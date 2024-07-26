На главу «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова завели второе уголовное дело о взятке

В отношении главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова возбуждено еще одно уголовное дело. Как и предыдущее оно связано с обвинением в получении взятки (ст.290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, в 2021 году Александр Зырянов обеспечил коммерческую фирму подрядом на выполнение строительно-монтажных работ по договору с УК «Промышленно-логистический парк» (ПЛП), которую контролирует «Корпорация развития Новосибирской области». Сумма контракта составила 18,5 млн рублей.

В начале июня в отношении Александра Зырянова было возбуждено первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале 2024 года Зырянов и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух предпринимателей услуги на сумму более 9,5 миллиона рублей. Коммерсанты якобы организовали и провели за свой счет кинофестиваль «Семейные традиции», а также оплатили сопроводительную рекламу мероприятия, на котором пропиарился глава «Корпорации развития Новосибирской области». 4 июня Александра Зырянова арестовали и отправили в следственный изолятор.