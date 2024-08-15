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Бизнес Новосибирец спрятал от приставов белоснежный Mercedes-Benz на Дальнем Востоке — что случилось с машиной дальше

Новосибирец спрятал от приставов белоснежный Mercedes-Benz на Дальнем Востоке — что случилось с машиной дальше

Должник скрывал автомобиль больше года

2 527
23 комментария
Машину до проведения торгов передали компании, которой задолжал сибиряк

Новосибирские приставы нашли белоснежный Mercedes-Benz сибиряка, который скрывал машину больше года на Дальнем Востоке. 55-летний новосибирец не рассчитался по договору с коммерческой фирмой, и компания обратилась в суд.

— Суд постановил для возврата денег обратить взыскание на заложенное должником имущество — автомобиль Mercedes-Benz Е350, 2009 года выпуска. Его должны были продать с торгов, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Несмотря на решение суда, мужчина начал скрывать автомобиль. Машину искали больше года. В итоге ее нашли в одном из городов Забайкальского края. Mercedes-Benz изъяли и передали до начала торгов на временное хранение в компанию, которой задолжал сибиряк.

Ранее судебным приставам пришлось идти в лес за сибиряком, ушедшем по грибы — всё из-за долга по алиментам почти в 500 тысяч рублей.

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Комментарии
23
Barmaleя
15 августа 2024, 14:49
У приставов во взоре Суровый интерес... Ах, Берингово море, Ах, белый "Мерседес!
иккенхисацу
15 августа 2024, 15:15
На каком проценте сейчас приставы шевелят,50/50 как раньше?
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