СДЭК ожил: сервис доставки начал выдавать заказы новосибирцам после масштабного сбоя

Сервис доставки СДЭК начал выдавать заказы жителям Новосибирской области после масштабного сбоя. Об этом 30 мая рассказали НГС в пресс-службе компании.
Сегодня отделения СДЭК начали выдавать посылки, которые находятся на пунктах выдачи заказов. При готовности посылки к получению клиенту придет сообщение. До этого отправления могли получить только те клиенты, которым до технического сбоя пришли сообщения о получении.
Чуть позже компания планирует запустить отправку и перемещение посылок, хранящихся на складах. Организация приостановила эти операции из-за сбоя, произошедшего 26 мая.
28 мая читатели НГС рассказали, что не могут забрать заказы с прошлой недели. Некоторые переживали, что саженцы в посылках могут погибнуть из-за задержки.
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