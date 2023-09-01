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Крушение самолета Пригожина

«"Вагнер" будет нести вахту 40 дней»: 10 фото с концерта скрипача — выступлением почтили память Пригожина

Мемориал, посвященный главе ЧВК, создали на Ядринцевской

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Концерт прошёл у центра ЧВК «Вагнера», расположенного в здании на улице Ядринцевской

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Сторонники ЧВК «Вагнера» устроили скрипичный концерт у мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Музыкант полчаса играл композиции в память о погибших.

На время выступления сторонники ЧВК перекрыли проход по тротуару

На время выступления сторонники ЧВК перекрыли проход по тротуару

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Тиунов

На выступление пришли люди в балаклавах, в одежде с символикой ЧВК и камуфляже

На выступление пришли люди в балаклавах, в одежде с символикой ЧВК и камуфляже

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Некоторые из пришедших имеют реальный боевой опыт

Некоторые из пришедших имеют реальный боевой опыт

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У мемориала лежат свежие цветы, стоят свечи и «сто грамм» с хлебом, по русской традиции

У мемориала лежат свежие цветы, стоят свечи и «сто грамм» с хлебом, по русской традиции

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По словам представителя ЧВК, мемориал будет сохранён в течение 40 дней, которые отсчитывают после гибели Пригожина

По словам представителя ЧВК, мемориал будет сохранён в течение 40 дней, которые отсчитывают после гибели Пригожина

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На протяжении 40 дней у мемориала бойцы ЧВК будут нести круглосуточную вахту

На протяжении 40 дней у мемориала бойцы ЧВК будут нести круглосуточную вахту

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На мемориале есть поделки, выполненные своими руками. На этом сердце написано: «Быть воином = жить вечно»

На мемориале есть поделки, выполненные своими руками. На этом сердце написано: «Быть воином = жить вечно»

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Из нескольких авто развевались флаги ЧВК

Из нескольких авто развевались флаги ЧВК

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Музыкант играл полчаса, срывая шквал аплодисментов после каждой композиции

Музыкант играл полчаса, срывая шквал аплодисментов после каждой композиции

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23 августа стало известно, что в Тверской области разбился частный самолет Embraer ERJ-135. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Этот самолет связывали с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе. Хоронили Пригожина 29 августа в Санкт-Петербурге.

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