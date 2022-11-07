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Спецоперация на УкраинеПодробности

Как жёны и матери спасали заключенных от вербовки в ЧВК «Вагнер» — смотрим эмоциональное видео

Родные осужденных у стен тогучинской колонии рассказали, как добивались информации о визите вербовщиков

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В тогучинской исправительной колонии № 14 в начале ноября прошла вербовка в ЧВК «Вагнер» для участия в боевых действиях в зоне СВО

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3 ноября около тридцати женщин — жёны и матери осужденных по так называемой «народной» статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) — собрались у стен тогучинской исправительной колонии № 14. Они хотели попасть на прием к руководителю ИК-14 Михаилу Плотникову, чтобы прояснить слухи о вербовке заключенных колонии в ЧВК «Вагнер» для отправки в зону СВО. Как это было — смотрите в видео, которое подготовили корреспонденты НГС.

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О том, как разворачивались события у стен ИК-14, НГС рассказал утром 3 ноября. Чуть позже в этот же день НГС представил рассказ о вербовке в ЧВК освободившегося после 20-летней отсидки Юрия Лучникова, а 4 ноября подготовил фоторепортаж с места события.

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