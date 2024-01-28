Следующая остановка — ГЦОДД. Кто строит остановочные павильоны в Новосибирске и сколько он на этом зарабатывает

В ноябре 2021 года бывший на тот момент мэром Новосибирска Анатолий Локоть запретил ставить в городе жестяные остановки, заявив, что «всё, что дешево, выглядит плохо». Тогда на смену «коробочкам» не сразу, но пришел новый тип павильонов из металлоконструкций и поликарбоната. С того момента замена старых комплексов на новые идет небыстро, но достаточно равномерно: городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) заказывает по несколько десятков павильонов за раз, а суммы контрактов измеряются миллионами рублей. Желающих получить деньги от мэрии много, но победителем контрактов регулярно становится одна и та же компания. Когда ее попыталась потеснить другая новосибирская фирма, контракт с ней оказался расторгнут, и юрлицо пополнило реестр недобросовестных поставщиков. Ну а новый договор в итоге подписали с прежним лидером рынка. Сколько денег приносят городские остановки и есть ли в отношениях ГЦОДД с коммерсантами признаки сговора, разбиралась журналистка НГС Анна Скок.
«Тендер подготовлен под конкретного поставщика»: как «Дионис» не смог построить остановки
1 декабря 2023 года новосибирский ЦОДД решил поставить в городе 27 новых остановок. Павильоны должны были быть сделаны в срок до 25 декабря. За право выполнить муниципальный контракт, по данным портала Госзакупок, готовы были сразиться 8 компаний, попросивших за услуги от 9,5 до 15,8 миллиона рублей. Победителем, предложившим самую маленькую стоимость, стала новосибирская компания ООО «Дионис». За павильоны она попросила 9 миллионов 504 тысячи рублей. Случай не самый частый — обычно победителем становился совсем другой поставщик, также новосибирский — ООО ПК «Нарс».
— Компания «Дионис» посчитала, что она может справиться, учитывая, что у них есть производственные мощности, есть люди, — утверждает новосибирец Дмитрий Трогаев, который представляется «консультантом по производству» фирмы «Дионис». — Дальше они начинают изготавливать остановки и в процессе понимают, что в конкурсной документации, которая приложена к эскизному проекту, есть существенные ошибки, усложняющие процесс. Изготовить-то можно, только потом смонтировать будет нельзя.
По данным сервиса Rusprofile, единственным владельцем и директором ООО «Дионис» является Валерия Зыкова. Основной вид деятельности — разработка строительных проектов. По состоянию на конец 2022 года компания получила выручку 9,3 миллиона рублей, чистый убыток — 960 тысяч рублей. 21 ноября 2023 года компания была внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
По словам Трогаева, если выполнить работы в полном соответствии с проектом, то отверстия, за которые павильон должен крепиться на месте, неминуемо окажутся внутри декоративной обшивки металлической колонны, и такую работу заказчик точно не примет. Если же исправить ошибку на свой страх и риск, результат перестанет соответствовать проекту.
— «Дионис» обратился к господину Жаркову (директору ГЦОДД Валерию Жаркову. — Прим. ред.) с просьбой внести в документацию изменения <…>, но ГЦОДД отказался всё это бумажно оформлять <…>, ссылаясь на то, что конкурсную документацию по 44-ФЗ изменять запрещено. В общем и целом, ГЦОДД в этом случае прав, но по логике вещей, найдя такую ошибку, они должны были каким-то способом этот вопрос решить, — утверждает Трогаев.
В итоге, уверен производственник, получилась идеальная «вилка». Как бы подрядчик ни пытался выполнить условия контракта, у заказчика был идеальный повод счесть его несоблюденным. Также к представителям «Диониса» у дорожников появились и другие вопросы:
— Появились вопросы к окрашиванию: там должен быть нестандартный серый цвет, который нашли у единственного поставщика с ожиданием в 3 недели, он абсолютно соответствует конкурсной документации, но приемщики сказали, что «цвет не тот». Потом возник вопрос, почему деревяшки на лавочках прикреплены не мебельными болтами. «Дионис» указал на то, что должен быть скрытый способ крепления. А приемщики говорят, что ничего подобного, все остановки стоят с болтами, которые кругленькие. В итоге, как мне рассказали, уже на обратной дороге, в машине, приемщики действительно посмотрели в конкурсную документацию и поняли, что они ошиблись, — перечисляет список претензий к «Дионису» Трогаев.
В итоге замечаний оказалось так много, что контракт с «Дионисом» был расторгнут в одностороннем порядке, и компания не только потеряла деньги (на закупку материалов было потрачено порядка 7 миллионов рублей), но и попала в реестр недобросовестных поставщиков — это чревато убытками и в будущем.
Остановки же в итоге изготовила та же компания, что сотрудничала с ГЦОДД и раньше — ООО ПК «Нарс».
— Цена остановки у «Диониса» была 198 тысяч за штуку, цена заключенных [с ПК «Нарс»] контрактов — 350 и 355 тысяч за штуку, фактически 75–80% сверху накрутили, — говорит Трогаев. — И они выигрывают практически все тендеры.
По словам производственника, у него возникли и другие подозрения: например, компания-конкурент бесстрашно бралась за контракты, где нужно было изготовить десятки павильонов за считанные недели, и рабочие каким-то образом справлялись с работой. Трогаев уверен, что это возможно сделать только в одном случае: если знать о планируемом аукционе и о том, что работу точно примут. Причем знать заранее.
Заподозрив, что коммерсанты в сговоре с городским центром организации дорожного движения, он написал жалобу в УФАС.
— Мы полагаем, что тендер подготовлен и проводится под конкретного поставщика, — указал он в тексте обращения.
«Сами были удивлены»: почему ПК «Нарс» не считает себя монополистом
С декабря 2022 по настоящее время ГЦОДД провел 4 электронных аукциона, победитель которых получал право построить остановки для Новосибирска. В трех из них победителем стало ООО ПК «Нарс» (один раз — как единственный поставщик), но один из контрактов был в итоге расторгнут. В четвертом победу одержало ООО «Дионис», которое выполнить его условия не смог.
Юридически ПК «Нарс» существует с 2017 года, фактически — более 20 лет, менялись лишь юридические лица.
По данным сервиса Rusprofile, компания — семейный бизнес: учредителями являются братья Олег и Максим Беловы (им принадлежат 35 и 5% бизнеса соответственно), Сергей и Екатерина Пешковы (по 20%), Алексей Пешков (10%) и Татьяна Леонова, которая раньше также носила фамилию Пешкова (10%). Директором компании является Олег Белов. При этом доходность ПК «Нарс» скорее свидетельствует о методичной многолетней работе, нежели о тесных коррупционных связях с мэрией. Согласно Rusprofile, в 2022 году (более свежих данных не представлено) при выручке в 110 миллионов рублей компания получила всего 465 тысяч чистой прибыли.
Тем не менее опыт заключения госконтрактов у ПК «Нарс» более чем солидный. С 2017 года они становились поставщиками по госконтрактам более 50 раз, 18 из них было заключено только с новосибирским ГЦОДД. Компания поднялась на
Корреспондент НГС обратилась в ПК «Нарс», чтобы узнать мнение компании по поводу обвинений, звучащих от Трогаева. По словам Олега Белова и его бывшего коммерческого директора Алексея Леонова (ныне единственного владельца и директора ООО ДКС, также очень тесно взаимодействующего с ГЦОДД), ситуация с неожиданным расторжением контракта и его последующим заключением с ПК «Нарс» удивила и их самих.
— Мы тогда честно проиграли [«Дионису»], я не думал, что этот объем будут еще раз разыгрывать. Сами были очень удивлены, что им отказали, — рассказал Алексей Леонов. — Такие процедуры очень небыстрые, и не каждый госслужащий вообще пойдет еще на это. Потому что это деньги, понятно, что люди судиться будут, и непонятно, на чью сторону встанет суд. Мы такое видели в первый раз, насколько я знаю, он [«Дионис»] сварил каркасы, предоставил 4 остановки идеально по срокам.
Олег Белов и Алексей Леонов утверждают, что монополистами их не назвать и можно найти более дешевых поставщиков, во всяком случае, за пределами Новосибирской области:
— В Кемерове остановочные павильоны делают на зоне (в исправительной колонии. — Прим. ред.), у них выходит дешевле. В Томск мы не смогли зайти, — говорит Леонов. — Там требуются другие остановки из-за больших проблем с вандализмом. Они устанавливают просто металлические столбы. Кто еще точно делает у нас остановки, мы не знаем. Но видел, как везут по городу, устанавливают павильоны, которые делал не «Нарс». По федеральной трассе остановки ставят тоже не наши.
Успех во взаимодействии с ГЦОДД коммерсанты объясняют тем, что начали работать с остановками раньше конкурентов. Якобы в первый раз приемщики из центра забраковали всё, вплоть до каркаса, и ПК «Нарс» просрочил исполнение контракта на полгода. Переделывали остановку в итоге несколько месяцев, пока она окончательно не устроила ГЦОДД, но затем сотрудники компании наработали опыт:
— Мы не в первый раз это делаем, есть чертежи, есть рабочие, которым процесс уже знаком. Мы всё производство настроили, — утверждает Олег Белов. — Такой объем [который «Дионис» посчитал невыполнимым] вполне нормально можно сделать.
Сложности в работе с муниципалитетом, по опыту коммерсантов, начинаются позже: мэрия согласовывает работы дольше, чем коммерческие компании, требует оплатить гарантии поставки, а оплата за выполненную работу может поступать на счета поставщика до полугода.
На вопрос о себестоимости павильонов, которые ГЦОДД покупает по 350 тысяч за единицу, Олег Белов привел самый широкий спектр цен — от 50–70 тысяч рублей за пресловутую «коробочку» из профлиста до 2 миллионов рублей за «умную» остановку с подогревом сидений и Wi-Fi.
При этом, по словам Белова и Леонова, вокруг изготовления остановок для города начала закручиваться странная и далекая от обычной конкуренции история, которую они связывают с тем самым злополучным контрактом на изготовление 48 остановочных павильонов.
— Некий человек представился нашим сотрудником, прошел на территорию и ходил вокруг наших остановок, которые стоят на улице. У нашего юриста возник вопрос, не мог ли он что-то испортить, как-то навредить, но вроде бы всё в порядке, — рассказал Олег Белов.
Подтвердить или опровергнуть странный факт не удалось: поскольку собранные конструкции не были повреждены, обращаться в полицию коммерсанты не стали.
Разбираться в том, имел ли место коммерческий сговор или же досадное стечение обстоятельств, будет антимонопольная служба. Чтобы узнать мнение ГЦОДД по поводу странного расторжения контракта с ООО «Дионис» и положения ООО ПК «Нарс» на рынке остановок и чрезвычайно важных в Новосибирске заборов, НГС направил запрос в мэрию Новосибирска.
В 2020 году журналист НГС Стас Соколов выяснял, почему из-за обилия ограждений Новосибирск стал похож на кладбище, кто делает заборы и сколько он на этом зарабатывает.