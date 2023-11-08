Ковш на миллион: новосибирский завод заподозрили в мошенничестве — он получает иски со всей страны

Российские бизнесмены заподозрили новосибирское предприятие Helffer в мошенничестве: они оплатили двум компаниям, работающим под этим брендом, поставку спецтехники, но так и не дождались своих заказов. Казалось, компания идет навстречу заказчикам: заключает дополнительные соглашения, предоставляет гарантийные письма, но ни оборудования, ни денег так и не предоставляет. Пока со всей страны на новосибирцев жалуются в полицию и в суд, в их компаниях началась процедура банкротства. Но, по мнению пострадавших, они по-прежнему могут набирать заказы и продавать франшизы на сотрудничество. В бизнес-конфликте разбиралась журналист НГС.
Конфликт двух столиц
Москвичка Дарья выступает дилером — по франшизе торгует спецтехникой. Прошлой зимой она заказала у новосибирской компании «УК Хелфер» оборудования больше, чем на 1,2 миллиона рублей. Предоплату она внесла за счет клиента, для которого приобретала технику. Но заказ обернулся проблемой: товар она так и не получила, а деньги вернуть не смогла — с заказчиком ей пришлось расплатиться из собственного кармана.
Ситуацию осложнило то, что договор поставки Дарья оформляла не на себя, а на своего «бизнес-друга». Опасаясь за его репутацию, она до сих пор не решается обратиться в суд.
— Когда мы заключали договор, клиент просил, чтобы была компания с НДС. На тот момент у нас не было такой компании — мы открыли ее уже потом. Мой хороший приятель разрешил завести договор на него, и из-за этого мы оказались во вдвойне патовой ситуации, — объяснила Дарья. — Дело в том, что он занимается тендерным сопровождением, и ни в коем случае нельзя, чтобы он фигурировал в каких-то делах. Чтобы не подставить друга и его юридическое лицо, я сама вернула все деньги клиенту.
В копиях гарантийных писем, оформленных «УК Хелфер», указано, что новосибирский поставщик должен вернуть столичной компании 879,8 тысячи рублей — не считая суммы неустойки. По одному из дополнительных соглашений, заключенному весной 2022 года, он обязался сделать это в течение 30 дней. Но сроки сдвинулись. Согласно следующим гарантийкам, к концу июня «УК Хелфер» перечислило первый платеж в размере 199,5 тысячи рублей.
Выяснить, что происходит, Дарья и ее партнер Юлия пытались в специально созданном для них чате в WhatsApp (скриншоты переписки имеются в распоряжении редакции). 27 декабря 2022 года они получили следующее сообщение:
— Созвонилась с Владимиром Илларионовым (финансистом). Просила по возможности дать вам обратную связь. Также получила ответ на ваш вопрос: «Когда?» — «В январе будем подводить итоги финансового года. Возможно, что-то сможем оплатить». Более конкретного ответа пока нет.
Автором сообщения была Анастасия — сотрудница, которая, по словам Дарьи, отвечала за продажу франшиз в компании. Журналисту НГС удалось дозвониться до нее, но какие-либо комментарии Анастасия давать отказалась.
Один миллионный долг
По информации Дарьи, компания могла задолжать множеству российских компаний — женщина даже создала сводную таблицу претензий к новосибирской организации.
В ней, в частности, указан еще один предприниматель, на этот раз из Свердловской области. Сергей Иванов (имя изменено по его просьбе) рассказал НГС, что в феврале 2022 года заключил с «ТД Хелффер» и «УК Хелфер» два договора на поставку спецтехники: один — как физическое лицо, а другой — как юридическое. Копии обоих документов есть в распоряжении НГС.
По одному договору Сергей обязался в два этапа заплатить 709,5 тысячи за мини-погрузчик и ковш: сначала 450 тысяч, потом оставшиеся 259,5 тысячи рублей. Первую часть он перевел лично некой Екатерине — якобы менеджеру по продажам (копия чека имеется в распоряжении редакции). По второму договору, за экскаватор и еще один ковш, заказчик должен был заплатить еще 668 тысяч и внес предоплату в 494,9 тысячи рублей — отмечает, что сумма была больше, чтобы было быстрее.
Не помогло — поставщики условия договоров не выполнили. Предприниматель потребовал деньги назад, и новосибирцы пошли на дополнительное соглашение о возврате оплаты, прислав ему гарантийное письмо. Вот только за возвратом Сергею все равно пришлось обращаться в суд, который принял решение в его пользу.
— Суд решил взыскать с ООО «ТД Хелффер» денежные средства в сумме 450 тысяч рублей; проценты за пользование денежными средствами — 8796 рублей 58 копеек — за период с 1 мая по 28 июня 2022 года; продолжить начисление процентов на сумму 450 тысяч с 29 июня 2022 года по день фактической уплаты суммы, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды; компенсацию морального вреда в 5 тысяч; штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Всего взыскать
С «УК Хелфер» взыскивают оставшиеся 494,9 тысячи рублей через Арбитражный суд Новосибирской области — данные опубликованы на сайте суда.
Сергей утверждает, что неоднократно обращался в полицию, но в феврале 2023 года получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении редакции). В октябре он также направил жалобу в ГУ МВД по Новосибирской области, добавил уральский предприниматель.
— Прошу привлечь должника к уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Обязать должника вернуть 450 тысяч рублей, проценты и так далее, — написано в жалобе.
НГС направил официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД региона.
Новосибирская паутина Helffer
Хотя юрлица, к которым предъявляют претензии российские бизнесмены, разные — ООО «ТД Хелффер» и ООО «УК Хелфер» (занимаются продажей и производством оборудования соответственно), — в базе данных «Контур.Фокус» у них указан один и тот же адрес сайта с предложением «инвестировать в «Хелфер» и почти одинаковые адреса на улице Станционной, которые отличаются только номерами офисов.
Руководитель и владелец «ТД Хелффер» — Сергей Лутовинов, «УК Хелфер» принадлежит Юлии Сухаржевской. Другими бизнесами они формально не связаны. При этом на сайте компании указаны контакты ещё одной компании Лутовинова — «Сибтехникс», которую он зарегистрировал осенью 2022 года. База данных «Контур.Фокус» также находит в Новосибирске компанию «Завод Хелффер», исключенную из ЕГРЮЛ в 2020 году — через несколько месяцев после регистрации «ТД Хелффер» и «УК Хелфер». Ею владел Станислав Сухаржевский. Другого действующего бизнеса у предпринимателя нет.
Стоит отметить, что и «ТД Хелффер», и «УК Хелфер», хоть и не слишком успешны, но и не убыточны. Первая за 2022 год заработала 26,8 миллиона рублей (1 миллион чистой прибыли), вторая — 44,6 миллиона рублей (чистая прибыль составила 693 тысячи). Обе за последние два года неоднократно выступали ответчиками в судах, общая сумма взыскания составляет около двух десятков миллионов рублей. И обе компании с сентября 2023 года находятся в процессе банкротства — в них ввели наблюдение. При этом, по мнению пострадавших бизнесменов, сотрудники «Хелффера» (или «Хелфера») продолжают предлагать франшизы. Но подтверждения своим словам они не предоставили.
НГС неоднократно пытался дозвониться до руководства компаний — журналиста заверили, что контакты передали тем, кто мог бы дать комментарии. К моменту публикации они не связались с редакцией.
Ранее в Центральном районном суде огласили приговор новосибирскому предпринимателю Николаю Вдову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмена признали виновным в хищении муниципальной земли на десятки миллионов рублей.