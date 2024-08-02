Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста

Денис отдыхал вместе с девушкой, родственниками и друзьями. Всего в компании 8 человек Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











В последнее время туристы жалуются на отдых в Абхазии — не устраивают сервис, грязные пляжи и отношение местных жителей. Тюменец Денис Давыдов съездил туда и, в отличие от остальных, остался в восторге. Молодой человек сказал, что пляжи и климат в Абхазии гораздо лучше сочинских. Что еще восхитило тюменца, он рассказал в авторской колонке. Далее — от первого лица.

Стоимость путевки и расходы

Мы были в Абхазии с 1 по 9 июня. Покупали путевку через агентство еще в январе — на троих вышло 170 тысяч рублей. В нее входил перелет, трансфер от аэропорта Сочи.



В отеле трехразовое питание, шведский стол. Алкоголя не было. Гостиница находилась на первой береговой линии, на пляже были лежаки, зонтики.



Народу относительно немного: если сравнивать с пляжем Сочи, в Абхазии — рай. турист

На пляжах было немноголюдно Источник: Денис Давыдов











Тратить деньги там можно только на вино и сигареты. Выходило около 4 тысяч на двоих в сутки. Цены в магазинах как у нас. Табачная продукция дешевле, потому что акциза нет. Покупал вино — бутылка полтора литра за 350 рублей.

Что посмотреть?

Мы брали 12-часовую экскурсию — за двоих 6 тысяч рублей. Ездили на озеро Рица, альпийские луга, поднимались на горный перевал. Это не описать словами, там надо побывать! Во-первых, ты едешь на уазике с открытым верхом. Ты видишь каньоны, горы, скалы! Водители гонят быстро, такой стиль вождения. К примеру, микроавтобус там 100 километров в час несется.



Так ездили на экскурсию на джипах Источник: Денис Давыдов











Дениса впечатлила природа Абхазии Источник: Денис Давыдов











Ездили в пещеру, в монастыри, храмы, пещеру Новоафонскую. Стоило 5 тысяч на двоих. Не понравилось, что вход в пещеру 700 рублей, он оплачивается отдельно. 100 человек туда запускают, нельзя светить фонариком и фотографировать со вспышкой.



Брали прогулку на катере за полторы тысячи с человека. С нами было около 25 человек. Он увозил нас от берега за 5–6 километров. Там могли покупаться, увидеть, как прыгают дельфины, останавливались на белых скалах. Нам показали одну из дач Сталина. Рассказали, что там окна сделаны из хрусталя — зимой сохраняют тепло, а летом не пропускают жару.

Что еще интересного?

Много читал в интернете, что к русским в Абхазии плохо относятся. Я такого не заметил. К кому бы ни обращались, все нормально с тобой разговаривают, никто не хамит. Мы много ходили. Обратил внимание, что вся Абхазия усажена эвкалиптами и кипарисами. Это завораживает.



Денис много гулял по Абхазии Источник: Денис Давыдов











«Вода была холодная, никто не купался», — говорит Денис Источник: Денис Давыдов











И правда — чем-то напоминает альпийские луга Источник: Денис Давыдов











Еще коров много. Они прямо на пляж приходят, могут в море покупаться. Это животные местных жителей, они просто пасутся везде, а вечером возвращаются домой. Видимо, нет пастухов, полей в низменности, где могут пастись коровы. Из-за этого в Гагре, Пицунде и Сухуме могут подхватить ротавирус.

В водопадах здесь не купаются Источник: Денис Давыдов











В ресторане при отеле по вечерам танцевали лезгинку, играла музыка. Это длилось час-два. В целом там отдых для старичков, очень спокойно. Если хотите повеселее — езжайте в Гагры.

Прекрасные виды из окна Источник: Денис Давыдов











Мне всё понравилось. За исключением того, что в отеле не работал лифт, а мы жили на 8-м этаже. Один раз отключали свет, не было воды. Мобильная связь дорогая — сим-карта стоит 100 рублей и минимальный тариф — 5 гигабайт интернета за тысячу рублей. Но хорошо отдохнуть это не помешало. Я бы без раздумий еще раз туда поехал.



Ранее мы писали, что экскурсовод Виктория Бондарева вместе с супругом недавно посетили соседний Казахстан. Чем им запомнился заграничный курорт? И самое главное — стоит ли тратить время и деньги на поездку в ближайшую заграницу? Ответы на эти вопросы читайте в колонке тюменки.

