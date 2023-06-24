«Не знаю, как там дальше решат»: в центре ЧВК «Вагнер» в Новосибирске приостановлен набор добровольцев

— Это действительно так. Набор действительно приостановлен, — сообщил Валерий Федоров. — Я не знаю, как там дальше решат «наверху», но его приостановили.



На вопрос корреспондента издания о том, когда было принято соответствующее решение, президент организации спросил, имеет ли эта информация «большое значение».

