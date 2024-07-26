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Криминал На главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова завели второе уголовное дело о взятке

На главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова завели второе уголовное дело о взятке

По версии следователей, за вознаграждение он обеспечил предпринимателей выгодным контрактом

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3 комментария
Александр Зырянов находится в СИЗО с 4 июня находится в следственном изоляторе

В отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова возбуждено еще одно уголовное дело. Как и предыдущее оно связано с обвинением в получении взятки (ст.290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, в 2021 году Александр Зырянов обеспечил коммерческую фирму подрядом на выполнение строительно-монтажных работ по договору с УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП), которую контролирует «Корпорация развития Новосибирской области». Сумма контракта составила 18,5 млн рублей.

— Со своей стороны, полагают силовики, Зырянов получил взятку в размере 3 миллионов рублей, — отметил собеседник.

В начале июня в отношении Александра Зырянова было возбуждено первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале 2024 года Зырянов и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Коммерсанты якобы организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», а также оплатили сопроводительную рекламу мероприятия, на котором пропиарился глава «Корпорации развития Новосибирской области». 4 июня Александра Зырянова арестовали и отправили в следственный изолятор.

Расследование продолжается.

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Александр Зырянов Уголовное дело Взятки Суд Арест Корпорация развития
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Комментарии
3
Алле гараж
26 июля 2024, 11:58
Заставляют заговорить ?
mr.Mister.
26 июля 2024, 12:03
Что вы комменты трёте!!! Боитесь?
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