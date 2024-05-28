«Саженцы погибнут, наверно»: посылки новосибирцев все еще ждут в пунктах выдачи СДЭК — служба доставки не устранила сбой

Сбой длится с прошедших выходных Источник: 2ГИС / Vadim S











После масштабного технического сбоя СДЭК, который длится с выходных, посылки новосибирцев застряли в пунктах выдачи.



Накануне НГС писал, что ПВЗ популярного сервиса доставки временно приостановили прием и выдачу посылок. Под материалом читатели оставили свои комментарии. Пользователь Гость уверяет, его родственники не могут забрать посылку с прошлой недели.

— Дети еще в пятницу должны были получить посылку от нас. До сих пор никак, — недоумевает комментатор.



Другой Гость присоединяется и отмечает следующее:



— Зависли две посылки с саженцами. Сдохнут, наверное.



— Стоит зайти в «ВК» СДЭКа, как там сотня людей пишет, что их опрокинули, — заметил читатель staleks.



Пользователь под ником я111я надеется, что скоро проблема будет решена.



— СДЭКу доверяем! Сто раз пользовались. Выруливайте, — заявил он.



— Я посыль уже почти два месяца жду, на таможне месяц болталась, — пожаловался еще один Гость, который не мог получить отправку еще до сбоя.



Сегодня, 28 мая, в своем Telegram-канале СДЭК сообщил, что наблюдается прогресс в восстановлении работы. Но пока сервис все-таки не готов восстановить обслуживание.



— Как уже сообщали, мы столкнулись с обширным техническим сбоем, который повлиял на работу наших приложения и сайта — в данный момент они не доступны. Также временно приостановили выдачу и прием отправлений, чтобы избежать ошибок при ручной обработке. В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали, — говорится в сообщении службы доставки.



Сибирячка заказала за границей брендовые кроссовки — посредник взял предоплату и пропал.

