Показали первый отечественный смартфон «Аврора», который делали для госсектора, а теперь продают за 15 тысяч

В руках девушки — первый российский смартфон «Аврора» Источник: Ольга Якунчева / 59.RU











В Пермь привезли и презентовали первые отечественные планшеты и телефоны «Аврора». Наши коллеги из 59.RU рассказали, что они собой представляют, можно ли их купить и где, и сколько стоят.



Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Программным обеспечением новых гаджетов занимается «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания Ростелекома.

— Изначально «Аврора» была создана для административного и государственного сектора, — рассказала 59.RU руководитель программы бета-тестирования Татьяна Казнова. — Это безопасная система, так как была сертифицирована ФСБ и ФСТЕК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. — Прим. ред.). Если вы хотите быть уверенными в сохранности данных, то у «Авроры» они никуда не утекут и злоумышленник не взломает систему.



Сейчас на «Авроре» установлены базовые приложения — телефон, контакты, браузер и всё, что необходимо для повседневных задач.



— WhatsApp* на «Авроре» нет и не будет, так как считается небезопасным , — уточняет Татьяна. — Но есть мобильный клиент мессенджера Telegram, он называется «Тавро». Если вы его подключите, то все ваши контакты подтянутся. Встроенный браузер — не Chrome, но работает на том же движке.

Коробочки с гаджетами Источник: Ольга Якунчева / 59.RU











Сами планшеты и телефоны делает компания Fplus Pro, ее предприятия есть в нескольких городах страны.



— Название «Аврора» не имеет никакого отношения к крейсеру «Аврора», — смеется Татьяна. — Гаджеты названы в честь древнеримской богини зари.

И планшет, и телефон уже есть в сетевых магазинах «Всёсмарт». Его филиал появится в Перми в ближайшее время, а пока гаджеты продаются только в интернет-магазине с тем же названием.

«Аврору» раздали специалистам Источник: Ольга Якунчева / 59.RU











На презентацию гаджетов пригласили специалистов — «знающих людей, которые следят за новостями в сфере IТ». Планшеты и смартфоны они унесли с собой, чтобы тестировать — работать на них и использовать для личных целей. Обо всех достоинствах и недостатках новых гаджетов, операционки и программ они будут сообщать производителям, а также вносить свои предложения.

Попросили поделиться мнением о новых гаджетах сторонних экспертов в области IT.



— Это единственная российская операционная система, которая сегодня существует, — сказал 59.RU владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. — Самое главное, что нужно знать про «Аврору», что она абсолютно защищена с точки зрения данных. Они все остаются внутри России, никуда не уходят. В этом плане «Аврора» не знает себе равных.

Главный редактор Hi-Tech Mail.ru Иван Остапенко отметил как достоинства, так и недостатки «Авроры» на нынешний момент.

— Устройства на «Авроре» сейчас ориентированы на государственный и корпоративный сегменты, — говорит Иван Остапенко. — Например, недавно РЖД перевела всех сотрудников на смартфоны под управлением ОС «Аврора». К таким устройствам предъявляются особые требования в плане безопасности и надежности. Собственно, вся система «заточена» под это: усиленная криптография, защищенные приложения и так далее. В этом и достоинство — с точки зрения заказчика, и недостаток — с точки зрения обычного потребителя. На «Авроре» сейчас мало приложений, вы не найдете 99 процентов привычных программ. Да и характеристики таких смартфонов и планшетов как у бюджетных китайских устройств. Но опять же подчеркну — это с точки зрения коммерческих продаж. Для госструктур и госкомпаний, где выполняются узкоспециализированные задачи, этих характеристик и приложений достаточно. К тому же на конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2024» показали технологию «Авроид», которая позволяет запускать Android-приложения на «Авроре». Плюс, VK активно развивает российский магазин приложений RuStore под российскую ОС.

Специалист отмечает, что сейчас рано говорить о какой-то серьезной конкуренции китайским брендам на открытом рынке.

— И по цене, и по предлагаемым возможностям устройства на «Авроре» проиграют. Для своих задач гаджеты на «Авроре» подходят, а для коммерции — ждем развитие. Оно идет, и это уже хорошо.

Ранее мы рассказывали, куда лучше класть телефон на ночь и о том, что в Перми всё еще работает телеграф.