freedom
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноНовосибирцы накупили новостроек на 15 миллиардов
Все новости
Все новости

Десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер» проехали по центру Новосибирска

Автопробег устроили в память о Евгении Пригожине

3 810

Машины заметили в центре города, представители ЧВК собрались на площадке у цирка

Поделиться

Колонна машин с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по центру Новосибирска. Автопробег, посвященный Евгению Пригожину, прошел вчера, 1 октября. Глава ЧВК и командир Дмитрий Уткин погибли в авиакатастрофе 40 дней назад

Как рассказал НГС один из участников пробега, машины ехали до Гусинобродского кладбища к памятнику погибшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Автомобилисты ехали с флагами ЧВК и России

Автомобилисты ехали с флагами ЧВК и России

Поделиться

Около памятника участники возложили цветы

Около памятника участники возложили цветы

Поделиться

Также в память о Евгении Пригожине в небо выпустили белых голубей

Также в память о Евгении Пригожине в небо выпустили белых голубей

Поделиться

23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer ERJ-135. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Этот самолет связывали с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель главы ЧВК в авиакатастрофе. Хоронили Пригожина 29 августа в Санкт-Петербурге.

После смерти главы ЧВК в Новосибирске появился мемориал на улице Ядринцевской, но 13 сентября с парапета убрали свечи, цветы и портреты Пригожина и Уткина.

По теме

Евгений ПригожинЧВК ВагнерАвтопробегМашинаАвтомобиль
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter