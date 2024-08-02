«50 тысяч контейнеров застряли»: в Новосибирске придумали, как разгрузить Транссиб, — на демонстрацию приехал федеральный министр

Погрузчики на платформе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Под Новосибирском запустили вторую очередь транспортно-логистического центра «Сибирский» и подвели итоги первого года работы. Основная задача ТЛЦ сейчас — дать возможность разгрузить порты Дальнего Востока, где скопилось большое количество контейнеров с импортными грузами. Перевезти их по железной дороге не удается из-за диспропорций движения грузов. Терминал уже показал эффективность придуманной для этого новой технологии. Как она выглядит и чем хороша — в репортаже обозревателя НГС.

«Сибирский» построен в чистом поле между путями Транссиба и Омским трактом. Терминал служит перевалочной базой при контейнерной транспортировке грузов. Терминал представляет собой длинную железобетонную платформу с железнодорожными путями по обеим сторонам. Сейчас как раз сдали вторую, всего же их должно быть три.



Доставленные сюда контейнеры могут какое-то время храниться, чтобы потом поехать дальше — или так же, железнодорожным транспортом, или по земле на автомобильной платформе. Основная задача ТЛЦ сейчас, впрочем, — это участвовать в транспортной схеме, которую придумали совсем недавно, когда поток товаров из портов Дальнего Востока резко вырос.



Обычно контейнеры возят на платформах, но с недавних пор их стали возить также в полувагонах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Обычно контейнеры везут по железной дороге на специальных платформах. Чтобы вывезти их из дальневосточных портов, эти платформы туда нужно пригнать. Но поток грузов, которые нужно было бы везти по России в контейнерах на восток, слишком мал, так что платформы эти нужно гнать туда пустыми — это увеличивает стоимость транспортировки и повышает нагрузку на железнодорожные пути в целом.

При этом угольным предприятиям Кузбасса, которые отправляют свою продукцию на восток местным потребителям или на экспорт, тоже нечего везти назад в традиционных для перевозки угля полувагонах. Вот и решили возить контейнеры этими самыми полувагонами, убивая таким образом сразу двух зайцев. Теперь областному начальству и прессе продемонстрировали, как это происходит на практике.



Небольшой с виду погрузчик может укладывать контейнеры в несколько уровней Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В девять утра новая платформа была почти пуста: на ней стояли лишь несколько погрузчиков, белый шатер и начинавшие собираться легковые автомобили гостей мероприятия. На соседней платформе первой очереди терминала уже высились пятиэтажные контейнерные штабеля, с которых погрузчики переносили груз на контейнерные платформы.

Выступавшие поздравили друг друга с открытием второй очереди терминала Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Начальство прибывало постепенно, платформа заполнялась серьезными людьми в костюмах разных оттенков синего. Единый дресс-код несколько нарушал лишь глава компании «Углетранс» Хасян Зябиров — на нем были солнечный очки «Майбах» и явно недешевый джинсовый комплект, который человек, далекий от мира мужской моды, мог издалека принять за робу. Участники церемонии выстроились у края платформы таким образом, чтобы в нужный момент за их спинами появился состав с теми самыми полувагонами, которые призваны решить проблему логистического дисбаланса.



Взявший слово первым председатель совета директоров компании «Новосибирский транспортный терминал» (ННТ — именно она строит весь этот комплекс) Александр Кахидзе рассказал, что на второй платформе, кроме погрузчиков, будут работать и краны, их установят позже.

Губернатор Андрей Травников и полпред в СФО Анатолий Серышев (справа) на открытии второй очереди ТЛЦ Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С вводом второй очереди терминал сможет принимать больше 10 составов в сутки, а после завершения строительства третьей очереди, которую тоже рассчитывают ввести в строй в августе, но уже 2025 года — все 15. Это, по словам руководителя Западно-Сибирского филиала РЖД Александра Грицая, будет означать 15 миллионов тонн перевезенных грузов.



— На Транссибе складывается непростая ситуация, он перегружен. И технология использования полувагонов дает нам возможность в короткий промежуток времени вывезти продукцию из дальневосточных портов, — заявил Александр Кахидзе.



Новосибирский губернатор Андрей Травников, поздравив собравшихся с запуском второй очереди и приближающимся Днем железнодорожника (4 августа), рассказал, что руководство области уже приняло решение о создании на территории ПЛП, где расположен терминал, особой экономической зоны. И выразил надежду, что к моменту запуска третьей очереди зона эта реально начнет работать.

Участники церемонии в ожидании поезда Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Выступавший последним Хасян Забиров, казалось, был взволнован больше других. Он отметил, что его компания новым способом перевезла уже больше 210 тысяч полувагонов с контейнерами, а новосибирский ТЛЦ стал крупнейшим перевалочным пунктом такого рода в России.

— Частные деньги работают! — заключил руководитель «Угольтранса».

АО «Уголь-транс» зарегистрировано в городе Мытищи (Московская область). В прошлом году компания получила рекордную выручку в размере 112,5 миллиарда рублей и чистую прибыль 20,4 миллиарда рублей. Нынешний состав акционеров не раскрывается. До мая 2022 года основным владельцем предприятия значилась Уральская горно-металлургическая компания, которую основал миллиардер Искандер Махмудов.

Состав с полувагонами, груженными контейнерами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Отвечая на вопросы журналистов после завершения торжественной части, министр транспорта России Игорь Ливитин рассказал, что на Дальнем Востоке, откуда он прилетел в Сибирь, «в портах скопились больше 50 тысяч контейнеров».

— Год назад у нас были сомнения (по поводу технологии использования полувагонов. — Прим. ред.), но сейчас видно, что технология работает, — сообщил он.

По словам министра, государство будет стремиться к увеличению количества подобных ТЛЦ. В частности, в планах уже есть такой терминал в самом Кузбассе, чтобы после выгрузки контейнеров полувагоны не нужно было гнать за углем «еще 300 километров».

Разгрузка контейнеров Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Закончив с речами, участники мероприятия выдвинулись к обзорной точке, чтобы с безопасного расстояния посмотреть маленькое представление: сразу пять погрузчиков синхронно вынимали контейнеры из полувагонов и ставили на платформу. Практического смысла в этом было, наверное, немного, но смотрелось впечатляюще.



Выступавшие выражали надежду на встречу на этом месте через год, когда заработает уже третья очередь комплекса. Эта дежурная, в общем-то, фраза звучала в нынешней ситуации несколько иначе. Например, участник торжественной церемонии в августе прошлого года, руководитель Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов в этом году сделать этого не смог по независящим от него обстоятельствам — сегодня он находится в СИЗО.

При этом проблема доставки грузов по железной дороге сегодня стоит очень остро — НГС выяснил, как это может отразиться на простых покупателях по всей России.