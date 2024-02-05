Yandex продала «Яндекс». Менеджеры сохранят управление компанией и право принятия решений

Головная компания «Яндекса» Yandex N.V. объявила о продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов за
В «Яндексе» пояснили, что сумма сделки основана на рыночной стоимости компании с учетом обязательного
Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс», зарегистрированная в конце 2023 года в Калининграде. Отмечается, что ее акции будут торговаться на Московской бирже, а генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский.
— Яндекс сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. Яндекс предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года, — отмечается в релизе. В компании также добавили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.