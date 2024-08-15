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Семья «Отдыхал на пеньке»: судебные приставы пошли по грибы, чтобы заставить сибиряка заплатить почти полмиллиона

«Отдыхал на пеньке»: судебные приставы пошли по грибы, чтобы заставить сибиряка заплатить почти полмиллиона

Суд назначил мужчине обязательные работы

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54 комментария
Добровольно сибиряк к приставам не приходил, поэтому решили привести его принудительно

В Новосибирской области судебным приставам пришлось идти в лес за сибиряком, ушедшем по грибы — всё из-за долга по алиментам почти в 500 тысяч рублей. 54-летнего должника поймали в Чанах. Он не платил алименты на своих двух детей, официально не работал и имущество на себя не регистрировал.

Добровольно сибиряк к приставам не приходил, поэтому решили привести его принудительно.

— Ранним утром на служебном автомобиле судебные приставы выехали по адресу регистрации должника, которого не оказалось дома. Дверь открыла его сожительница. Она сказала, что мужчина ушел в лес по грибы. В течение 20 минут сотрудники службы обходили кромку леса в надежде обнаружить алиментщика. Им удалось найти должника, который отдыхал на пеньке, — объяснили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

На мужчину составили протокол по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мировой судья назначил ему наказание — обязательные работы на 20 часов.

В конце июля органы опеки потребовали с 36-летнего жителя Чулыма почти миллион рублей алиментов за троих детей. Мужчина заявил, что 10 лет назад заключил фиктивный брак и даже не знал о наследниках.

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Судебные приставы Алименты Долг Лес
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Комментарии
59
Светлана В-ва
15 августа 2024, 09:13
не сожительница а прям Павла Морозова)
lion2004
15 августа 2024, 09:27
Ну и чё толку? Имущества нет, официально не трудоустроен. Отбарабанит эти 20 часов как персонаж Смирнова из Операции Ы. И дальше будет спокойненько себе гулять по грибы по ягоды и вертеть всё на 🔩
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