«Не знаю, как там дальше решат»: в центре ЧВК «Вагнер» в Новосибирске приостановлен набор добровольцев

В центре частной военной компании «Вагнер» на улице Челюскинцев прекратили набор добровольцев. Об этом сообщил НГС президент региональной общественной организации Ветеранов силовых структур «Силовое единство Сибири» Валерий Федоров.
— Это действительно так. Набор действительно приостановлен, — сообщил Валерий Федоров. — Я не знаю, как там дальше решат «наверху», но его приостановили.
На вопрос корреспондента издания о том, когда было принято соответствующее решение, президент организации спросил, имеет ли эта информация «большое значение».
В начале марта стало известно, что центр по набору в ЧВК «Вагнер» открылся в Новосибирске на улице Челюскинцев в «Силовом единстве Сибири». Кроме Новосибирска, центры открылись еще в 41 регионе России.
Днем 24 июня у подвального помещения общественников из «Силового единства Сибири» сняли плакат, связанный с частной военной компании. В этом помещении в конце мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин общался с прессой.
Накануне вечером Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы «ракетном ударе» по лагерю вагнеровцев. Минобороны официально опровергло его слова, однако Пригожина это не остановило. Он продолжил выступать с угрозами, заявил, что «идет разбираться». Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В Ростове-на-Дону и других городах властями объявлен план «Крепость».
Утром 24 июня штаб Южного военного округа в Ростове окружили люди в форме и военная техника. Как сообщают корреспонденты 161.RU, в городе заблокированы целые кварталы. В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, власти соседних регионов заявили об усилении мер безопасности и проведении антитеррористических мероприятий. Мы следим за ситуацией в онлайн-трансляции.