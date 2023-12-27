«Тянуть уже некуда»: новосибирские предприниматели — о том, чем им запомнится 2023-й и чего ждать от 2024-ого

Для бизнеса уходящий год был непростым, но в нём сошлось много всего — и дурного, и вызывающего надежды. Обозреватель НГС поговорил с представителями разных отраслей бизнеса о том, чем запомнился им уходящий 2023 год и чего они ждут в ближайшем будущем. Ответы получились разными, но их объединяет одно — готовность видеть перспективы там, где многие, возможно, увидели бы только проблемы. В этом, наверное, и состоит принципиальное отличие предпринимателя от человека, привыкшего работать за зарплату.
Александр Ладан, основатель и руководитель компании «Нео-Пак»:
Год запомнился работой. К счастью, её было много. Новой — уже пятой — печатной машиной. Запуск новой технологической линии в конце года в прямом смысле открыл перед нами новые горизонты: мы выходим на новые для нас продукты. Инфляцией, ростом стоимости кредитов и повышением цен по всей цепочке. Сложностями с поиском новых сотрудников. Новыми партнерами и новыми поставщиками.
Из ярких впечатлений — Китай. Обновил воспоминания работы времен «Сибирского Берега», понял, как много изменилось, апгрейднул и вошел в рабочий режим.
В личном плане прежде всего — то, что сын поступил и уехал в Санкт-Петербург. Дети растут.
Из впечатлений — «Слово пацана»: всё-таки я сам из этих времен. Ну и новый ледовый дворец понравился, украсил город.
От нового года жду роста. Верю в российскую промышленность. Услышал такую метафору: Дракон превращает в злато (читай: монетеризует) все усилия предыдущих лет. Предпосылки для этого есть. Для «Нео-Пак» ждём шестую печатную машину, буквально на днях подписан новый займ с ФРП.
К сожалению, жду роста цен. Что касается нас, с 1 января 2024 выступает в силу реформа РОП (расширенной ответственности производителя). Ответственность за утилизацию упаковки теперь будет нести не производитель товара в упаковке, а производитель самой упаковки. Это автоматически повлечет и уже повлекло за собой рост стоимости упаковки.
Жду новых впечатлений, прежде всего — хороших. Строим семейные планы, готовим путешествие по стране: отметили для себя Камчатку, Карелию и Валаам.
Михаил Швецов, совладелец отеля «Миротель»:
Для нашей компании самым большим событием было решение о запуске нового проекта — комплекса с рестораном и кибер-ареной. Это для меня лично первый предпринимательский опыт полностью самостоятельного запуска проекта с нуля.
Если говорить о событиях в экономике России в целом, то главным событием стало, конечно, повышение ключевой ставки Центробанком. Что фактически привело к невозможности получения банковских кредитов на новые проекты. Хотя возможностей для таких проектов в нашей сфере сейчас стало даже больше.
С марта мы ощущаем заметный рост спроса на услуги отелей, растут тарифы на услуги, что связано с очевидным трендом на развитие внутреннего туризма. К сожалению, растет и себестоимость тоже. Но всё равно это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом и реализовать те возможности, которые предоставляются сейчас в нашей отрасли. Так что в будущем году новосибирцы увидят новые наши проекты.
Сергей Цуркан, руководитель пивоваренно-ресторанной группы GUSI:
В этом году у нас было сразу несколько новых проектов: и новых заведений, и в плане фестивальной деятельности, которой мы занимаемся уже давно. Мы открыли новые точки сразу в трёх популярных гастропространствах: на «Гастрокорте», в барном дворике на Красном проспекте, 22 и в открывшемся в декабре «Рестохолле». По фестивалям — дополнили ставшие уже традиционными летние и рождественские крафтовые фестивали локальным, который проходил в центре, и фестивалем тако. Само по себе это направление представляется важным в плане развития внутреннего туризма, о котором сейчас так много говорят. Люди действительно сейчас стали больше ездить по стране, и фестивали — это один из способов привлечь гостей именно в наш город.
Ещё один шаг в этом направлении — это наши новые гастрономические пространства, как их теперь называют. Про «Гастрокорт» приходится слышать разные мнения, но объективно это чуть ли не крупнейший такой объект в стране. Я был недавно в Красноярске, который в последнее время получает постоянно гастрономические премии, и не нашёл там вообще ничего подобного. Сейчас открылся «Рестохолл» в здании «Универсама», есть ещё пара проектов поменьше. Их можно считать новыми достопримечательностями города.
Не могу сказать о каких-то конкретных ожиданиях, связанных именно с 2024 годом, но если говорить о ближайшем будущем в целом, то, думаю, нас ждёт усиливающаяся конкуренция со стороны служб доставок — и не только «Яндекс». Для меня, например, в этом году стало открытием, что уже даже школьники вместо того, чтобы куда-то ходить, заказывают еду в «Самокате». Думаю, что заведениям в ближайшем будущем придётся ещё больше работать над производительностью труда, унифицировать меню, отказываться от официантов, переходя на заказ через сайт или планшет на столе.
Илья Сухарев, владелец бренда Фермер-Центр.РФ:
Для нашей компании главным событием стал выход в новые регионы: Нижний Новгород и Москву. Были ещё значимые, но технические вещи внутри бизнеса. Но если говорить более глобально, то пришло понимание того, что в стране есть огромное количество интересных локальных производителей, просто с ними никто не умеет работать.
Если говорить про отрасль в целом, то видно, что локальных игроков в розничной торговле остаётся всё меньше и меньше. И все кинулись развивать сети дискаунтеров. Причём главное для этих игроков сейчас — захватить рынок, а не текущая экономика.
В этом году власти (точнее, регулирующие органы) начали говорить о необходимости жестче регламентировать деятельность маркетплейсов и в целом онлайн-торговли. При этом так и не появился закон о продаже алкоголя онлайн, о котором много говорили.
Тренд на развитие собственной доставки у крупных федеральных сетей, на мой взгляд, немножко угас, но в целом доставка «СберМаркета», «Самоката» и «Яндекс.Лавки» в следующем году будет продолжать развиваться, уводя к себе покупателя. Происходит это, собственно, потому что пока что эту сферу дотируют большие корпорации. Интересно, что следующий год в этом вопросе принесёт.
Я думаю, что 2024-й станет, скажем так, годом подготовки к расцвету локальных производителей, потому что сегодняшняя ситуация выглядит как сжатая пружина. Развитие дискаунтеров и уничтожение локальной розницы не дает местным производителям полноценно реализовывать свой качественный продукт. В противостоянии с крупными брендами у таких небольших производителей мало шансов. Это означает, что либо торговые сети должны будут пересмотреть свой подход к заведению в ассортимент местных производителей в сторону более лояльного, либо должна появится новая форма торговли, где основным ассортиментом будут местные производители. Либо и то, и другое.
Александр Назаров, управляющий партнер компании «Назаров и партнеры»:
Год был мега интересный для всех сегментов. Резко возрос интерес рынка к апартаментам, на рынок вышли сразу несколько проектов. И каждый из них лучше другого — и по концепции, и по маркетингу, и по наполнению. Просто душа радуется, как стараются команды. Другой вопрос — что будет, когда все это достроится, смогут ли они выдержать обещанный сервис и дать обещанную привлекательность по инвестициям.
Второе — бешеный спрос на склады и уменьшение вакансий в классах А и В фактически в ноль. Игроки начали строить собственные склады, потому что арендовать нечего. Скорее всего, дефицит будет сохраняться, потому что компании строят для себя.
Для компании год был успешным, мы вдвое увеличили оборот. Особенно хочется отметить сегмент элитной невидимости, который развивается активней всего. Мы реанимировали направление в Дубае, запустили направление в Таиланде, активизировали работу на Кипре.
Наступающий год должен быть более осторожным. Много сюрпризов принесла ключевая ставка. Есть опасность перепроизводства. Возможны сюрпризы, на которые мы не можем повлиять. Но многие нарастили хороший жирок, компании нашли новые ниши, и это может дать результат. Интересно будет смотреть, как будет продолжаться экспансия на новые рынки, в том числе зарубежные. Думаю, что для многих наступающий год будет успешным.
Евгений Гаврилов, глава строительно-производственного холдинга «Химметалл»:
Новосибирск заканчивает город с рекордными показателями ввода жилья. Это значит, что строительная отрасль, несмотря на все наши проблемы, находится в хорошем состоянии. И нужно отдать должное, есть хорошее взаимодействие с департаментом архитектуры и строительства — строителям помогают или хотя бы не мешают, и результат налицо.
Причем радует, что этот объем ввода обеспечен во многом качественным жильем, а не просто домами минимальной стоимости. За год в городе выросли, были сданы или находятся на сдаче дома, которые, как мне кажется, украсят Новосибирск. Это и высотки на метро Октябрьская (Richmond и Chicago. — Прим. ред.), и наш совместный проект с компанией «Новый мир» — комплекс «Нобель» на Красном проспекте, и ещё целый ряд достойных зданий.
Радует при этом то, что застройщики всё больше заботяся о том, чтобы благоустроить не только придомовую территорию, но и пространство вокруг. Мы, например, на свои деньги построили Ельцовский парк. Большая зона благоустройства есть у другого нашего ЖК «Никольский парк». В общем, строительная отрасль работает, нам есть чем гордиться.
Печалило в уходящем году то, что эти успехи в строительстве, к сожалению, не сопровождаются столь же успешной работой департамента транспорта. Я не вижу никакого взаимодействия ни с предпринимательским сообществом, ни с общественниками. А город задыхается. От отсутствия организации системы парковок, от пробок, от снега, который не чистят вовремя. В этом году 2ГИС нам показал уже 11 баллов из 10.
Надежды и перспективы будущего года вытекают из проблем и достижений этого. Хочется верить, что ситуация с парковками и пробками начнёт решаться, тянуть уже всё равно некуда. А так строительной отрасли есть ещё чем приятно удивить горожан. Сейчас реализуется немало крутых проектов, которые ещё больше изменят облик города. Строителям нужно только, чтобы им не мешали. Ну и хотелось бы, чтобы четвёртый мост достроили, наконец.
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