Ни один новосибирский ресторан не попал в число сотни лучших в России

Список ста заведений, которые, по мнению экспертов, могут претендовать на звание лучших ресторанов России, опубликован 18 марта на сайте премии. Больше всего номинаций получили Москва (37) и Санкт-Петербург (24), на третьем месте Красноярск и Сочи (вместе с курортом Роза Хутор) — по 6 заведений.

Из других крупных российских городов сразу по нескольку заведений попали в список. Из них по четыре из Владивостока и Нижнего Новгорода, по три из Екатеринбурга и Казани, два из Ростова-на-Дону. Ещё в семи городах эксперты сочли достойными попадания в короткий список по одному ресторану. В их числе, например, Кострома, Зеленоградск из Калининградской области и сам Калининград, а также Елизово (город на Камчатке, где расположен аэропорт).