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Криминал Александра Зырянова оставили в СИЗО — его обвиняют во взяточничестве

Александра Зырянова оставили в СИЗО — его обвиняют во взяточничестве

Ему продлили арест до 10 октября

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9 комментариев
Против Александра Зырянова возбуждено несколько уголовных дел

Дзержинский районный суд продлил арест главе «Корпорации развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Об этом сообщает «Управление Судебного департамента в Новосибирской области». Он останется в СИЗО до 10 октября 2024 года.

В начале июня в отношении Александра Зырянова было возбуждено первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале 2024 года Зырянов и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Коммерсанты якобы организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», а также оплатили сопроводительную рекламу мероприятия, на котором пропиарился глава «Корпорации развития Новосибирской области».

4 июня Александра Зырянова арестовали и отправили в следственный изолятор до 2 августа.


Постановление о продлении ареста не вступило в законную силу.

На прошлой неделе стало известно, что против Александра Зырянова возбуждено еще одно уголовное дело. Как и предыдущее, оно связано с обвинением в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

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Александр Зырянов Корпорация развития Уголовное дело СИЗО Дзержинский районный суд
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Комментарии
12
Гость
30 июля 2024, 11:34
Все корупционеры это изменники родины. Нужно всё забрать у них и их родственников
Гость
30 июля 2024, 11:54
Зырянов и Архипов явно не за себя сидят. Зырянова "ушли" и в Аире все колом встало. Губернатор этого не видит или не хочет видеть?
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