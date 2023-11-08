Ковш на миллион: новосибирский завод заподозрили в мошенничестве — он получает иски со всей страны

Конфликт двух столиц

Москвичка Дарья выступает дилером — по франшизе торгует спецтехникой. Прошлой зимой она заказала у новосибирской компании «УК Хелфер» оборудования больше, чем на 1,2 миллиона рублей. Предоплату она внесла за счет клиента, для которого приобретала технику. Но заказ обернулся проблемой: товар она так и не получила, а деньги вернуть не смогла — с заказчиком ей пришлось расплатиться из собственного кармана.

Ситуацию осложнило то, что договор поставки Дарья оформляла не на себя, а на своего «бизнес-друга». Опасаясь за его репутацию, она до сих пор не решается обратиться в суд.