4 миллиарда убытков: хозяина «Вестфалики» атакуют банки-кредиторы — он закрывает магазин за магазином
Компания находится на грани банкротства
Некогда крупнейшая сибирская обувная сеть «Обувь России», не так давно сменившая имя на «ОР Групп», закрыла магазины в своем собственном здании, а общее их количество за год сократилось уже втрое. Тем временем кредиторы, похоже, устали ждать и начали требовать банкротства головной компании. В том, что случилось, разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
Что с магазинами
Магазин «Вестфалика» на Богдана Хмельницкого, 56 закрылся в сентябре, на здании уже висят объявления о сдаче этих помещений в аренду. Всего у сети осталось в городе семь работающих торговых точек, притом что еще в июле прошлого года их было 26. Закрывшийся магазин тем не менее отличается от прочих тем, что расположен фактически в том же (формально это отдельный адрес) здании, где находится офис головного предприятия сети — «ОР Групп» (точное название компании, известной больше как «Обувь России»). С тех пор как «Обувь России» купила это здание в 2014 году, здесь работали флагманские магазины брендов «ОР».
Оставшиеся семь магазинов тоже не вызывают ощущения процветающих. Формально они заполнены самыми разными товарами — от посуды до верхней одежды, но вряд ли такой формат очень востребован у жителей больших городов. Что касается обуви, то имеющийся выбор (это касается и моделей, и размеров) вызывает ощущение, что это распродажа товарных остатков. Большинство товаров продается со скидкой в 30–40%. Ранее компания заявляла, что «оптимизирует» розничную сеть в пользу интернет-торговли, но интернет-магазин бренда сейчас тоже не принимает заказы.
Кредиторы оживились
Проблемы «Обуви России» стали очевидны, когда в феврале этого года компания не смогла погасить один из выпусков своего облигационного займа. Общая сумма задолженности составляет около 600 миллионов рублей. После этого руководство предпринимало усилия договориться с кредиторами, однако, судя по всему, терпение их лопнуло.
Как сказано в информационном сообщении на сайте «Федресурс», «Промсвязьбанк» планирует обратиться в суд, чтобы инициировать банкротство «ОР Групп». В пресс-службе банка объяснили этот шаг тем, что обувщики не выполнили взятых на себя в конце 2021 года обязательств по реструктуризации долга. Ранее об аналогичных намерениях объявили ВТБ и Сбербанк. Они планируют подать иски о признании банкротами также дочерних предприятий «ОР Групп» (ООО «ОР», МКК "Арифметика"», «Дизайн-студия» и фабрика S-Tep).
Компания, которая в разные времена имела названия «Вестфалика», «Обувь России» и «ОР Групп», основана была еще в 90-х годах предпринимателем Михаилом Титовым. В начале 2000-х у руля предприятия встал сын Титова Антон, который возглавляет «ОР Групп» и поныне. По данным «Контур.Фокуса», Антону Титову принадлежит 50% акций предприятия. Остальные находятся в руках инвесторов-акционеров. Основной операционной компанией группы является ООО «ОР» (именно оно ведет розничную торговую деятельность). Выручка «ОР» в 2021 году составила 5,5 миллиарда рублей, чистый убыток — 4,4 миллиарда.
Что с финансами
Судя по данным «Контур.Фокуса», ситуация в «ОР Групп» действительно выглядит безрадостной. Основная операционная компания — группа ООО «ОР» — в прошлом году при выручке в 5,5 миллиарда рублей смогла получить чистый убыток в размере 4,4 миллиарда рублей. Это просто колоссальная сумма, учитывая объемы бизнеса. В 2018–2019 годах группе удавалось получить прибыль в районе 500 миллионов рублей. В ковидном 2020 году (когда часть магазинов в ТЦ была закрыта более полугода) чистый убыток превысил 40 миллионов рублей.
У головной компании (ПАО «ОРГ») ситуация не принципиально лучше — там чистый убыток приблизился к одному миллиарду. У компании, работавшей с оптовиками, ООО «Дизайн Студия», чистый убыток — 370 миллионов рублей. Единственной прибыльной компанией, судя по данным «Контур.Фокуса», оставалась фабрика S-Tep (ООО «С-теп»), но ее прибыль в размере 30 миллионов рублей вряд ли что-то могла изменить. Итоги работы в прошлом году компании «Арифметика», через которую в «ОР Групп» осуществлялась выдача микрокредитов, выяснить не удалось. В «Контур.Фокусе» нет данных о финансовых результатах этой компании позднее 2017 года.
Что дальше
Если компании «ОР Групп» признают несостоятельными, то у кредиторов останется, по сути, два пути. Можно попытаться перезапустить бизнес, сделать его вновь прибыльным и постепенно из этой прибыли вернуть свои деньги (выданные в виде кредитов и приобретенных облигаций). Однако, судя по тому, как стремительно сокращается торговая сеть, вероятность такого исхода сейчас невысока. Теоретически, конечно, обувь можно продавать через какие-то другие магазины, но у «ОР Групп» перестала работать даже их основная производственная площадка. Фактическая остановка производства произошла 1 августа, и с тех пор деятельность на предприятии не возобновлялась, сообщили на фабрике.
Если кредиторы не найдут способов вернуть к жизни сам бизнес, им останется попытаться выручить хоть что-то, продавая активы. На балансе «ОР» в 2021 году было имущества на 22 миллиарда рублей, что вроде бы дает для этого возможность. Группе, например, принадлежит крупное офисное здание на Богдана Хмельницкого (она приобрела его в 2014 году у банка «Белон»), и ликвидация там магазина выглядит естественным шагом в том случае, если этот актив будет выставлен на продажу. У «ОР Групп» есть фабрика в Бердске, которая при налаженном сбыте тоже может выпускать востребованную продукцию. Наконец, чего-то стоят и бренды группы, название «Вестфалика» известно по всей стране.
Управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков удивлен финансовыми итогами «ОР Групп».
— Мне всегда нравилась эта компания, а ее владелец и руководитель Антон Титов был и остается, безусловно, очень грамотным предпринимателем. Возможно, «Обувь России» подвело кредитование, которым эта компания занялась первой в отрасли. Во время пандемии купившие в кредит обувь в «Вестфалике» могли столкнуться с падением доходов и просто перестали платить, предполагает эксперт.
Эту версию подтверждает большое количество дел о банкротстве физических лиц, в которых «Арифметика» выступает истцом (одна или наряду с другими микрокредитными организациями).
Специалист по банкротствам, руководитель юридической компании «Альтернатива» Антон Канунников отмечает, что банки-кредиторы подают на банкротство отчасти как раз для того, чтобы понять, как компания пришла к такому незавидному положению.
— Именно процедура банкротства и позволит установить, что это было — реализация предпринимательского риска или вывод активов. Но, глядя со стороны, можно сказать, что убыток 4,5 миллиарда рублей при выручке 5,5 миллиарда рублей — это точно не бизнес.
Сотрудники, которые в последние годы отвечали в компании за связи с общественностью, сообщили, что уже не работают в «ОР Групп». НГС отправил в «ОР Групп» письменный запрос, но к моменту публикации ответа на него получено не было.
При всех финансовых проблемах группы фабрике STEP, которая входит в ее структуру, удавалось выпускать вполне качественную обувь. Обозреватель НГС побывал на ней в прошлом году, но убедился, что даже тогда ее мощности были загружены далеко не полностью.