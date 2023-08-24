Путин высказался по поводу крушения самолета Пригожина

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе над Тверской областью на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным.
— Действительно, если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер»... Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и никогда не забудем, — сказал Путин.
Путин назвал Евгения Пригожина «талантливым бизнесменом», сообщил, что тот недавно вернулся из Африки. По словам президента, он знал Пригожина с начала 1990-х годов, это был «человек сложной судьбы», но он добивался нужных результатов.
— Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные жизненные, и добивался он результатов нужных. И для себя, и, как я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы, — рассказал президент. — Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране (и с результатом работал), но и за границей, в Африке работал, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами, камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами.
Также глава государства отметил, что расследование авиакатастрофы будет проведено в полном объеме и доведено до конца.
О крушении самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, стало известно вчера вечером. Тогда в Росавиации заявили, что человек с такими именем и фамилией был зарегистрирован на рейс, а позже подтвердили, что на борту находились и Пригожин, и его правая рука Дмитрий Уткин с позывным Вагнер.
Сейчас известно, что все пассажиры бизнес-джета погибли, однако опознание не завершено. Источник на месте происшествия рассказал корреспонденту «Фонтанки», что тела погибших, в том числе, возможно, тело Евгения Пригожина, не поддаются визуальному опознанию: они сильно пострадали в результате катастрофы. Есть ли в действительности среди погибших глава ЧВК «Вагнер», более точно установит экспертиза. При этом в региональной ритуальной службе корреспонденту MSK1.RU сообщили, что тело Пригожина увезли в судебный морг в Твери.
Причина крушения на момент публикации также не установлена. По данным РБК от источников в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии.
Более подробно об этом происшествии мы рассказали в отдельном материале, кроме того, вся актуальная информация появляется в онлайн-трансляции.