«Вагнер» в Новосибирске вновь начал набирать бойцов на СВО — с судимыми контракты заключать не будут

— 2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут, — рассказал источник, переслав сообщение, которое получают бойцы.

На каких условиях новосибирские вагнеровцы примут участие в боевых действиях, и какие будут получать зарплаты, пока неизвестно. Также источник НГС затруднился ответить, почему контракты будут получать именно с Ромгвардией, а не с Минобороны РФ.