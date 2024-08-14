Финансы, машины, красота: 5 компаний из Новосибирска, завоевавших Россию, — они приносят своим владельцам миллиарды

Новосибирские компании достигли больших успехов в самых разных областях деятельности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы, которые бывают где-то, кроме родного города, уже привыкли встречать знакомые названия компаний, сервисов и магазинов далеко от дома. Не все знают даже, что эти бренды когда-то были придуманы в Новосибирске. НГС уже не раз писал о сетях общепита, которые шагнули далеко за пределы «столицы Сибири». Но барами, ресторанами и кофейнями экспансия новосибирского бизнеса не ограничивается. Обозреватель НГС собрал успешные примеры в сферах, не связанных с общественным питанием.



Компаний из Новосибирска, чьи продукты или услуги знают в других регионах России (а то и по всей стране), немало. Прежде всего, конечно, это 2ГИС, который теперь входит в группу «Сбер», создатель системы платежей «Золотая корона» ЦФТ и крупные предприятия пищевой промышленности.

Но деятельность таких компаний по определению универсальна, успешный товар рано или поздно начинает захватывать новые рынки. Другое дело — бизнесы, чье развитие обязательно предполагает открытия точек на местах. Другими словами, речь в этом обзоре о компаниях, чьи вывески вы можете встретить далеко от Новосибирска. И наверняка не все даже знают, что эти компании рождены именно здесь.

Fit Service: ремонт и обслуживание автомобилей

Автосервис сети во Владивостоке Источник: Fit Service / 2ГИС











Сейчас в этой сети уже больше 300 автосервисов в 151 городе двух стран: кроме России, они работают в Казахстане. Но так было не всегда.



Первая станция технического обслуживания с таким названием была открыта в Новосибирске в 2008 году компанией, которая занималась дистрибуцией автозапчастей. Первые пять лет она работала, управляя всеми автосервисами (их число выросло до 10) самостоятельно. Но в 2013 году у бренда появился первый франчайзи, после чего сеть начала активно расти и по количеству точек, и по охвату территории.



В 2023 году выручка всей сети, по данным компании, достигла 9 миллиардов рублей, увеличившись на 27% по сравнению с предыдущим годом. Разумеется, большая часть этих денег приходится на партнеров франчайзи. Но и головная новосибирская компания ООО «Фит автосервис», которой принадлежат права на бренд, тоже показала впечатляющие результаты: ее выручка впервые перевалила за миллиард рублей, а чистая прибыль приблизилась к 130 миллионам рублей.

Практически 100-процентным владельцем компании остается ее основатель Сергей Кизиев. Основным источником доходов для него, впрочем, стало не само ООО «Фит автосервис», а компания «Росско-К», которая при выручке всего в 22 миллиона смогла получить чистую прибыль в размере 1,6 миллиарда рублей. Основной сферой деятельности «Росско-К» указано «аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств».

Rich Family: детские товары, одежда и обувь

Вход в магазин сети в ТЦ «Happy Молл» в Саратове Источник: Иван М / 2ГИС











Основная специализация «Рич Фэмили» — это детские товары, но в магазине продается также обычная взрослая одежда и обувь. Сам по себе этот бренд в Новосибирске, конечно, известен, но в городе у него только четыре магазина (хотя и довольно больших), которые находятся на окраинах города. Человек, которому не нужны игрушки или детские вещи, может и вовсе не знать об их существовании.



Между тем, у компании уже 33 гипермаркета, а сама она раскинулась от Саратова до Владивостока: всего на карте сети 19 российских городов и казахстанский Алматы. В 2019 году Fich Family даже вышла на рынок Москвы, открыв гипермаркет в ТЦ «Капитолий», но сейчас этого магазина на сайте самой компании нет, а в базе 2ГИС он указан как удаленный из справочника (что означает, что он закрылся сравнительно недавно).



Компания в прошлом году вошла в первую десятку крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. Что не удивительно: выручка ООО «Рич Фэмили» за 2023 год достигла 23,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила почти 3,7 миллиарда рублей — это самые высокие показатели за всю историю компании.

Владелец компании и ее создатель — Валерий Ткачук, для него это единственный серьезный бизнес. Никаких больше действующих компаний у него сейчас нет.

СДЭК: доставка посылок и грузов

Отделение СДЭК в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга Источник: anzhorik / 2ГИС











СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») была создана в 2000 году и превратилась постепенно в одного из крупнейших операторов по доставке посылок и оказания логистических услуг крупным корпоративным клиентам. У СДЭК больше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране, 3800 — в России. Успеху компании в немалой степени способствовала франчайзинговая модель: у СДЭК большое количество местных партнеров, финансовые успехи которых зависят во многом от их собственных усилий.



Основное юридическое лицо группы, ООО «СДЭК Глобал», смогло за последние два года увеличить выручку на 59%. Отчасти этому мог поспособствовать уход с российского рынка международных почтовых компаний (DHL, FedEx), но, к чести СДЭК, она смогла этой возможностью воспользоваться. В 2023 году «СДЭК Глобал» получило выручку в размере 34,3 миллиарда рублей и чистую прибыль 1,5 миллиарда рублей.

Компания была создана Леонидом Гольдортом и Вячеславом Пиксаевым. До июня этого года Гольдорту принадлежала доля в 55,3%, которую предприниматель продал фонду под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН) и, по сути, ушел на пенсию. По данным «Контур.Фокуса», с 4 июля долей в размере 55,44% владеет АО «Кластер капитал», которое принадлежит фонду «Андромеда-2», находящемуся под управлением СФН. Общая выручка всей группы СДЭК вместе с партнерами франчайзи за 2023 год, по данным самой компании, составила более 70 миллиардов рублей.

БКС: финансовые услуги

Офис «БКС Мир инвестиций» на Дорогомиловской улице в Москве Источник: google.com/maps











Компания «Брокеркредитсервис» была основана в Новосибирске, и до сих пор ее офис расположен на Вокзальной магистрали, где логотип БКС стал уже частью привычного архитектурного облика здания. По сути, это единственная новосибирская крупная финансовая структура, которая не только удержалась на рынке, но занимает на нём весьма заметное место. Группа занимается оказанием широкого круга финансовых услуг: от покупки и продажи акций и других ценных бумаг до комплексного управления активами.



Те, кого услуги БКС не интересуют, могли видеть вывески подразделений группы. Больше всего в России отделений «БКС банка», которые работают почти в 40 городах России — от Калининграда до Улан-Удэ. Офисы «БКС Ультима» (банковские услуги для особо обеспеченных клиентов) открыты в четырех городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Основная компания группы — это ООО «БКС Холдинг», которое смогло заработать в прошлом году 8,5 миллиарда рублей чистой прибыли при выручке «всего» в 10,6 миллиарда рублей. Обращает на себя внимание размер балансовой стоимости активов — более 70 миллиардов рублей. А средняя зарплата в этой структуре, согласно «Контур.Фокусу», 416 тысяч рублей в месяц. Практически 100-процентным владельцем группы остается ее создатель Олег Михасенко.

Lazer Love: сеть салонов эпиляции

Студия в Омске Источник: Lazer Love / 2ГИС











Сеть возникла сравнительно недавно, ее основала Кира Долгова, супруга создателя сети Cheburek.me Александра Долгова. Сейчас это их совместный семейный бизнес: доля Александра в ООО «ЛазерЛов» — 50%, Киры — 40% (еще 10% — у Вадима Стрюкова из Казани).

Масштабы предприятия, конечно, не сопоставимы с перечисленными выше компаниями, но размеры сети впечатляют: 230 точек в 140 с лишним городах от Калининграда до Владивостока. Это, впрочем, данные на сайте сети — насколько они соответствуют текущей ситуации, сказать сложно. В 2ГИС, например, уже нет филиалов в Южно-Сахалинске, Мурманске, Таганроге и еще целом ряде городов.

Первоначально сеть развивалась в формате «монокабинетов» — небольших точек в бизнес-центрах, которые оказывали ограниченный набор услуг. В 2019 году Долговы изменили формат, перейдя к мини-клиникам с несколькими кабинетами, которые, помимо лазерной эпиляции, занимаются косметологией и коррекцией фигуры.

Поскольку львиная доля салонов работает по франчайзингу, выручка самого ООО «Лазерлов» сравнительно невелика — 96 миллионов рублей в 2023 году. Но предприятие принесло 23 миллиона чистой прибыли, что для трех предпринимателей, начинавших совсем недавно с нуля, совсем неплохо. Тем более, что для Александра Долгова это далеко не единственный бизнес.

В этом списке еще недавно должна была оказаться и сеть «Вестфалика» — в 2019 году она включала порядка 800 магазинов по всей России, по этому показателю ее опережала только Kari. Но с 2022 года финансовые трудности компании «Обувь России» привели к тому, что ее кредиторы (прежде всего, крупные банки и покупатели облигаций) начали требовать банкротства предприятия. В конце 2023 года головная структура группы — ООО «ОР» — была объявлена банкротом, а весной этого года за ней последовала и фабрика «Степ-н» — основное собственное производство «Обуви России».