Из центра Новосибирска пропал мемориал, посвященный погибшему главе ЧВК «Вагнер»

В Новосибирске исчез мемориал, посвященный погибшим главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его заместителю Дмитрию Уткину.
Мемориал появился на улице Ядринцевской 24 августа на следующей день после информации о гибели Пригожина в авиакатастрофе. Организаторы рассчитывали, что траурные принадлежности будут располагаться возле новосибирского офиса ЧВК 40 дней.
Почему мемориал убрали раньше срока уточнить не удалось: НГС позвонил социальному координатору «Вагнера» в Сибири Дмитрию Болотскому, но его телефон не ответил.
Сегодня утром, 13 сентября на здании висели флаги ЧВК и портрет с изображением Пригожина. На парапете остались следы от свечек, но вокруг ничего больше не было. На заборе привязана черная ленточка.
На девятый день после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина сторонники ЧВК «Вагнера» устроили скрипичный концерт у мемориала. Музыкант полчаса играл композиции в память о погибших.