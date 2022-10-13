4 миллиарда убытков: хозяина «Вестфалики» атакуют банки-кредиторы — он закрывает магазин за магазином

Что с магазинами

Магазин «Вестфалика» на Богдана Хмельницкого, 56 закрылся в сентябре, на здании уже висят объявления о сдаче этих помещений в аренду. Всего у сети осталось в городе семь работающих торговых точек, притом что еще в июле прошлого года их было 26. Закрывшийся магазин тем не менее отличается от прочих тем, что расположен фактически в том же (формально это отдельный адрес) здании, где находится офис головного предприятия сети — «ОР Групп» (точное название компании, известной больше как «Обувь России»). С тех пор как «Обувь России» купила это здание в 2014 году, здесь работали флагманские магазины брендов «ОР».

