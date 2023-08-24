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Крушение самолета ПригожинаРепортаж

«Теперь проверит, кто в аду лучший»: как новосибирцы прощались с Евгением Пригожиным — они скрывали лица, но не прятали слёз

Журналисты НГС побывали у мемориала и узнали, что думают бойцы и обычные горожане об основателе ЧВК и крушении его самолета

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К мемориалу несут цветы, нашивки и даже записки с пожеланиями

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О крушении бизнес-джета Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа, и почти сразу к зданию бывшего «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге понесли цветы. Утром их убрали, но затем на том же месте появились новые букеты. Пожалуй, единственным городом, где основателя ЧВК и его соратника оплакивали так же бурно, стал Новосибирск. Рано утром возле офиса компании появился мемориал, к которому потянулись десятки людей с цветами и еще больше любопытствующих. Побывали на месте событий и журналисты НГС.

Слезы, флаги и конспирология

Небольшой импровизированный мемориал, состоящий из наскоро распечатанных портретов Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина с черными ленточками, пары гвоздик и свечей в лампадках появляется на Мичурина возле офиса ЧВК около десяти часов утра 24 августа, и назвать его стихийным поначалу нельзя: портреты установили социальные координаторы новосибирского отделения «Вагнера». Вскоре количество цветов начинает увеличиваться, незаметно, но неотвратимо.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Сначала останавливается на четной стороне улицы солидная светлая Honda, из которой неспешно выбираются двое абсолютно гражданских на вид мужчин, молча оставляют у фотографий солидный букет белых роз и также молча уходят, затем поток увеличивается.

К мемориалу подходят мужчины в камуфляже, мужчины в футболках с логотипом группы «Вагнера», мужчины в гражданской одежде, пенсионеры…

Солнце встает все выше. Тень падает на фотографию Евгения Пригожина будто модной стрижкой. Наверху, на внешней лестнице, работники офиса вывешивают черный флаг с черепом, еще один точно такой же крепит у забора крепкий мужчина в камуфляже, черных очках и балаклаве. Он долго стоит у фотографий, потом падает на колени, прислонившись лбом к бетонному парапету. И плачет.

Многие участники ЧВК искренне верят в смерть Пригожина и так же искренне ее переживают

Многие участники ЧВК искренне верят в смерть Пригожина и так же искренне ее переживают

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Большинство все же ведет себя спокойнее, а зеваки просто не понимают, что происходит:

— Это что? — удивляется молоденькая девушка, идущая вместе с подругами от центрального парка в сторону Оперного театра.

— Так Пригожин на самолете упал.

— Реально?!

Впрочем, верят в гибель основателя ЧВК далеко не все, и тем охотнее озвучивают свои сомнения, чем меньше похожи военных.

— Что-то сильно быстро объявили, что он погиб, да еще и после взрыва, — обстоятельно говорит пожилой мужчина по имени Владимир, который приехал к мемориалу без цветов, но явно неслучайно. — Там же взрыв, самолет упал, всё в кашу. Так что я не сильно в это и верю. Может, он живой, а это все специально подстроили?

Большинство из тех, кто верит в смерть Пригожина, считает, что крушение самолета не было несчастным случаем

Большинство из тех, кто верит в смерть Пригожина, считает, что крушение самолета не было несчастным случаем

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Вторую самую популярную версию озвучивают иносказательно, без лишних подробностей, чуть только не оглядываясь через плечо.

— Ровно два месяца [после мятежа] вчера было, — говорит парень с военной выправкой, но в гражданской одежде. Он несколько раз ушел от ответа на вопрос, вагнеровец он или просто сочувствующий. — Вот они специально дату и подгадали.

— Кто — они?

— Ну вы, девушка, наивную-то не изображайте.

— В нашей стране высовываться нельзя. Вот мы не высовывались — и дожили до своего возраста, — солидарны с молодым человеком две пожилые дамы. Они тут же подтвержают собственную похвальную осторожность: отказываются даже представиться. — А ему сколько лет было? 62? Ну вот, такой молодой был — и убили.

После «Вагнера»

В новый офис социальные координаторы «Вагнера» перебрались только позавчера (22 августа — прим. ред.). Раньше здесь учили стилистов, и до сих пор, кажется, слегка пахнет чем-то парфюмерным. Это резко дисгармонирует с приметами новых хозяев: флагами, портретами Сталина и Пригожина (второй — с черной ленточкой), кувалдой.

Кувалда — для лапты, говорят вагнеровцы

Кувалда — для лапты, говорят вагнеровцы

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— Это молоток, — усмехаются вагнеровцы. — В лапту играть.

В просторной комнате постоянно присутствуют от двух до десяти человек, и чем они заняты, понять удается далеко не сразу. Люди то говорят про явно не сегодня и не вчера возникшие проблемы, то на повышенных тонах обсуждают поведение (уже бывшего?) соратника, который якобы собирается устроить митинг на Гусинобродском кладбище.

— Известно, кто станет теперь главным? — спрашиваю я у социального координатора «Вагнера» в Сибири Дмитрия Болотского.

— Совет командиров решит, — отвечает он уверенно.

На офис водрузили флаг и фотографии

На офис водрузили флаг и фотографии

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Кто сегодня главный в Новосибирске, во всяком случае, со стороны, неясно совершенно. По чатам расходится призыв (в Сибири — несколько запоздавший) выйти в полдень на главную площадь города, и судя по тому, что в центре уже попадаются машины с черными флагами, кто-то из бойцов явно решил по старой привычке собраться на автопробег.

— Это провокация, — говорит Дмитрий. — У нас сегодня день траура. Кто хочет, в частном порядке приходит возложить цветы, никаких митингов, автопробегов, массовых мероприятий мы не планируем. Возникают различные провокационные призывы к собранию, незаконным встречам по этой траурной ситуации. Ребята, все бойцы ЧВК «Вагнер» проинструктированы. […] Не поддавайтесь на призывы Федорова Валерия Яновича, который никакого отношения к ЧВК «Вагнер» не имеет.

К мемориалу идут люди с наглухо закрытыми лицами

К мемориалу идут люди с наглухо закрытыми лицами

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Валерий Федоров — президент «Силового единства Сибири» — в этот момент эмоционально объясняет моей коллеге, что он тоже никого никуда не призывает.

— Никуда я никого не призываю. Это херня! — негодует он. — У меня уже телефон сгорает. Мы Дмитрия этого выгнали. Мы его удалили вообще. Какой он исполнительный директор?

Тем временем призывы продолжают появляться в телеграм-пабликах.

Большинство людей приходит на угол Ядринцевской и Мичурина специально

Большинство людей приходит на угол Ядринцевской и Мичурина специально

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Очевидно тоже несколько смущенные обилием противоречивой информации, вагнеровцы звонят по телефону, едут на Ядринцевскую лично. Кто-то наверняка обращается за разъяснениями не к Болотскому, а к Федорову, но очевидно получает ту же команду:

— Сверху сказали, никаких массовых мероприятий.

— Можно говорить о расколе в новосибирском офисе? — интересуюсь я.

— Никакого раскола нет, — уверяет Болотский.

Может быть, раскола и нет. Но уверенности в завтрашнем дне, похоже, тоже.

Когда я выхожу из офиса, количество цветов у мемориала увеличивается минимум вдвое. Гвоздик уже не видно под толстым ковром хризантем и роз. Пригожин как будто стоит в быстро вянущих на солнце цветах уже по грудь, Уткин — по шею.

Цветы несут весь день

Цветы несут весь день

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— Вот они и жрать уже друг друга начали, — весело и, кажется, удовлетворенно говорит лохматый парень в шортах не то своему приятелю, не то пресс-карте у меня на груди. — Вот теперь и проверит, кто в аду лучший.

Такие фразы действительно ходят в среде «вагнеровцев» — они даже клеят их на автомобили.

На другой стороне Ядринцевской, в парке, звучит музыка, не то фонограма, не то репетиция выступления группы 7Б. Там проходит патриотический фестиваль. И люди в нашивках «Вагнера» есть и там. Там же дети во всю фотографируются с автоматами.

Парень с нашивкой ЧВК на фестивале

Парень с нашивкой ЧВК на фестивале

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И дети с оружием, как с игрушкой

И дети с оружием, как с игрушкой

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Девочка держит автомат

Девочка держит автомат

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Весь день мы вели онлайн-трансляцию о том, что происходит на углу Мичурина и Ядринцевской, а наши коллеги также в режиме реального времени отслеживали все, что связано с крушением бизнес-джета.

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