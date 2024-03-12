Павел Дуров дал первое интервью за семь лет. Коротко — о планах на Telegram и его деньгах (гигантских!)

— Если они, [люди], не пересекают красные линии, я не думаю, что мы должны контролировать людей в выражении их мыслей. Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что каждой идее должен быть брошен вызов... Иначе мы быстро можем скатиться к авторитаризму, — уверен Дуров.