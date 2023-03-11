В Новосибирске открылся центр для набора в ЧВК «Вагнер» — там собирают документы и проверяют физподготовку

— В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе, — процитировали в пресс-службе Пригожина.