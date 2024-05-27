В службе доставки СДЭК массовый сбой: сервис остановил прием и выдачу посылок

У крупнейшей службы доставки СДЭК массовый сбой. В выходные сервис приостановил обработку посылок , в соцсетях компании сообщалось, что 27 мая пункты выдачи заказов продолжат работу в штатном режиме. Однако на текущий момент решить технические проблемы не удалось.

— Из-за технического сбоя мы пока не можем выдавать или принимать посылки, а также могут возникать ошибки при отображении информации о заказах, — сообщает служба поддержки СДЭК ВКонтакте. — Мы делаем все возможное для оперативного решения ситуации и уже в ближайшее время вернемся к штатной работе наших сервисов.

