«Тянуть уже некуда»: новосибирские предприниматели — о том, чем им запомнится 2023-й и чего ждать от 2024-ого

В личном плане прежде всего — то, что сын поступил и уехал в Санкт-Петербург. Дети растут.

Из впечатлений — «Слово пацана»: всё-таки я сам из этих времен. Ну и новый ледовый дворец понравился, украсил город.

От нового года жду роста. Верю в российскую промышленность. Услышал такую метафору: Дракон превращает в злато (читай: монетеризует) все усилия предыдущих лет. Предпосылки для этого есть. Для «Нео-Пак» ждём шестую печатную машину, буквально на днях подписан новый займ с ФРП.

К сожалению, жду роста цен. Что касается нас, с 1 января 2024 выступает в силу реформа РОП (расширенной ответственности производителя). Ответственность за утилизацию упаковки теперь будет нести не производитель товара в упаковке, а производитель самой упаковки. Это автоматически повлечет и уже повлекло за собой рост стоимости упаковки.

