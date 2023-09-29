Ключевой командир ЧВК «Вагнер» будет собирать добровольцев на СВО. Что о нем известно

Еще в июле стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые заключат контракт с Минобороны, останутся в России под руководством Андрея Трошева. Об этом, по данным «Коммерсанта», Владимир Путин рассказал на выставке квантовых достижений в Центре международной торговли. По словам президента, на встрече с командирами ЧВК 29 июня в Кремле он предложил им несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира.