Следующая остановка — ГЦОДД. Кто строит остановочные павильоны в Новосибирске и сколько он на этом зарабатывает

Заподозрив, что коммерсанты в сговоре с городским центром организации дорожного движения, он написал жалобу в УФАС.



— Мы полагаем, что тендер подготовлен и проводится под конкретного поставщика, — указал он в тексте обращения.



«Сами были удивлены»: почему ПК «Нарс» не считает себя монополистом

С декабря 2022 по настоящее время ГЦОДД провел 4 электронных аукциона, победитель которых получал право построить остановки для Новосибирска. В трех из них победителем стало ООО ПК «Нарс» (один раз — как единственный поставщик), но один из контрактов был в итоге расторгнут. В четвертом победу одержало ООО «Дионис», которое выполнить его условия не смог.



Юридически ПК «Нарс» существует с 2017 года, фактически — более 20 лет, менялись лишь юридические лица.

По данным сервиса Rusprofile, компания — семейный бизнес: учредителями являются братья Олег и Максим Беловы (им принадлежат 35 и 5% бизнеса соответственно), Сергей и Екатерина Пешковы (по 20%), Алексей Пешков (10%) и Татьяна Леонова, которая раньше также носила фамилию Пешкова (10%). Директором компании является Олег Белов. При этом доходность ПК «Нарс» скорее свидетельствует о методичной многолетней работе, нежели о тесных коррупционных связях с мэрией. Согласно Rusprofile, в 2022 году (более свежих данных не представлено) при выручке в 110 миллионов рублей компания получила всего 465 тысяч чистой прибыли.

