В Санкт-Петербурге хоронят погибших в крушении самолета Евгения Пригожина: онлайн-репортаж

Напомним, 23 августа около восьми часов вечера по московскому времени стало известно о крушении частного самолета в Тверской области, вскоре выяснилось, что он принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. 24 августа Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным признал смерть Пригожина и выразил соболезнования его близким.



Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет.