Как жёны и матери спасали заключенных от вербовки в ЧВК «Вагнер» — смотрим эмоциональное видео
Родные осужденных у стен тогучинской колонии рассказали, как добивались информации о визите вербовщиков
3 ноября около тридцати женщин — жёны и матери осужденных по так называемой «народной» статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) — собрались у стен тогучинской исправительной колонии
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