«Теперь проверит, кто в аду лучший»: как новосибирцы прощались с Евгением Пригожиным — они скрывали лица, но не прятали слёз

Сначала останавливается на четной стороне улицы солидная светлая Honda, из которой неспешно выбираются двое абсолютно гражданских на вид мужчин, молча оставляют у фотографий солидный букет белых роз и также молча уходят, затем поток увеличивается.



К мемориалу подходят мужчины в камуфляже, мужчины в футболках с логотипом группы «Вагнера», мужчины в гражданской одежде, пенсионеры…



Солнце встает все выше. Тень падает на фотографию Евгения Пригожина будто модной стрижкой. Наверху, на внешней лестнице, работники офиса вывешивают черный флаг с черепом, еще один точно такой же крепит у забора крепкий мужчина в камуфляже, черных очках и балаклаве. Он долго стоит у фотографий, потом падает на колени, прислонившись лбом к бетонному парапету. И плачет.

