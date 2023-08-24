Путин высказался по поводу крушения самолета Пригожина

— Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные жизненные, и добивался он результатов нужных. И для себя, и, как я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы, — рассказал президент. — Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране (и с результатом работал), но и за границей, в Африке работал, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.

