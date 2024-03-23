Поощрить труд: юным бизнесменам из Новосибирска подарили электрогитару — они открыли свечной заводик

Братьям Олегу и Андрею Найдановым из Новосибирска, которые открыли собственный «Свечной заводик братьев Найдановых», подарили электрогитару, на которую они копили. Об этом НГС рассказала мама братьев Елена Найданова.
После публикации статьи на НГС с историей о свечном заводике братьев с семьей Найдановых связалась жительница Новосибирска Татьяна, которая предложила мальчикам музыкальный инструмент бесплатно. В беседе с корреспондентом НГС женщина рассказала, что решила исполнить мечту Олега и Андрея.
— У них такая огромная мечта, поэтому мы решили подарить им электрогитару. У нас она была совершенно новая, купили ее сыну, но он забросил это дело. Мы решили поощрить стремление детей и их труд и подарить им электрогитару марки Fabio. Встретились сегодня, в районе двух часов. Передали гитару мальчишкам. Они нам подарили свои свечи, сервиз чайный и вкусный чай. Мы рады, и они очень рады, — рассказала НГС Татьяна.
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