и легко завязывала отношения с местными, встречала новых друзей. Тут уже я заново влюбилась, и это был волшебный роман. Получилось так, что после 40 лет я начала жизнь с чистого листа, — рассуждает сибирячка.



Страна с сюрпризами

Абхазия стала для Ольги местом не только новых знакомств и впечатлений, но и настоящей перезагрузкой. Дочь поддерживала ее на каждом шагу. Решение остаться и открыть кемпинг в горах стало спонтанным, но в то же время естественным продолжением приключений в 2023 году.

Переезд в Абхазию был спонтанным Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Мы жили в Гагре, а затем решили, что 11 класс дочь должна закончить в Новосибирске. Она готовилась к поступлению в Новосибирскую архитектурно- художественную академию. Расставание с ней было сложным, но мы понимали, что это важный шаг для ее будущего. Оставшись одна, я переехала в Новый Афон, — рассказала о своих исканиях женщина.



Однажды во время путешествия Ольга оказалась в горном селе Анхуа. Это место поразило женщину красотой и спокойствием. И именно там она поняла, что находится на своем месте, все испытания и перемены привели к этой точке.



Анхуа — древняя столица Абхазии с богатой историей и множеством святых мест. Также деревня славится своими храмами — там их около шести. Один из них — храм Святого Георгия Победоносца VIII века. Он находится всего в одном километре от лагеря Ольги. Места не только привлекают туристов, они — важная часть культурного наследия региона. Цивилизация туда, по словам женщины, почти не проникает. Поэтому сохранился уникальный дух прошлого. По мнению Ольги, она там не только ради кемпинга.

Анхуа не оставила Ольгу равнодушной Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Моя история здесь — это еще возрождение и развитие села. В прошлом там было густонаселенное и процветающее поселение, а сейчас осталось не больше десяти хозяйств. Моя цель — внести свой вклад в развитие туризма и помогать местным жителям. Я стремлюсь к тому, чтобы наш кемпинг был частью местной экосистемы, чтобы он хорошо отразился на жизни всех, кто здесь обитает, — объясняет Ольга.



С появлением лагеря в горах жизнь в Анхуа начала постепенно оживать. Ольга с помощниками начали сотрудничать с местными жителями, женщина дала им возможность зарабатывать. При этом, признается сибирячка, вести бизнес в Абхазии — одновременно вызов и возможность.

В кемпинге люди живут прямо в шатрах Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Как и в любой другой стране, здесь есть свои особенности и нюансы. Абхазия находится в процессе развития, и это отражается на всех сферах жизни, включая бизнес. Ведя бизнес здесь, нужно быть гибким и уметь адаптироваться к местным условиям. Также важно понимать культурные особенности коренных жителей и строить отношения с ними на основе доверия и взаимопонимания. Я стараюсь максимально поддерживать контакт с властями и жителями. Это помогает решать вопросы, — объясняет нюансы женщина.



При этом, уверяет Ольга, Абхазия предлагает уникальные возможности для развития туризма и экотуризма. У нее в голове много новых проектов.



— Я столкнулась со множеством сложностей. Весь процесс организовывала сама, и это был абсолютно новый опыт. Также никто не отменял особенности местного менталитета. Есть тут проблемы с оперативным ремонтом и сервисами. Например, если ломается холодильник, найти мастера, который поднимется в горы, очень тяжело. Но часто на выручку приходят местные жители, — отметила предпринимательница.



Деревня в горах

В кемпинге Ольги действует волонтерская программа. В прошлом году у нее работали и жили 15 волонтеров из Москвы, Новосибирска, Санкт- Петербурга, Челябинска. В этом году программа вышла на международный уровень — в кемпинг приехала жить и трудиться семья из Израиля.

Сибирячке во всем помогают волонтеры Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Волонтеры помогают во многом: от организации мероприятий до поддержки местных жителей. Их работа для меня — неоценимая помощь, а для них — возможность получить уникальный опыт. Волонтеры живут и работают вместе с нами, узнают Абхазию, — объясняет рабочие моменты сибирячка.



Работы в кемпинге хватает всем: нужно косить сено, доить коров, следить за водоснабжением, заготавливать дрова. Утро начинается до рассвета.



— Встаю в 5:30, до рассвета, и рабочий день длится до зноя. Мы убираемся, подготавливаем кухню. Меняем полотенца, протираем поверхности, убираем хозблок, кормим кошек и собак, собираем цветы и формируем свежие букеты. Собираем фрукты в садах, помогаем жителям деревни. Например, на днях пололи кукурузу и собирали яблоки. Иногда буйволы ломают забор, приходится его ремонтировать, — перечисляет ежедневные хлопоты женщина.

В кемпинге доят коров и спасают заборы от буйволов Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











Сам кемпинг вмещает 25 человек в 7 шатрах. В них комфортные условия, а кругом живописные виды. На территории лагеря есть горячая и холодная вода, душ, посудомойка, стиральная машина. Есть определенные правила — отдыхающим запрещено курить и шуметь, а также им нужно соблюдать меру в распитии алкоголя.



В Абхазии Ольга увлеклась сапсерфингом. Особенно во время тренировок ее радуют дельфины. В Черном море их три вида. Во время занятий Ольга медитирует и соединяется с природой. Это помогает ей в жизни.



— Жизнь в Абхазии помогла мне преодолеть страхи высоты и глубины. Здесь я научилась доверять жизни и открываться новым возможностям. Абхазия дала мне возможность познать разные виды экстремального спорта. Кроме сапсерфинга, я увлеклась полетами в тандеме на параплане, каньонингом в альпинистском снаряжении — мы проходим каньоны с бурными водами и низкими температурами, спускаемся по отвесным скалам и водопадам, — с восторгом перечисляет свои увлечения Ольга.

Ольга серьезно увлекается сапсерфингом Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











В перспективе у сибирячки много проектов, но пока рук на все не хватает, поэтому женщина ищет единомышленников. Одно из направлений для развития Ольга видит в спортивном туризме — эта ниша, по ее словам, пока почти свободна. На следующий сезон предпринимательница ищет людей, которые возьмутся за организацию пеших походов и разработку маршрутов.



— Если бы у меня был шанс начать все заново, я бы уделила больше внимания планированию и подготовке. Бизнес в другой стране — это всегда нюансы. Возможно, я бы заранее обратилась за советом к тем, кто уже имеет опыт работы в Абхазии. Это помогло бы избежать трудностей и быстрее адаптироваться к местным условиям. А еще я бы постаралась наладить сотрудничество с местными жителями с самого начала.



«Я питаюсь с ветки»

Жизнь в Абхазии, отмечает Ольга, отличается от жизни в Сибири. Например, из-за сложности логистики и ограниченного ассортимента импортные товары и некоторые продукты там дороже. Зато местные фрукты, овощи, рыба и мясо всегда свежие и стоят дешевле сибирских аналогов. Также в Абхазии, уверяет Ольга, можно существенно экономить на коммуналке — климат мягче, поэтому зимой не приходится тратить много денег на отопление.

Вокруг кемпинга много заброшенных садов и диких деревьев со спелыми фруктами Источник: предоставлено Ольгой Матвеевой











— Я питаюсь с ветки — здесь круглый год еда растет прямо на деревьях, и для меня, сибирячки, это просто чудо. Климат Абхазии — субтропический, поэтому растет все, включая мандарины, лимоны и апельсины. В селе, где расположен мой кемпинг, много заброшенных садов и диких деревьев. Полгода мы с гостями лакомимся шелковицей, ежевикой, фундуком, яблоками, грушами, инжиром, хурмой, кизилом, алычой, — с гордостью говорит Ольга.



Жизнь в Абхазии для Ольги — бесконечный поток, в котором она находит вызовы и уроки, и благодарна судьбе за все.



НГС уже рассказывал о том, почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи. Свое мнение высказал турист.