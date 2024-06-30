Брошенные поезда: РЖД перестала доставлять контейнеры по России — из-за этого будут дорожать бытовые товары

Представители отрасли опасаются роста цен на товары Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Компании, занимающиеся перевозкой грузов по России, заявили, что последние несколько месяцев не могут пользоваться услугами РЖД — организация не выделяет контейнеры для отправлений. Сотни тонн грузов ожидают отправки, а тем временем перевозки подорожали почти в два раза. Возмущённые представители компаний уже обратились в администрацию президента с просьбой решить их проблему. Как ситуация отразится на обычных россиянах и почему это произошло — в материале НГС.



Перевозки на стопе

Транспортные компании, занимающиеся доставкой грузов, столкнулись с трудностями при контейнерных перевозках. По словам собеседников НГС из числа перевозчиков, АО «Российские железные дороги» (РЖД) отказывается предоставлять контейнеры для транспортировки товаров. Компании обратили внимание на это в начале марта.

— До весны этого года всё складывалось прекрасно, клиенты ездили и железными дорогами. Сейчас РЖД устроило такую штуку: в силу загруженности они отказались возить коммерческие грузы. При этом неважно, что это — предметы первой необходимости или ещё что-то. Они завозят уголь, импорт, но не коммерческие грузы. Например, контейнер одного из наших клиентов встал в марте и до сих пор стоит на Клещихе, его в сторону Якутии даже не планируют грузить, — рассказывает менеджер отдела развития и перевозок одной из транспортных компаний Роман.

Компания Романа выступает посредником между производителем товара и его конечным потребителем. Основные направления организации — Новосибирск–Якутск и Москва–Якутск. Железнодорожные контейнерные перевозки всегда пользовались высоким спросом из-за них относительно невысокой стоимости: например, отправка сборного груза поездом обойдётся в 20 рублей за килограмм, а автомобилем — не меньше 45 рублей.

— Мы возим по всей России, в Якутске есть свой терминал. Возим все категории грузов, кроме опасных — это топливо, взрывчатка и другое. Мы пытаемся как-то сгладить ситуацию, то есть привлечь клиентов: например, проводим снижение цены. Но при этом мы практически ездим себе в убыток. Всё это происходит потому, что люди не могут себе позволить такие перевозки. Грубо говоря, с нами сейчас начинают ездить те, у кого прям горят сроки, — объясняет Роман.



По словам собеседника, трудности возникли не только у сибирских компаний, но и у перевозчиков по всей стране.



— Мы пишем письма, обращения в адрес РЖД, но они никаким образом не реагируют на нас. Говорят: «Мы не можем загрузить наш контейнер, потому что у нас нет поездов». Выделят раз в месяц один поезд на двадцать вагонов, но это очень мало, понимаете? — сокрушается он.



Чем это грозит?

Ещё несколько месяцев назад транспортные компании отправляли грузы по железной дороге. Альтернатива в виде грузовиков дороже в два раза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собеседник НГС из числа представителей рынка грузоперевозок говорит, что изменения напрямую могут повлиять не только на бизнес, но и на простых граждан. Стоимость некоторых товаров в регионах может повыситься из-за резко подорожавшей транспортировки, считает эксперт.



— Представьте, что мы повезём куда-нибудь килограмм мяса. Если отправим РЖД, то стоить он будет примерно 350 рублей, плюс 20 рублей за килограмм за сборку. Получается, 300 рублей стоит килограмм мяса, отправка в рефрижераторе — ещё 50 рублей. А если мы отправим его фурой, то стоить оно будет уже примерно 800 рублей за килограмм, — объясняет он. — Ситуация точно будет влиять на рост цен, потому что люди просто физически не могут завезти товары в некоторые регионы.

Другая сторона, которая может потерпеть убытки, — участники рынка госзакупок. По данным специалиста, уже сейчас предприниматели попадают в ситуацию, когда не по своей вине не могут исполнить условия государственных контрактов.

— На госзакупках есть очень много несостоявшихся контрактов, потому что физически невозможно привезти товар. По условиям стоимость контракта миллион рублей, например, но в него люди не укладываются, потому что стоить это теперь будет около двух миллионов. В результате контракты срываются, — говорит собеседник НГС. — Есть у меня клиент: возит энергоблоки из Санкт-Петербурга до Якутска. Он выиграл тендер на поставку оборудования на полтора миллиона, но сейчас не попадает по условиям, потому что весной цена была одна, а сейчас другая.

Сложности с исполнением условий госконтрактов могут привести к риску внесения предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков, предупредил эксперт.

Представители транспортных компаний, не дождавшись разъяснений от РЖД, направили коллективное обращение в администрацию президента России. Ответа от главы государства пока не поступило.

Что происходит?

Тонны грузов остаются на сортировочных станциях на неопределённый срок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О грядущих проблемах с железнодорожными перевозками коммерческих грузов стало известно ещё в начале года. Профильное издание Infranews, освещающее ситуацию на рынке грузоперевозок, в феврале сообщило, что на сети РЖД с января отстранён от движения 201 контейнерный поезд.



Глава Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Мальцев тогда обратился в РЖД и заявил, что количество «брошенных» поездов превысило показатель прошлого года в семь раз. Мальцев озвучил ту же проблему, что и собеседники НГС: РЖД приняла поезда к перевозке, но некоторые из них остановили. Председатель ЕСП потребовал «принять срочные меры по подъему отставленных контейнерных поездов».



В Евразийском Союзе участников железнодорожных грузовых перевозок НГС рассказали о необходимых мерах поддержки контейнерных перевозок. Речь идёт, в частности, о возобновлении дополнительных контейнерных поездов на Дальний Восток. В 2023 году по указанию президента России в восточном направлении организовали 22 таких поезда, что позволило значительно разгрузить порты региона и обеспечить вывоз импортных контейнеров, сообщил исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков.



С прекращением этой меры в 2024 году объёмы перевозок на Восток сократились на 20%, отметил собеседник. По его словам, дефицит инфраструктуры в восточном направлении усугубил дисбаланс грузопотоков между экспортом на восток и импортом на запад.



— Это привело к накоплению порожних контейнеров в европейской части России, тогда как сибирские грузоотправители испытывают нехватку контейнеров для экспорта. Для нормализации ситуации было бы правильно возобновить меру по отправке 22 контейнерных поездов на восток в 2024 году, — считает Сергей Авсейков.

Согласно отчету ЕСП за 2023 год, рынок контейнерных железнодорожных перевозок в России в 2024 году может вырасти на 10–11%. При отсутствии инфраструктурных ограничений грузовая база контейнерных перевозок на Восточном полигоне могла бы увеличиться до 32,7 миллиона тонн в 2024 году по сравнению с 23,7 миллиона тонн в 2023 году (+38%).

Для обеспечения этого прироста потребуется 36 контейнерных поездов в сутки. Прогнозируемый рост грузовой базы к 2035 году составляет 48,9 миллиона тонн, что потребует 52 контейнерных поезда в сутки, заключил Сергей Авсейков.

НГС направил запрос в РЖД с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации ответ ещё не поступил.

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