В Новосибирске открылся центр для набора в ЧВК «Вагнер» — там собирают документы и проверяют физподготовку

В Новосибирске открыли центр по набору в ЧВК «Вагнер». Как рассказали в пресс-службе Евгения Пригожина, такие центры открыты в 42 городах России. К сообщению пресс-службы был прикреплен документ со всеми адресами.
— В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе, — процитировали в пресс-службе Пригожина.
ЧВК «Вагнер» — вооруженное формирование, которое создал бизнесмен Евгений Пригожин. Военные участвуют в различных вооруженных конфликтах.
В Новосибирске центр открылся на Челюскинцев, 15 в «Силовом единстве Сибири». Это новосибирская региональная общественная организация ветеранов силовых структур.
Журналист НГС позвонила по номеру телефону, который указан в документе, чтобы проверить информацию. На телефон ответила женщина, которая сообщила, что «имеет отношение» к «Силовому единству Сибири». На вопрос о том, правда ли, что в офисе организации открыт центр, женщина ответила уклончиво.
— Если господин Пригожин выложил, значит, информация достоверна, — сообщила женщина, отказавшись представиться.
Позвонив по номеру, который был указан в 2ГИС, корреспондент НГС дозвонилась до исполнительного директора «Силового единства Сибири» Дмитрия Болотского.
— Набор идет. В выходные по записи у нас люди. У нас на базе нашей организации предварительно кадровый работник собирает все документы, ребята проходят тестирование по физподготовке, — рассказал Дмитрий Болотский.
Исполнительный директор также добавил, что президентом организации ветеранов является Николай Украинцев.
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