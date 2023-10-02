Десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по центру Новосибирска

Колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по центру Новосибирска. Автопробег, посвященный Евгению Пригожину, прошел вчера,
Как рассказал НГС один из участников пробега, машины ехали до Гусинобродского кладбища к памятнику погибшим бойцам ЧВК «Вагнер».
23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer ERJ-135. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Этот самолет связывали с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
После смерти главы ЧВК в Новосибирске появился мемориал на улице Ядринцевской, но