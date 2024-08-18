«Иногда буйволы ломают забор»: сибирячка пережила развод и рак, бросила всё и уехала в Новый Афон — теперь у нее бизнес в горах

Жительница Новосибирска Ольга Матвеева пережила рак и расставание с мужем, но в 2021 году начала все с чистого листа и переехала на постоянное место жительства в Абхазию. Там женщина организовала кемпинг в горах, куда съезжаются туристы и волонтеры из разных уголков России и других стран. Ольга Матвеева рассказала, реально ли в зрелом возрасте переехать в другую страну и заново наладить свою жизнь. Подробности — в материале НГС.
«Уехала, куда глаза глядят»
До переезда в Абхазию Ольга была там не раз и влюблялась в страну все сильнее. Она побывала в разных уголках мира, так как всегда любила путешествия, но Абхазия заняла особое место в списке.
— Это чувство оказалось взаимным. Страна приняла меня как родная мать, — отмечает Ольга.
До переезда женщина жила в Новосибирске, была счастливой женой и матерью, работала главным бухгалтером. В 33 года у сибирячки диагностировали рак, что стало поворотным моментом в ее жизни.
— Меня спасли в Израиле, и вот уже 10 лет я живу и ценю каждый момент жизни. Это был первый и важный переломный момент. Трудности открыли для меня мир творчества, и я нашла свою страсть в стилистике и фотографии, — отметила женщина.
Увлечение фотографией привело Ольгу в театр, куда она устроилась работать театральным фотографом. Ее работы можно было встретить на театральных афишах в Новосибирске, в портретных галереях театров и на обложках модных журналов.
Вторым переломным моментом на пути к Абхазии для Ольги стало расставание с супругом, с которым они прожили 20 лет. Именно после этого женщина приняла решение все бросить и начать жизнь с чистого листа.
— Я не смогла справиться с болью, которую нанес мне муж, и приняла решение, во что бы то ни стало жить дальше, бросить все то, что было мне дорого, и уехать, куда глаза глядят. И мы с дочерью в 2021 году улетели в Абхазию, — с грустью вспоминает Ольга.
С чего все началось
С юности Ольга обожала палаточные лагеря и походы. Это началось после того, как в 14 лет родители отправили девушку в спортивный палаточный лагерь «Ориент» на берегу Обского водохранилища под Новосибирском. Первые два дня юная Ольга не выходила из палатки, заливалась слезами и даже планировала побег домой, в Искитим, который находится в 70 километрах от стоянки. Все резко изменилось на третий день пребывания.
— Я проснулась до рассвета, вышла на берег и увидела потрясающее зрелище — рассвет над морем. Этот момент перевернул мою жизнь и задал ей новый вектор. С тех пор походы, палатки, костры и гитара стали частью моей жизни. Летние каникулы я не могла дождаться — каждый раз с друзьями ходили в походы, устраивали сплавы, и я сама стала организовывать такие выезды, — вспоминает женщина.
В студенчестве Ольга с большой компанией друзей выезжала на берег. Там студенты жили почти все лето. По воспоминаниям женщины, это были не спортивные походы, а ночи веселья и куража. Потом сибирячка вышла замуж, появилась дочь, и палаточные лагеря стали уже семейной традицией. Именно благодаря этому кемпинг в горах Абхазии стал для Ольги воплощением мечты, хотя изначально она ничего не планировала.
— Мы с дочерью переехали в Абхазию без четкого плана, решили пустить все на самотек. Сначала просто купили машину и начали путешествовать. Я очень дружелюбный человек, поэтому быстро и легко завязывала отношения с местными, встречала новых друзей. Тут уже я заново влюбилась, и это был волшебный роман. Получилось так, что после 40 лет я начала жизнь с чистого листа, — рассуждает сибирячка.
Страна с сюрпризами
Абхазия стала для Ольги местом не только новых знакомств и впечатлений, но и настоящей перезагрузкой. Дочь поддерживала ее на каждом шагу. Решение остаться и открыть кемпинг в горах стало спонтанным, но в то же время естественным продолжением приключений в 2023 году.
— Мы жили в Гагре, а затем решили, что 11 класс дочь должна закончить в Новосибирске. Она готовилась к поступлению в Новосибирскую архитектурно- художественную академию. Расставание с ней было сложным, но мы понимали, что это важный шаг для ее будущего. Оставшись одна, я переехала в Новый Афон, — рассказала о своих исканиях женщина.
Однажды во время путешествия Ольга оказалась в горном селе Анхуа. Это место поразило женщину красотой и спокойствием. И именно там она поняла, что находится на своем месте, все испытания и перемены привели к этой точке.
Анхуа — древняя столица Абхазии с богатой историей и множеством святых мест. Также деревня славится своими храмами — там их около шести. Один из них — храм Святого Георгия Победоносца VIII века. Он находится всего в одном километре от лагеря Ольги. Места не только привлекают туристов, они — важная часть культурного наследия региона. Цивилизация туда, по словам женщины, почти не проникает. Поэтому сохранился уникальный дух прошлого. По мнению Ольги, она там не только ради кемпинга.
— Моя история здесь — это еще возрождение и развитие села. В прошлом там было густонаселенное и процветающее поселение, а сейчас осталось не больше десяти хозяйств. Моя цель — внести свой вклад в развитие туризма и помогать местным жителям. Я стремлюсь к тому, чтобы наш кемпинг был частью местной экосистемы, чтобы он хорошо отразился на жизни всех, кто здесь обитает, — объясняет Ольга.
С появлением лагеря в горах жизнь в Анхуа начала постепенно оживать. Ольга с помощниками начали сотрудничать с местными жителями, женщина дала им возможность зарабатывать. При этом, признается сибирячка, вести бизнес в Абхазии — одновременно вызов и возможность.
— Как и в любой другой стране, здесь есть свои особенности и нюансы. Абхазия находится в процессе развития, и это отражается на всех сферах жизни, включая бизнес. Ведя бизнес здесь, нужно быть гибким и уметь адаптироваться к местным условиям. Также важно понимать культурные особенности коренных жителей и строить отношения с ними на основе доверия и взаимопонимания. Я стараюсь максимально поддерживать контакт с властями и жителями. Это помогает решать вопросы, — объясняет нюансы женщина.
При этом, уверяет Ольга, Абхазия предлагает уникальные возможности для развития туризма и экотуризма. У нее в голове много новых проектов.
— Я столкнулась со множеством сложностей. Весь процесс организовывала сама, и это был абсолютно новый опыт. Также никто не отменял особенности местного менталитета. Есть тут проблемы с оперативным ремонтом и сервисами. Например, если ломается холодильник, найти мастера, который поднимется в горы, очень тяжело. Но часто на выручку приходят местные жители, — отметила предпринимательница.
Деревня в горах
В кемпинге Ольги действует волонтерская программа. В прошлом году у нее работали и жили 15 волонтеров из Москвы, Новосибирска, Санкт- Петербурга, Челябинска. В этом году программа вышла на международный уровень — в кемпинг приехала жить и трудиться семья из Израиля.
— Волонтеры помогают во многом: от организации мероприятий до поддержки местных жителей. Их работа для меня — неоценимая помощь, а для них — возможность получить уникальный опыт. Волонтеры живут и работают вместе с нами, узнают Абхазию, — объясняет рабочие моменты сибирячка.
Работы в кемпинге хватает всем: нужно косить сено, доить коров, следить за водоснабжением, заготавливать дрова. Утро начинается до рассвета.
— Встаю в 5:30, до рассвета, и рабочий день длится до зноя. Мы убираемся, подготавливаем кухню. Меняем полотенца, протираем поверхности, убираем хозблок, кормим кошек и собак, собираем цветы и формируем свежие букеты. Собираем фрукты в садах, помогаем жителям деревни. Например, на днях пололи кукурузу и собирали яблоки. Иногда буйволы ломают забор, приходится его ремонтировать, — перечисляет ежедневные хлопоты женщина.
Сам кемпинг вмещает 25 человек в 7 шатрах. В них комфортные условия, а кругом живописные виды. На территории лагеря есть горячая и холодная вода, душ, посудомойка, стиральная машина. Есть определенные правила — отдыхающим запрещено курить и шуметь, а также им нужно соблюдать меру в распитии алкоголя.
В Абхазии Ольга увлеклась сапсерфингом. Особенно во время тренировок ее радуют дельфины. В Черном море их три вида. Во время занятий Ольга медитирует и соединяется с природой. Это помогает ей в жизни.
— Жизнь в Абхазии помогла мне преодолеть страхи высоты и глубины. Здесь я научилась доверять жизни и открываться новым возможностям. Абхазия дала мне возможность познать разные виды экстремального спорта. Кроме сапсерфинга, я увлеклась полетами в тандеме на параплане, каньонингом в альпинистском снаряжении — мы проходим каньоны с бурными водами и низкими температурами, спускаемся по отвесным скалам и водопадам, — с восторгом перечисляет свои увлечения Ольга.
В перспективе у сибирячки много проектов, но пока рук на все не хватает, поэтому женщина ищет единомышленников. Одно из направлений для развития Ольга видит в спортивном туризме — эта ниша, по ее словам, пока почти свободна. На следующий сезон предпринимательница ищет людей, которые возьмутся за организацию пеших походов и разработку маршрутов.
— Если бы у меня был шанс начать все заново, я бы уделила больше внимания планированию и подготовке. Бизнес в другой стране — это всегда нюансы. Возможно, я бы заранее обратилась за советом к тем, кто уже имеет опыт работы в Абхазии. Это помогло бы избежать трудностей и быстрее адаптироваться к местным условиям. А еще я бы постаралась наладить сотрудничество с местными жителями с самого начала.
«Я питаюсь с ветки»
Жизнь в Абхазии, отмечает Ольга, отличается от жизни в Сибири. Например, из-за сложности логистики и ограниченного ассортимента импортные товары и некоторые продукты там дороже. Зато местные фрукты, овощи, рыба и мясо всегда свежие и стоят дешевле сибирских аналогов. Также в Абхазии, уверяет Ольга, можно существенно экономить на коммуналке — климат мягче, поэтому зимой не приходится тратить много денег на отопление.
— Я питаюсь с ветки — здесь круглый год еда растет прямо на деревьях, и для меня, сибирячки, это просто чудо. Климат Абхазии — субтропический, поэтому растет все, включая мандарины, лимоны и апельсины. В селе, где расположен мой кемпинг, много заброшенных садов и диких деревьев. Полгода мы с гостями лакомимся шелковицей, ежевикой, фундуком, яблоками, грушами, инжиром, хурмой, кизилом, алычой, — с гордостью говорит Ольга.
Жизнь в Абхазии для Ольги — бесконечный поток, в котором она находит вызовы и уроки, и благодарна судьбе за все.
НГС уже рассказывал о том, почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи. Свое мнение высказал турист.
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