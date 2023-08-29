В Санкт-Петербурге хоронят погибших в крушении самолета Евгения Пригожина: онлайн-репортаж

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Корреспондент «Фонтанки», который находится сейчас на месте, говорит, что с камерами на Серафимовское кладбище не пускают, для горожан вход свободный.
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Патрульные машины у Серафимовского кладбища появились еще в ночь на
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Тем временем на Богословском, Северном и Смоленском кладбищах пока тихо — нет ни рамок, ни полиции, ни скопления людей.
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Пока непонятно, кого именно из вагнеровцев будут хоронить на Серафимовском кладбище. Но у местных жителей, похоже, сомнений нет.
— Мимо прошла женщина, спросила: «Что, Пригожина хоронят?» Я сказал: «Не знаю». Она ответила: «Ну а кого же еще?» — передает с места корреспондент «Фонтанки».
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Информация о месте захоронения Евгения Пригожина до последнего момента оставалась засекреченной. Не было ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что было понятно,— похороны Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова пройдут в Петербурге. Но еще вчера было понимание, что идут приготовления на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах.
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Напомним, 23 августа около восьми часов вечера по московскому времени стало известно о крушении частного самолета в Тверской области, вскоре выяснилось, что он принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.
Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет.
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У ворот Серафимовского кладбища установили рамки, дежурит полиция, но вход на территорию свободный.
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Как сообщает «Фонтанка», утром жители Приморского района встали в пробки — никого не пускают в «карман» у Серафимовского кладбища, где предположительно будут хоронить Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области.
— Перекрыто всё движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской, — сообщает читатель «Фонтанки» Денис.
В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов.
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