Был в Сирии и получил миллионное наследство. Что известно о сыне Пригожина, которого называют новым главой ЧВК «Вагнер»

«Индрагузик», перевернутый «Гелик» и Черный крест

25-летний Павел — средний ребенок в семье Евгения и Любови Пригожиных. О его биографии мало что известно. В начале 2000-х Павел и его сестра Полина стали авторами книги «Индрагузик». На деле же ее написал Евгений Пригожин, который и посвятил ее своим детям.

Книга состоит из историй, которые он вместе со своей женой рассказывал сыну и дочери перед сном.

— Первая книжка — это мир моего детства, во второй я собираюсь описать приключения Индрагузика в современном мире. И еще — наш Индрагузик в этой книжке помог королю и спас королевство, в будущей книге он должен совершить нечто героическое, — цитирует «Фонтанка» последние слова в книге «Индрагузик», которую написал Пригожин.