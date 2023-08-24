Обломки бизнес-джета и сотрудники ФСБ. Показываем, что сейчас происходит на месте ЧП, где разбился самолет Пригожина

Напомним, два месяца назад, 23 июня, Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер»». Минобороны официально опровергло его слова, однако его это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться».

