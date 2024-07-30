Александра Зырянова оставили в СИЗО — его обвиняют во взяточничестве

Против Александра Зырянова возбуждено несколько уголовных дел Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дзержинский районный суд продлил арест главе «Корпорации развития Новосибирской области» Александру Зырянову. Об этом сообщает «Управление Судебного департамента в Новосибирской области». Он останется в СИЗО до 10 октября 2024 года.

В начале июня в отношении Александра Зырянова было возбуждено первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале 2024 года Зырянов и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Коммерсанты якобы организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», а также оплатили сопроводительную рекламу мероприятия, на котором пропиарился глава «Корпорации развития Новосибирской области».

4 июня Александра Зырянова арестовали и отправили в следственный изолятор до 2 августа.





Постановление о продлении ареста не вступило в законную силу.

