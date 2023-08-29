freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 95.47
eur 103.24
СрочноДва грузовика попали в аварию на Бердском шоссе
Ведущие
Все новости
Все новости
Крушение самолета ПригожинаОнлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге хоронят погибших в крушении самолета Евгения Пригожина: онлайн-репортаж

Рассказываем и показываем, как проходит церемония прощания

4 336

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими при крушении самолета Евгения Пригожина. Показываем в режиме онлайн, как проходит церемония похорон.

Илья Ненко

Поделиться

Корреспондент «Фонтанки», который находится сейчас на месте, говорит, что с камерами на Серафимовское кладбище не пускают, для горожан вход свободный.

Поделиться

Илья Ненко

Поделиться

Патрульные машины у Серафимовского кладбища появились еще в ночь на 29 августа.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Фонтанка.ру»

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

Тем временем на Богословском, Северном и Смоленском кладбищах пока тихо — нет ни рамок, ни полиции, ни скопления людей.

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

Пока непонятно, кого именно из вагнеровцев будут хоронить на Серафимовском кладбище. Но у местных жителей, похоже, сомнений нет.

— Мимо прошла женщина, спросила: «Что, Пригожина хоронят?» Я сказал: «Не знаю». Она ответила: «Ну а кого же еще?» — передает с места корреспондент «Фонтанки».

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

Информация о месте захоронения Евгения Пригожина до последнего момента оставалась засекреченной. Не было ясности и в том, где будут хоронить остальных 9 погибших. Единственное, что было понятно,— похороны Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова пройдут в Петербурге. Но еще вчера было понимание, что идут приготовления на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах.

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

Напомним, 23 августа около восьми часов вечера по московскому времени стало известно о крушении частного самолета в Тверской области, вскоре выяснилось, что он принадлежит главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как сообщили в Росавиации, среди пассажиров были сам Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. 24 августа Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным признал смерть Пригожина и выразил соболезнования его близким.

Позднее гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердил Следственный комитет.

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

У ворот Серафимовского кладбища установили рамки, дежурит полиция, но вход на территорию свободный.

Поделиться

Виктор Старцев

Поделиться

Как сообщает «Фонтанка», утром жители Приморского района встали в пробки — никого не пускают в «карман» у Серафимовского кладбища, где предположительно будут хоронить Евгения Пригожина и других погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области.

— Перекрыто всё движение: со стороны Богатырского, Липовой, Школьной, Полевой, Сабировской, — сообщает читатель «Фонтанки» Денис.

В ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов.

Поделиться

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ПригожинКрушение самолета ПригожинаЕвгений ПригожинПохороныКладбище
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter