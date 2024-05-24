Блогер в карете, песни Валерии и Лукинский в чулке: как прошла Народная премия НГС — красочный ролик о церемонии

Посмотрите короткое видео Источник: NGS.RU

22 мая в Новосибирске прошла шестая «Народная премия НГС», наша команда подготовила короткий тизер. Посмотрите, что было на церемонии в концертном зале Арнольда Каца в ролике выше.

Видео длится меньше минуты, в нем показаны одни из самых ярких моментов мероприятия, например, как блогер Ольга Платонова приехала в запряженной лошадью карете, строительная компания Freedom устроила концерт для собравшихся, а Валерия исполнила несколько песен. Зажигал на церемонии и Митя Фомин, ему даже удалось заставить спеть мэра Максима Кудрявцева.

На мероприятие пришла почти тысяча гостей, не обошлось и без слез радости, например, Ане Корчагиной, у которой диагностировали редкое заболевание — прогерию, блогеры подарили щенка мальтипу, именно о нем мечтала девочка. Наталье Егоренковой и ее сыну Глебу НГС подарил долгожданную поездку в Санкт-Петербург.

О том, как прошла премия вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.