«Вагнер» в Новосибирске вновь начал набирать бойцов на СВО — с судимыми контракты заключать не будут

Группа «Вагнер» в Новосибирске вновь начала набирать новых бойцов для участия в СВО. Об этом 1 ноября НГС рассказал собственный источник в новосибирском офисе группы.
— 2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут, — рассказал источник, переслав сообщение, которое получают бойцы.
На каких условиях новосибирские вагнеровцы примут участие в боевых действиях, и какие будут получать зарплаты, пока неизвестно. Также источник НГС затруднился ответить, почему контракты будут получать именно с Ромгвардией, а не с Минобороны РФ.
Также, по информации наших коллег из 59.ru набирать созывать старых и набирать новых сотрудников начал пермский офис ЧВК.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу новосибирского управления Росгвардии, но оперативно подтвердить или опровергнуть факт набора добровольцев там не смогли. Мы отправили запрос с просьбой подробнее рассказать о требованиях, которые силовики предъявляют к добровольцам.
В конце сентября 2023 года президент россии Владимир Путин встретился в кремле с экс-начальником штаба группы «Вагнер» Андреем Трошевым и поручил ему сформировать новые подразделения. Подробно о ходе встречи и личности самого Трошева мы уже рассказывали. 29 октября о том, что «Группа Вагнера» официально вошла в структуру Росгвардии в качестве одного из подразделений сообщало со ссылкой на источники в ЧВК издание «Военное обозрение».
Центр по набору в ЧВК «Вагнер» заработал в Новосибирске в марте 2023 года и был приостановлен 24 июня, после мятежа Евгения Пригожина.
Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска заметили десятки машин с флагом ЧВК «Вагнер». Автомобилисты собрались, чтобы почтить память Евгения Пригожина.