НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 748мм 67%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,25
EUR 97,88
Реклама

СРОЧНО

На парковке «Универсама» на Ленина ставят ларьки

Без света и воды из-за дождя
Неделя добра
Мошенничество регоператора
Что с выпускными
Овации стоя для героев НГС
Врачи о главных проблемах
Подросток с оружием
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Бизнес Народная премия НГС Блогер в карете, песни Валерии и Лукинский в чулке: как прошла Народная премия НГС — красочный ролик о церемонии

Блогер в карете, песни Валерии и Лукинский в чулке: как прошла Народная премия НГС — красочный ролик о церемонии

В этом коротком видео вы можете посмотреть, что было на премии

684
6 комментариев
Посмотрите короткое видео

22 мая в Новосибирске прошла шестая «Народная премия НГС», наша команда подготовила короткий тизер. Посмотрите, что было на церемонии в концертном зале Арнольда Каца в ролике выше.

Видео длится меньше минуты, в нем показаны одни из самых ярких моментов мероприятия, например, как блогер Ольга Платонова приехала в запряженной лошадью карете, строительная компания Freedom устроила концерт для собравшихся, а Валерия исполнила несколько песен. Зажигал на церемонии и Митя Фомин, ему даже удалось заставить спеть мэра Максима Кудрявцева.

На мероприятие пришла почти тысяча гостей, не обошлось и без слез радости, например, Ане Корчагиной, у которой диагностировали редкое заболевание — прогерию, блогеры подарили щенка мальтипу, именно о нем мечтала девочка. Наталье Егоренковой и ее сыну Глебу НГС подарил долгожданную поездку в Санкт-Петербург.

О том, как прошла премия вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Народная премия НГС Премия Шоу Мероприятие Видео Ролик
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  28

Dmitry,  46

Еll,  52

Татьяна,  39

Людмила,  56

OLGA,  52

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление