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Yandex продала «Яндекс». Менеджеры сохранят управление компанией и право принятия решений

Подробности обсуждаемой сделки

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Стоимость сделки составила 475 млрд рублей

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Головная компания «Яндекса» Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса», говорится в релизе компании.

В «Яндексе» пояснили, что сумма сделки основана на рыночной стоимости компании с учетом обязательного 50-процентного дисконта в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум»; структура группы «Лукойл»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Отмечается, что ее акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.

— Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года, — отмечается в релизе. В компании также добавили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

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