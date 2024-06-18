149 госпитализированных в трех регионах. Кому принадлежат компании, где из-за массового заражения ботулизмом прошли обыски

MSK1.RU рассказывает, кому принадлежат компании «Кухня на районе», «Гастропорт» и «Савон-К», к которым пришли с обысками из-за вспышки ботулизма в Москве и других городах России Источник: Антон Лозин / Vk.com, Анатолий Шин, Елена Лебедева / Одноклассники











Во вторник, 18 июня, в Москве после массового отравления готовой едой задержали трех человек — руководителей компаний «Кухня на районе» и «Гастропорт». Рассказываем, что известно о компаниях, которые продавали готовую еду по всей Москве и как в их блюда попала китайская фасоль, ставшая причиной заражения ботулизмом десятков людей.

Чья «Кухня на районе»

После того, как больше сотни человек по всей России попали в больницы с подозрением на ботулизм (острое инфекционное заболевание), руководители «Кухни на районе» заявили, что временно сворачивают работу приложения и не доставляют еду.

По данным «Кухни на районе», люди могли отравиться салатом Лобио, для приготовления которого повара компании использовали консервированную фасоль от некого поставщика.

Источник: Кухня на районе / Vk.com











«Кухня на районе» запустилась в 2018 году. Компания работает по модели dark kitchen — вместо ресторанов у них десятки фабрик в Москве и регионах, на которых и производят готовую еду. Основатели фирмы хотели создать бизнес, который помог бы людям нормально питаться в течение рабочего дня. И запустили для этого мобильное приложение.



— Мы сразу сделали ставку на высокое качество блюд, ведь готовили еду для себя. Хотели питаться вкусно и разнообразно, — рассказывал в интервью РБК Кирилл Родин, один из основателей компании.



Особой популярностью сервис по доставке готовой еды начал пользоваться в пандемию. Родин рассказывал, что москвичи начали не только чаще заказывать у них блюда, но и набирать порции на всю семью, из-за чего вырос средний чек.

Основной владелец «Кухни на районе» — «О2О Холдинг» , который создали VK и «Сбер». Этому холдингу принадлежали также IT-разработчик для ресторанов Foodplex, сервис по аренде авто «Ситидрайв» и онлайн-магазин продуктов с доставкой «Самокат». В 2022 году они разделили активы: VK забрал сервис по доставке еды Delivery Club.

Часть «Кухни на районе» (6,19%) принадлежит Алексею Колесникову . Он был одним из основателей «Рокетбанка», который привлекал молодых предпринимателей и стартаперов, разыгрывал носки, смартфоны и даже американские автомобили Tesla. Банк принадлежал группе Qiwi и закрылся в 2021 году.

Алексей Колесников, сооснователь «Кухни на районе» (справа) Источник: Алексей Колесников / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Еще 6,19 % «Кухни на районе» принадлежит Олегу Козыреву , который вместе с Колесниковым открывал «Рокетбанк». Сейчас Козыреву принадлежат две компании ООО «Р1» и «Р2». Обе открылись в 2021 году. Основным видом их деятельности указаны «рекламные агентства» и «торговля по интернету», но чем именно занимаются эти фирмы, нам выяснить не удалось.

В профиле Козырева в Instagram* указана ссылка на англоязычный сайт Para, который предлагает помощь в заработке создателям контента.

Олег Козырев — совладелец «Кухни на районе» Источник: olegkozyrev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Гендиректором «Кухни на районе» указан Антон Лозин, ему же принадлежит еще 2,58 % компании. В сфере доставки еды он работает давно. В 2011 году Лозин открыл фирму «ЕдаСюда.ру», которая отвечала за доставку блюд из ресторанов. В 2015 году предприниматель создал telegram-канал Red Frog. Через него пользователи могли заказать еду из любого ресторана или точки общепита.

Также за «Кухню на районе» отвечает Кирилл Родин — ему принадлежит 0,32 % компании. Предприниматель родился в подмосковной Балашихе, отчислился из военного университета и пошел работать на стройку. В 2014 году устроился в «Рокетбанк». А после присоединился к Козыреву и Колесникову, которые разрабатывали проект «Кухни на районе». Родин также числится совладельцем ООО «Р1» и «Р2».

За 2023 год выручка «Кухни на районе» составила 3,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,3 миллиарда рублей.

«Тэйк ит изи»: что известно о компании «Гастропорт»

Перед пандемией, в феврале 2020, в Москве открылся еще один производитель готовой еды — «Гастропорт». Собственной доставки у них нет, зато продукция этой компании есть на прилавках магазинов с разным ценовым сегментом: «Азбуки вкуса», «ВкусВилла», «Магнита», «Перекрестка» и других. А работает «Гастропорт» под брендом Take eat easy.

— Для нас нет ничего важнее предоставления качественной продукции и экономии времени наших покупателей. На каждом этапе мы проверяем свежесть и натуральность ингредиентов, а также качество товара, — говорится на сайте компании.

Владеет «Гастропортом» Елена Лебедева Источник: Елена Лебедева / Одноклассники











«Гастропорт» принадлежит Елене Лебедевой . Предпринимательница в 2020 открыла еще одну компанию — «Саттва Фудс», которая, по данным ЕГРЮЛ, торгует рыбными продуктами. Генеральным директором обеих фирм числится Виталий Смирнов . Он также занимает аналогичную должность в ООО «Ландмест», который продает орехи, сухофрукты, мед и бобы.

За 2023 год выручка «Гастропорта» составила 245,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,2 миллиона рублей.

Китайская фасоль: кто поставлял консервы «Кухне на районе»

По делу о массовом отравлении москвичей задержали гендиректора и владельца компании «Савон-К» 73-летнего Анатолия Шина . Эта фирма была одним из поставщиков «Кухни на районе», пишет Baza. Компания работает с 2010 года, ее юрлицо зарегистрировано на Егорьевской улице в районе Люблино.

Сейчас сайт предприятия не работает. Но как выяснил MSK1.RU, «Савон-К» продавала оптом фунчозу (бобовую вермишель), морскую капусту, маринованный имбирь, грибы и фасоль под брендом «Домашняя трапеза» . Среди партнеров «Савон-К» в подвале архивной версии сайта указаны сети общепита Subway, «Крошка картошка», Stardogs, магазин «Азбука вкуса» и мясное производство «Ремит».

А бобы и спаржу «Савон-К» закупал у китайского поставщика Xuchangbou Baby Food Co., Ltd.

«Савон-К» продавал оптом лапшу, морскую капусту и бобы Источник: dtfood.ru











По данным Baza, вот так выглядели упаковки красной консервированной фасоли, которая и стала причиной заражения ботулизмом. Адресом производства указано Новомилетское шоссе, 3 в подмосковной Балашихе.

Источник: 112 / T.me











Анатолию Шину принадлежит также компания «Подмосковные традиции», которая производит мясные консервы. Предприятие работает на Новомилетском шоссе, 3. По данным «Контур.Фокус», в компании числится всего один сотрудник. А на балансе фирмы в конце 2023 года было 5,4 миллиона рублей.

Так выглядит место в Балашихе, где находится предприятие «Подмосковные традиции» Источник: earth.google.com











Сам Анатолий хорошо знаком с производством продуктов. Как выяснил MSK1.RU, прежде предприниматель работал на Останкинском молочном комбинате в Бутырском районе Москвы и в «гастрономе ТААЛА».

Анатолий Шин, владелец компаний «Савон-К» и «Подмосковные традиции» Источник: Анатолий Шин / Одноклассники











За 2023 год выручка «Савон-К» составила 188,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 497 тысяч рублей.