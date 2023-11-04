Был в Сирии и получил миллионное наследство. Что известно о сыне Пригожина, которого называют новым главой ЧВК «Вагнер»

Сын погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел, как сообщил портал 59.RU, продолжил дело отца. Он хоть и персона непубличная, но несколько раз попадал в сводки СМИ, а также руководит частью компаний отца. Павлу Пригожину принадлежат несколько крупных фирм с многомиллионной прибылью. Наши коллеги из MSК1.RU рассказывают, что известно о новом главном командире «музыкантов».
«Индрагузик», перевернутый «Гелик» и Черный крест
Книга состоит из историй, которые он вместе со своей женой рассказывал сыну и дочери перед сном.
— Первая книжка — это мир моего детства, во второй я собираюсь описать приключения Индрагузика в современном мире. И еще — наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое, — цитирует «Фонтанка» последние слова в книге «Индрагузик», которую написал Пригожин.
О Павле Пригожине впервые заговорили в 2016 году. Тогда на второй день после покупки «Гелика»
«Лента.ру», ссылаясь на свидетелей, писала, что после аварии Павел вместе с пассажиром, якобы, вышли из машины и положили номера в салон. А Пригожин, по предварительной оценке ГИБДД, превысил скорость.
Во второй раз о Павле узнали, когда его отец Евгений Пригожин сообщил, что его сын в 18 лет прошел службу в армии.
— Через месяц после армии поехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе «ЧВК Вагнера», где и получил свой первый Черный крест, — цитировал Пригожина-старшего «Ъ».
Железный Черный крест Вагнера — это внутренняя награда ЧВК, как объяснял его представитель 59.RU. Его выдают бойцам за особые заслуги и выполнение сложнейших задач.
О личной жизни Павла также известно немного — в соцсетях под своим именем он не сидит. Однако «360»
писал, что он женат на Екатерине, дочери крупного ресторатора Сергея Инкина. Подтверждений этому нет, а некоторые издания избегают упоминания фамилии супруги Пригожина-младшего.
Так чей же он — с ЧВК «Вагнер»?
После смерти отца Павла и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина многие задались вопросом, что дальше будет с «музыкантами». Тогда по России начали закрываться центры частной военной компании.
В Госдуме заявили, что бойцы «Вагнера» массово переходят на службу в Российскую армию. О том, кто возглавил ЧВК после Евгения Пригожина, ничего не сообщалось.
На днях же стало известно, что «Вагнер» вновь начал набирать добровольцев. Информация об этом сначала появилась от пермского представительства ЧВК. Затем от новосибирского офиса группы, а также это выяснили журналисты в Москве.
Правда, сведения о новом наборе разнятся: по одним данным, заключать контракты «новобранцы» будут непосредственно с частной военной компанией, по другим — «Вагнер» станет подразделением Росгвардии.
Также портал 59.RU со ссылкой на пермского представителя «Вагнер» писал, что ЧВК теперь руководит Павел Пригожин.
После этих новостей в анонимном Telegram-канале Grey Zone, который ассоциируют с ЧВК «Вагнер», появилось сообщение, что «Группа Вагнера» не набирает бойцов. Но в посте упомянули про связь с Росгвардией.
— В настоящий момент идет урегулирование правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией). Ожидаемая дата появления конкретики — конец ноября или начало декабря, — написал Grey Zone.
MSK1.RU обнаружил несколько удаленных постов в Telegram-канале под названием «Павел Пригожин». Ведет ли его сам сын бывшего главы «Вагнер», точно неизвестно. Однако еще 2 октября в этом канале появился пост, где говорилось, что Павел стал командиром ЧВК.
Второй пост был выложен 29 октября. В нем говорилось, что «Вагнер» становится подразделением Росгвардии, а также формирует новые отряды. Это сообщение удалили ночью 1 ноября, после того, как подобная информация просочилась в СМИ.
В самой Росгвардии эти данные не опровергли, но и не подтвердили. В ответ на запрос журналиста Городских порталов в структуре сообщили, что не могут ответить на вопросы, сославшись на статью 40 закона о СМИ. В ней говорится, что отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, только «если она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». Какую именно тайну содержит запрашиваемая информация, в ведомстве не обозначили.
2 ноября РИА Новости сообщили, что в составе чеченского спецназа «Ахмат» появился отряд «Камертон». В него вошли бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер».
— Экипажи бронегрупп на сто процентов состоят из бывших сотрудников ЧВК «Вагнер». Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов. — Прим. ред.), то есть 60 процентов — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение, — цитирует замкомандира отряда издание.
Дача на Черноморском побережье, санкции и шесть фирм в наследство
Павел перенял от погибшего отца несколько компаний. Все они зарегистрированы в Санкт-Петербурге.
С 2021 года Павлу принадлежит большая часть компании «Турстатус» (76%). Ранее фирма арендовала участок площадью в четыре гектара на берегу Черного моря в Кабардинском участковом лесничестве. В начале октября
Продавец также указал, что на участке располагается зимний дом с сауной и бассейном (400 квадратных метров), жилой дом для гостей (150 квадратных метров), спа-комплекс (250 квадратных метров), дом-кухня (28 квадратных метров), дом охраны и персонала (53 квадратных метра), еще два жилых дома по 60–70 квадратных метров каждый, вертолетная площадка и причал.
По данным «Контур.Фокус», компания «Турстатус» занимается строительством зданий. В 2022 году ее убытки составили 13,2 миллиона рублей. Еще одним владельцем числится некое ООО «СоИнвест», тоже убыточное. До 19 августа 2023 года компания принадлежала супруге Евгения Пригожина Любови. Сейчас же данных о новом владельце фирмы нет.
Также «Ъ» указывал, что с Павлом связан петербургский бизнес-центр Sinop. Он сдает в аренду помещения структурам «Газпромнефти». Правда, какое именно отношение Пригожин-младший имеет к этому зданию, издание не указывало. На данный момент известно, что аренда одного квадратного метра в Sinop стоит 2300 рублей, а единственное свободное помещение занимает 1678 квадратных метров.
В 2021 году Павел также получил компанию «Бета». Хоть у фирмы основным видом деятельности указаны юридические услуги, у нее есть лицензия на использование взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. Также у фирмы за всю историю было всего одно судебное разбирательство с компанией, которая устанавливает кондиционеры.
»Ъ» писал, что «Бета» также занималась застройкой элитного ЖК «Лахтинский пассаж». В других источниках как застройщик упоминается «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежавший Евгению Пригожину. Также, по данным «Контур.Фокус», с последней был связан сайт ЖК. В базе ЕИСЖС информации о застройщике комплекса нет.
По данным «Контур.Фокус», в компании «Бета» работает всего два человека. А ее чистая прибыль за 2022 год составила 8,9 миллиона рублей.
У сына Пригожина есть еще три фирмы, которыми он завладел в конце ноября
Первая — «Лахта Парк». Этой компании принадлежит целый квартал апартаментов недалеко от Финского залива. Сейчас трехэтажный коттедж на этой территории стоит 74 миллиона рублей, а цена на апартаменты стартует от 8,9 миллиона рублей.
В 2022 году чистая прибыль «Лахта Парк» составила 99,3 миллиона рублей.
Еще одна компания Пригожина-младшего «Лахта Парк Премиум», по данным ЕГРЮЛ, занимается продажей недвижимости. В 2022 году она принесла чистую прибыль в 58,4 миллиона рублей.
А третья называется «Лахта Плаза». Компания владеет четырьмя гостиничными корпусами и большим бизнес-центром. Они находятся в Питере напротив Лахта центра — штаб-квартиры «Газпрома»
«Лахта Плаза» за 2022 год принесла 97,6 миллиона чистой прибыли. Сейчас фирма находится в процессе реорганизации, то есть на ее основе Пригожин может открыть новые компании. На нее также зарегистрирован сайт одноименной управляющей компании, которая и отвечает за бизнес-центр и гостиницы.
Через «Лахта Плаза» Пригожин-младший владеет компанией «РТГ Девелопмент», которая судилась с властями Петербурга из-за проекта строительства спа-отеля в Лисьем Носу. В 2022 году фирма понесла убыток в 714 тысячи рублей.
Чей теперь «Конкорд»
Многие знают Евгения Пригожина, отца Павла, как основателя группы компаний «Конкорд». Главная фирма называется «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Перешел ли официально этот бизнес детям или супруге бывшего главы ЧВК «Вагнер», неизвестно. По данным «Контур.Фокус», Евгений Пригожин числится ее единственным учредителем.
Также за Пригожиным-старшим, по официальным данным, сохранились дочерние компании этой фирмы:
- «Конкорд М», которая поставляла питание аппарату Госдумы и управделами президента;
- «Конкорд Кейтеринг», которая отвечала за школьное питание в Москве;
- «Ритм», который, по данным «Контур.Фокус», занимается арендой и управлением недвижимости.
Большинством компаний теперь управляет жена Евгения Пригожина Любови, которая после смерти супруга сменила фамилию на девичью — Кряжева.
Напомним, 23 августа бизнес-джет компании, которая обслуживала главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, рухнул в Тверской области в районе села Куженкина. Вместе с Пригожиным на борту были шесть человек, включая правую руку создателя ЧВК, командующего Дмитрия Вагнера Уткина, а также трех членов экипажа. Президент Владимир Путин подтвердил смерть Евгения Пригожина и назвал его «человеком сложной судьбы».
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