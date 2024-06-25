Дизайнер с Урала раскрутила свой бренд одежды с помощью СССР. Ее вещи есть в гардеробе Хабенского, Расторгуева и Собчак

Бум спроса на свитеры с надписью СССР пришелся на осень прошлого года, их в тот момент захотели купить многие селебрити. Эффект волной дошел до Парижа и расширил географию продаж Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU, SelSovet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Семен Казьмин (коллаж)











— Никакой рекламы мы не даем уже месяцев восемь, но нам ежедневно пишут по 2–3 блогера-миллионника с вопросом: «Вы откуда такие классные?» Наше главное правило — чтобы нас носили от души, — говорит руководитель SelSovet Екатерина Варлакова. — Много известных людей, чиновников приходят и покупают. Но для нас все равны. И ресторатор, которая создает рабочие места в Челябинске, и педагог. Мы для всех.



Семь лет назад Екатерина Варлакова создала свой бренд Katty Varlı. Одежда была представлена в бутиках Челябинска и Екатеринбурга, но успех, которого так ждали, всё не наступал. Тогда владельцы решили продать свое дело, провели ребрендинг — назвали компанию SelSovet. И неожиданно бизнес, что называется, попер. Осенью прошлого года интернет «взорвался» от свитеров с надписью СССР. Изделия бренда есть у певца Николая Расторгуева, актеров Константина Хабенского и Никиты Кологривого, а также у Ксении Собчак. Их носят многие селебрити, а этой весной фотограф Vogue попросил одежду бренда для съемки в Париже. Подробнее в материале наших коллег из 74.RU.

400 тысяч рублей в кармане шубы

— Екатерина, известно, что ты прошла крутую школу вместе с Kira Plastinina. А какое-то образование для создания одежды у тебя есть?



— Естественно, никакого [образования], если мы говорим об этой сфере. Был 2008 год, и я пришла работать директором в магазин Kira Plastinina в Кургане. Тогда только начиналась большая розовая страна имени Kira Plastinina, всем хотелось там работать. И я строила там карьеру, меня позвали в Москву на должность регионального управляющего по Уралу и Сибири. Огромная компания, офис у Москвы-реки. Вообще была очень хорошая прокачка — я наблюдала, как строится фэшн-индустрия. Мы открыли более 300 магазинов по стране. Там работала невероятная команда, прямо до мурашек. А потом в компании, на мой взгляд, допустили ошибку: наняли управленцев из Европы, и сеть свернулась.



В 2017 году компания Kira Plastinina обанкротилась. В 2020–2021 годах ретейлер «Аю-текстиль» приобрела на торгах бренды группы — Kira Plastinina, «Кира и я», KP, «Кира Пластинина мануфактуры» и Lublu. Сейчас «Аю-текстиль» производит одежду под этими торговыми марками для региональных магазинов группы в числе 28 торговых точек.

Екатерина совместно с командой придумывает одежду — рабочий уголок есть и в магазине SelSovet Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Империя Киры Пластининой рухнула. Ты осталась в сфере производства и продажи одежды?



— Нет, я начала управлять мебельными магазинами, и это было очень сложно. На тот момент я уже переехала из Москвы в Челябинск к мужу. В мебельной сфере мне было очень нехорошо, но я приобрела уникальнейший опыт. Там настолько было сурово и жестко, что фуры надо было искать посреди ночи, был гигантский объем работы. Зато произошло формирование личности в какой-то мере через все эти проблемы.



— Как пришла идея открыть свой бренд одежды?



— Я в кармане шубы накопила, по-моему, 400 тысяч рублей. Я ее не носила, мне казалось, что она притягивает деньги (смеется). Для меня это была какая-то несметная сумма, и я не знала, что с ней делать. А надо было вложить куда-то. Это был стартовый капитал. А вообще, чтобы открыть свой бренд одежды, нисколько не нужно денег, ребят. Нужно уметь это делать и любить создавать одежду.



— Абсолютно. Ведь то, что было при Советском Союзе, уже было развалено, а частных швейных цехов не было. Был расцвет федеральных сетей, магазины международных брендов, которые отшиваются в Китае, Индии, Турции. Много классных российских брендов тогда только начинали. Я ходила по подъездам. Это было действительно так, потому что я искала швей по объявлениям. Я приходила к ним, подавала лекала и кусок ткани и просила отшить. С этого всё и строилось. Потом я приходила в ателье и просила отшить не одно, а уже пять платьев. Теперь эти ателье стали нашими партнерами. Они выросли вместе с нами — покупали оборудование, переезжали в более просторные помещения. Услугами швей-надомниц я пользовалась около полугода, а многие бренды одежды пользуются ими на постоянной основе.

Одежду бренда начинали шить швеи, которых Екатерина находила по объявлениям, более крупные партии отшивали в ателье. Потом многие из них стали партнерами компании Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Наверное, многие помнят ваш магазин в галерее бутиков Garderob... Как скоро вы там открыли шоурум?



— Мы отшивали одежду, устраивали фотосессии, про которые сейчас больно вспоминать, выкладывали в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.), и через полгода я открыла первый шоурум в «Гардеробе». Сначала он был ма-а-аленький на втором этаже, потом стал больше, потом мы переехали на первый этаж. В общем, росли. Но первые полгода мы работали вдвоем с управляющей посменно, продавали одежду, потом еще следующие полтора года — втроем. Бренд у нас назывался Katty Varlı. «Сельсоветом» мы стали в 2020 году.

— Что стало причиной для ребрендинга?



— Причина была в том, что я очень сильно устала. В тот момент у меня родился ребенок, и совмещать это всё с магазинами в Челябинске и Екатеринбурге было очень тяжело. Это опять же для тех, кто хочет открыть бизнес, — нужно верить в себя. Мы делали ребрендинг под продажу, а продать его с прежним именем я бы не смогла. Но когда мы сменили название на SelSovet, настолько всё встало на свои места, что я поняла: «такая корова нужна самому».



Феномен свитера с подписью СССР и съемка в Париже

— SelSovet — на первый взгляд, это про одежду в стиле СССР и какой-то, может, деревенский стиль. Чего только стоят фуфайки, которые вы представили на маркете. Какие вы смыслы вкладываете в свой бренд?



— В нашем ДНК с самого начала, с 2017 года, были брючные костюмы. Мне говорили: «Ты сумасшедшая, не вздумай делать костюмы, это самое тяжелое». Но первое, что я начала шить, были именно брючные костюмы. Наш черный костюм носят просто все и везде, мне кажется, он есть у ряда звезд, он есть у чиновников, он есть у врачей. А вообще в SelSovet есть три составляющие — интеллектуальный стиль, это ретро-стилистика и дополнительно тематика СССР, тренд-хакерство. Мы анализируем мировой подиум, то, что будут носить в 2025-м, 2026 году. Мы накладываем самые трендовые оттенки, трендовые лекала и длины. И наши свитера СССР были в красном, белом и синем оттенках потому, что это была самая трендовая цветовая триада на подиуме.



— Вот мы и подошли к тем самым свитерам с надписью СССР, которые сделали вас такими популярными. Как и когда это произошло?



— В продаже этот свитер у нас появился в августе 2021 года. Они сразу продались, но я не почувствовала, что это круто. Аналитик позже мне сказал, чтобы я его вернула [в ассортимент]. А в октябре наш reels с ним просто залетел в топ. Его посмотрели 650 тысяч человек, не самое большое количество для запрещенной сети. Дело не в просмотрах, нас просто «разорвали». Тогда нам начали писать артисты, актеры театров, мюзиклов, блогеры.

Магазин бренда работает в кластере креативных индустрий Svoboda 2 Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











— Вам пришлось перестроить производство под эти свитеры?



— Да. Наш партнерский трикотажный цех увеличил производство. Не буду озвучивать цифры, но они увеличили производство этих свитеров в десятки раз. Я им очень благодарна за это. Мы брали предзаказы и днями и ночами всем коллективом упаковывали, отправляли. Здесь (показывает на магазин) всё было заполнено пакетами с этими свитерами. Мы месяца три вообще головы не поднимали. Это началось в ноябре 2023 года, а подняли головы мы в первый раз, чтобы понять, что происходит, где-то в феврале. Наше главное правило — чтобы нас носили от души. Точно могу сказать, что наши свитеры дарили Константину Хабенскому, Николаю Расторгуеву, Никите Кологривому. Ксения Собчак сама написала, чтобы заказать. Наши вещи есть у Евы Власовой (автор хита «Танцуй вопреки». — Прим. ред.), мы ей увозили одежду в концертный зал.

Источник: singer_eva_vlasova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Красный свитер приглянулся и актрисе театра и кино Кристине Бабушкиной (снималась в десятках фильмов и сериалов, начиная с «Дальнобойщиков», заканчивая сериалом «Беспринципные») Источник: соцсети Кристины Бабушкиной











Пик продаж пришелся на период популярности сериала «Слово пацана». Не смогла пройти мимо свитера актриса и участница шоу «Холостяк» Виолетта Оноприенко Источник: соцсети Виолетты Оноприенко











— Покупали только свитеры СССР?



— Сначала да, а потом начали смотреть и другое. Так нам и написал фотограф Vogue. Это парень из России, но он давно живет в Европе. Фотограф, который снимает для мирового глянца, не будем фокусироваться только на Vogue, он нам написал: «Ребят, вы очень прикольные, дайте одежду на съемку». Мы подумали, что это какой-то развод, потому что: «Какой Vogue, что происходит?» Он позвонил по видео, чтобы мы удостоверились, что всё взаправду. В марте его снимки вошли в номер журнала L'Officiel Russia. Мы с ним продолжаем дружить, сейчас отправили еще одну партию одежды для съемок.

Источник: SelSovet / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы поняли, что совок — это не стыдно»

— Много после этого заказов пошло из других стран?



— Свитеры СССР очень много покупают. Вчера в Италии нас отмечали [в соцсетях], в Париже. Голландия, США, Англия, Швейцария. «Почта России», ребят, таки работает и доезжает быстрее всех! Люди пишут: «Я надену и гордо пойду!» А девушка из Литвы пишет: «Лишь бы меня не избили». Потому что где-то, как в Америке, будет всем плевать, а в Литве сложнее. Но день через день есть запросы из-за границы.



— Сейчас тема Советского Союза стала очень популярной в бизнес-проектах. Открываются бары-рюмочные в советском стиле, и вот одежда с этим отсылом тоже на пике. С чем ты это связываешь?



— Мы наконец-то вспомнили, кто мы и откуда. Мы поняли, что совок — это не стыдно, а одна часть истории большой страны. Мы поняли, что нас всех обманули, когда втюхали, что западное — это круто. Мы променяли «Буратино» на Coca-Cola, Андрея Мягкова — на Сильвестра Сталлоне. Мы просто забыли, кто мы такие. Совок «прошит» во всех нас, поэтому мы интуитивно пойдем за этими свитерами и в рюмочную. Мы устали ходить в McDonald's. Уже просто тошнит. Когда зашла Zara, все стилисты ходили и одевали всех одинаково. И это не может существовать в тех условиях, которые сейчас происходят. У нас есть только один шанс вспомнить, кто мы такие.

Рваный край, оверсайз и другие модные тренды последних лет SelSovet соединяет с тематикой СССР Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU









