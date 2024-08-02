«50 тысяч контейнеров застряли»: в Новосибирске придумали, как разгрузить Транссиб, — на демонстрацию приехал федеральный министр

Под Новосибирском запустили вторую очередь транспортно-логистического центра «Сибирский» и подвели итоги первого года работы. Основная задача ТЛЦ сейчас — дать возможность разгрузить порты Дальнего Востока, где скопилось большое количество контейнеров с импортными грузами. Перевезти их по железной дороге не удается из-за диспропорций движения грузов. Терминал уже показал эффективность придуманной для этого новой технологии. Как она выглядит и чем хороша — в репортаже обозревателя НГС.
«Сибирский» построен в чистом поле между путями Транссиба и Омским трактом. Терминал служит перевалочной базой при контейнерной транспортировке грузов. Терминал представляет собой длинную железобетонную платформу с железнодорожными путями по обеим сторонам. Сейчас как раз сдали вторую, всего же их должно быть три.
Доставленные сюда контейнеры могут какое-то время храниться, чтобы потом поехать дальше — или так же, железнодорожным транспортом, или по земле на автомобильной платформе. Основная задача ТЛЦ сейчас, впрочем, — это участвовать в транспортной схеме, которую придумали совсем недавно, когда поток товаров из портов Дальнего Востока резко вырос.
Обычно контейнеры везут по железной дороге на специальных платформах. Чтобы вывезти их из дальневосточных портов, эти платформы туда нужно пригнать. Но поток грузов, которые нужно было бы везти по России в контейнерах на восток, слишком мал, так что платформы эти нужно гнать туда пустыми — это увеличивает стоимость транспортировки и повышает нагрузку на железнодорожные пути в целом.
При этом угольным предприятиям Кузбасса, которые отправляют свою продукцию на восток местным потребителям или на экспорт, тоже нечего везти назад в традиционных для перевозки угля полувагонах. Вот и решили возить контейнеры этими самыми полувагонами, убивая таким образом сразу двух зайцев. Теперь областному начальству и прессе продемонстрировали, как это происходит на практике.
В девять утра новая платформа была почти пуста: на ней стояли лишь несколько погрузчиков, белый шатер и начинавшие собираться легковые автомобили гостей мероприятия. На соседней платформе первой очереди терминала уже высились пятиэтажные контейнерные штабеля, с которых погрузчики переносили груз на контейнерные платформы.
Начальство прибывало постепенно, платформа заполнялась серьезными людьми в костюмах разных оттенков синего. Единый дресс-код несколько нарушал лишь глава компании «Углетранс» Хасян Зябиров — на нем были солнечный очки «Майбах» и явно недешевый джинсовый комплект, который человек, далекий от мира мужской моды, мог издалека принять за робу. Участники церемонии выстроились у края платформы таким образом, чтобы в нужный момент за их спинами появился состав с теми самыми полувагонами, которые призваны решить проблему логистического дисбаланса.
Взявший слово первым председатель совета директоров компании «Новосибирский транспортный терминал» (ННТ — именно она строит весь этот комплекс) Александр Кахидзе рассказал, что на второй платформе, кроме погрузчиков, будут работать и краны, их установят позже.
С вводом второй очереди терминал сможет принимать больше 10 составов в сутки, а после завершения строительства третьей очереди, которую тоже рассчитывают ввести в строй в августе, но уже 2025 года — все 15. Это, по словам руководителя Западно-Сибирского филиала РЖД Александра Грицая, будет означать 15 миллионов тонн перевезенных грузов.
— На Транссибе складывается непростая ситуация, он перегружен. И технология использования полувагонов дает нам возможность в короткий промежуток времени вывезти продукцию из дальневосточных портов, — заявил Александр Кахидзе.
Новосибирский губернатор Андрей Травников, поздравив собравшихся с запуском второй очереди и приближающимся Днем железнодорожника (4 августа), рассказал, что руководство области уже приняло решение о создании на территории ПЛП, где расположен терминал, особой экономической зоны. И выразил надежду, что к моменту запуска третьей очереди зона эта реально начнет работать.
Выступавший последним Хасян Забиров, казалось, был взволнован больше других. Он отметил, что его компания новым способом перевезла уже больше 210 тысяч полувагонов с контейнерами, а новосибирский ТЛЦ стал крупнейшим перевалочным пунктом такого рода в России.
— Частные деньги работают! — заключил руководитель «Угольтранса».
АО «Уголь-транс» зарегистрировано в городе Мытищи (Московская область). В прошлом году компания получила рекордную выручку в размере 112,5 миллиарда рублей и чистую прибыль 20,4 миллиарда рублей. Нынешний состав акционеров не раскрывается. До мая 2022 года основным владельцем предприятия значилась Уральская горно-металлургическая компания, которую основал миллиардер Искандер Махмудов.
Отвечая на вопросы журналистов после завершения торжественной части, министр транспорта России Игорь Ливитин рассказал, что на Дальнем Востоке, откуда он прилетел в Сибирь, «в портах скопились больше 50 тысяч контейнеров».
— Год назад у нас были сомнения (по поводу технологии использования полувагонов. — Прим. ред.), но сейчас видно, что технология работает, — сообщил он.
По словам министра, государство будет стремиться к увеличению количества подобных ТЛЦ. В частности, в планах уже есть такой терминал в самом Кузбассе, чтобы после выгрузки контейнеров полувагоны не нужно было гнать за углем «еще 300 километров».
Закончив с речами, участники мероприятия выдвинулись к обзорной точке, чтобы с безопасного расстояния посмотреть маленькое представление: сразу пять погрузчиков синхронно вынимали контейнеры из полувагонов и ставили на платформу. Практического смысла в этом было, наверное, немного, но смотрелось впечатляюще.
Выступавшие выражали надежду на встречу на этом месте через год, когда заработает уже третья очередь комплекса. Эта дежурная, в общем-то, фраза звучала в нынешней ситуации несколько иначе. Например, участник торжественной церемонии в августе прошлого года, руководитель Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов в этом году сделать этого не смог по независящим от него обстоятельствам — сегодня он находится в СИЗО.
При этом проблема доставки грузов по железной дороге сегодня стоит очень остро — НГС выяснил, как это может отразиться на простых покупателях по всей России.
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