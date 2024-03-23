НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

ю-з.

 750мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Число жертв теракта выросло до 143 человек

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Дома, о которых все говорят
Скандал во дворе из-за проезда
Доступное протезирование зубов
Возмутительная улица Писарева
Находит работу студентам
НГС в Telegram
Бизнес Семья Маленький, но гордый бизнес эксклюзив Поощрить труд: юным бизнесменам из Новосибирска подарили электрогитару — они открыли свечной заводик

Поощрить труд: юным бизнесменам из Новосибирска подарили электрогитару — они открыли свечной заводик

Парни получили новую электрогитару марки Fabio

464
5 комментариев
Жительница Новосибирска Татьяна с Олегом, Андреем и их отцом

Братьям Олегу и Андрею Найдановым из Новосибирска, которые открыли собственный «Свечной заводик братьев Найдановых», подарили электрогитару, на которую они копили. Об этом НГС рассказала мама братьев Елена Найданова.

После публикации статьи на НГС с историей о свечном заводике братьев с семьей Найдановых связалась жительница Новосибирска Татьяна, которая предложила мальчикам музыкальный инструмент бесплатно. В беседе с корреспондентом НГС женщина рассказала, что решила исполнить мечту Олега и Андрея.

— У них такая огромная мечта, поэтому мы решили подарить им электрогитару. У нас она была совершенно новая, купили ее сыну, но он забросил это дело. Мы решили поощрить стремление детей и их труд и подарить им электрогитару марки Fabio. Встретились сегодня, в районе двух часов. Передали гитару мальчишкам. Они нам подарили свои свечи, сервиз чайный и вкусный чай. Мы рады, и они очень рады, — рассказала НГС Татьяна.

Ранее НГС рассказал историю семейного бизнеса семьи Вилисовых, которым пара занимается уже более десяти лет. Молодые люди ставили опыты над растениями, чтобы сделать прочные флорариумы для суккулентов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Дети Доброта Малый бизнес
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Marina, 54

Gera, 29

Григорий, 54

Никита, 37

Тимур, 34

Василиса, 26

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление