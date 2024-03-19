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Ни один новосибирский ресторан не попал в число сотни лучших в России

Места в «коротком списке» удостоились заведения из 17 городов страны

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Новосибирские заведения получили 0 номинаций на звание лучшего ресторана 2024 года

Ресторанная премия WHERETOEAT опубликовала «короткий список» заведений-претендентов на звание лучшего ресторана России. Среди 100 заведений из 17 городов не нашлось места ни одному новосибирскому проекту.

Список ста заведений, которые, по мнению экспертов, могут претендовать на звание лучших ресторанов России, опубликован 18 марта на сайте премии. Больше всего номинаций получили Москва (37) и Санкт-Петербург (24), на третьем месте Красноярск и Сочи (вместе с курортом Роза Хутор) — по 6 заведений.

Из других крупных российских городов сразу по нескольку заведений попали в список. Из них по четыре из Владивостока и Нижнего Новгорода, по три из Екатеринбурга и Казани, два из Ростова-на-Дону. Ещё в семи городах эксперты сочли достойными попадания в короткий список по одному ресторану. В их числе, например, Кострома, Зеленоградск из Калининградской области и сам Калининград, а также Елизово (город на Камчатке, где расположен аэропорт).

В прошлом году в 100 лучших заведений тоже попал один ресторан Новосибирска — маленькое заведение авторской кухни Skopin.

Ресторанные премии вообще не очень жалуют Новосибирск. В своё время несколько наград «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» получили в разные годы заведения Дениса Иванова. Однако эта премия награждает только новые ресторанные концепции. Гораздо лучше с призами и премиями у новосибирских баров. Больше всего наград успел получить Nobody Knows, I suppose, который в прошлом году и вовсе был назван лучшим баром страны.

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