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Крушение самолета Пригожина

Из центра Новосибирска пропал мемориал, посвященный погибшему главе ЧВК «Вагнер»

Создатели мемориала прежде рассчитывали, что он простоит 40 дней

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Так выглядит место, где прежде располагался мемориал

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В Новосибирске исчез мемориал, посвященный погибшим главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его заместителю Дмитрию Уткину.

Мемориал появился на улице Ядринцевской 24 августа на следующей день после информации о гибели Пригожина в авиакатастрофе. Организаторы рассчитывали, что траурные принадлежности будут располагаться возле новосибирского офиса ЧВК 40 дней.

Почему мемориал убрали раньше срока уточнить не удалось: НГС позвонил социальному координатору «Вагнера» в Сибири Дмитрию Болотскому, но его телефон не ответил.

Сегодня утром, 13 сентября на здании висели флаги ЧВК и портрет с изображением Пригожина. На парапете остались следы от свечек, но вокруг ничего больше не было. На заборе привязана черная ленточка.

Раньше здесь были цветы и другие памятные атрибуты

Раньше здесь были цветы и другие памятные атрибуты

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На парапете стояли портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

На парапете стояли портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

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На месте бывшего мемориала осталась только ленточка

На месте бывшего мемориала осталась только ленточка

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Над домом развеваются флаги

Над домом развеваются флаги

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Так мемориал выглядел 1 сентября

Так мемориал выглядел 1 сентября

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На девятый день после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина сторонники ЧВК «Вагнера» устроили скрипичный концерт у мемориала. Музыкант полчаса играл композиции в память о погибших.

ПригожинМемориалВагнерНовосибирск
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