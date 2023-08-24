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СрочноНазваны возможные причины крушения джета Пригожина
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Крушение самолета Пригожина

Обломки бизнес-джета и сотрудники ФСБ. Показываем, что сейчас происходит на месте ЧП, где разбился самолет Пригожина

Публикуем фото и видео с места происшествия

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Так сейчас выглядит место, где рухнул самолет Пригожина

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В Тверской области рухнул самолет Embraer-135, принадлежащий Евгению Пригожину. Наши коллеги из MSK1.RU и "Фонтанки" показали, что сейчас происходит на месте ЧП.

Корреспонденты MSK1.RU и «Фонтанки» работают на месте крушения и сообщают, что там происходит прямо сейчас..

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Видео: Арсений Пушкин / MSK1.RU

На месте ЧП сейчас работают оперативные службы, в том числе Следственный комитет и ФСБ.

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По словам корреспондентов MSK1.RU, территория недалеко от места ЧП оцеплена силовиками и никого туда сейчас не пускают.

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Предположительно, недалеко от места ЧП находится оперативный штаб, где сейчас работают сотрудники спецслужб. Кроме того, в нескольких метрах от него распложен некий объект, который внешне похож на кабину рухнувшего борта.

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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Дорога к селу Куженкино Тверской области, возле которого разбился бизнес-джет Евгения Пригожина, была перекрыта. Машины не пропускают. Но местные говорят, что есть объездной путь по грунтовке.

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рядом с местом крушения Embraer-135 зажгли прожекторы. Сотрудники спецслужб осматривают территорию. По словам корреспондента MSK1.RU, повсюду ходят силовики с фонариками, которые патрулируют окрестности.

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По данным МЧС, все десять человек, которые находились на борту, достали из-под обломков самолета. Но некоторые получили сильные механические повреждения, поэтому будет проводиться судмедэкспертиза и, возможно, анализ ДНК, чтобы опознать погибших.

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Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В небе над местом ЧП сейчас зарево от прожекторов, которые зажгли сотрудники спецслужб.

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Известно, что бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всё самое важное мы собираем в режиме онлайн.

Напомним, два месяца назад, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

Вечером в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer в Тверской области возле населенного пункта Куженкино. На борту было трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли, сообщает МЧС. Самолет следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. Согласно списку пассажиров, в их числе значится Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. На месте работают представители правоохранительных органов и МЧС. СК возбудил уголовное дело.

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