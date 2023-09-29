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Спецоперация на Украине

Ключевой командир ЧВК «Вагнер» будет собирать добровольцев на СВО. Что о нем известно

Андрей Трошев участвовал в боевых действиях в Афганистане, Чечне и Сирии

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Андрей Трошев (справа) — один из командиров ЧВК «Вагнер»

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Президент Владимир Путин встретился в Кремле с экс-начальником штаба группы «Вагнер» Андреем Трошевым. В ходе встречи президент поручил ему заняться формированием добровольческих подразделений для СВО.

— Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом, — заявил президент.

Еще в июле стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые заключат контракт с Минобороны, останутся в России под руководством Андрея Трошева. Об этом, по данным «Коммерсанта», Владимир Путин рассказал на выставке квантовых достижений в Центре международной торговли. По словам президента, на встрече с командирами ЧВК 29 июня в Кремле он предложил им несколько вариантов трудоустройства, в том числе под руководством их непосредственного командира.

— Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром всё это время, — цитирует «Коммерсант» президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Трошев уже служит в Минобороны.

Андрей Трошев — один из ключевых командиров ЧВК «Вагнер», известен под позывным Седой. Он — полковник в отставке, бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (некоторое время командовал санкт-петербургским СОБРом) и ОМОН управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу, ветеран афганской и чеченской войн.

В Афганистане командовал батареей самоходных артиллерийских установок. Награжден двумя орденами Красной звезды, а за участие в антитеррористической операции в Чечне — двумя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

После выхода на пенсию участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК «Вагнер». По информации «Фонтанки», звание Героя России Трошеву присвоили за участие в штурме сирийской Пальмиры весной 2016 года. Наряду с Дмитрием Уткиным (командир ЧВК «Вагнер», правая рука Евгения Пригожина) был в числе приглашенных на прием в Кремль в декабре 2016 года. На кадрах протокольной съемки на пиджаке Трошева видна звезда Героя России, однако президентского указа о его награждении в открытом доступе нет.

Андрей Трошев на приеме в Кремле в 2016 году

Андрей Трошев на приеме в Кремле в 2016 году

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До встречи с Путиным, которая произошла после мятежа Евгения Пригожина, где решалась судьба группы «Вагнер», Трошев значился председателем правления Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов, которая базировалась в Санкт-Петербурге. После встречи он покинул пост. Трошев включен в санкционные списки ЕС и Великобритании.

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