«Отдыхал на пеньке»: судебные приставы пошли по грибы, чтобы заставить сибиряка заплатить почти полмиллиона

Добровольно сибиряк к приставам не приходил, поэтому решили привести его принудительно Источник: ГУФССП России по Новосибирской области











В Новосибирской области судебным приставам пришлось идти в лес за сибиряком, ушедшем по грибы — всё из-за долга по алиментам почти в 500 тысяч рублей. 54-летнего должника поймали в Чанах. Он не платил алименты на своих двух детей, официально не работал и имущество на себя не регистрировал.



Добровольно сибиряк к приставам не приходил, поэтому решили привести его принудительно.

— Ранним утром на служебном автомобиле судебные приставы выехали по адресу регистрации должника, которого не оказалось дома. Дверь открыла его сожительница. Она сказала, что мужчина ушел в лес по грибы. В течение 20 минут сотрудники службы обходили кромку леса в надежде обнаружить алиментщика. Им удалось найти должника, который отдыхал на пеньке, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

На мужчину составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья назначил ему наказание — обязательные работы на 20 часов.

В конце июля органы опеки потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

