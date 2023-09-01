«"Вагнер" будет нести вахту 40 дней»: 10 фото с концерта скрипача — выступлением почтили память Пригожина

Сторонники ЧВК «Вагнера» устроили скрипичный концерт у мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Музыкант полчаса играл композиции в память о погибших.
23 августа стало известно, что в Тверской области разбился частный самолет Embraer ERJ-135. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Этот самолет связывали с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Хоронили Пригожина 29 августа в Санкт-Петербурге.