Поощрить труд: юным бизнесменам из Новосибирска подарили электрогитару — они открыли свечной заводик

После публикации статьи на НГС с историей о свечном заводике братьев с семьей Найдановых связалась жительница Новосибирска Татьяна, которая предложила мальчикам музыкальный инструмент бесплатно. В беседе с корреспондентом НГС женщина рассказала, что решила исполнить мечту Олега и Андрея.

— У них такая огромная мечта, поэтому мы решили подарить им электрогитару. У нас она была совершенно новая, купили ее сыну, но он забросил это дело. Мы решили поощрить стремление детей и их труд и подарить им электрогитару марки Fabio. Встретились сегодня, в районе двух часов. Передали гитару мальчишкам. Они нам подарили свои свечи, сервиз чайный и вкусный чай. Мы рады, и они очень рады, — рассказала НГС Татьяна.

